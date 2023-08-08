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Рятувальна операція у Покровську: ліквідовано 5 осередків пожеж. Попередньо, під завалами людей немає. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підрозділи ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку в Покровську Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Покровськ. 8 серпня ліквідовано п’ять осередків пожеж на загальній площі 75 м кв. в житловому будинку та готелі. За попередньою інформацією, під завалами людей немає. Підрозділами ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5 поверховому житловому будинку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень.
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