Рятувальна операція у Покровську: ліквідовано 5 осередків пожеж. Попередньо, під завалами людей немає. ФОТОрепортаж

Підрозділи ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку в Покровську Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Покровськ. 8 серпня ліквідовано п’ять осередків пожеж на загальній площі 75 м кв. в житловому будинку та готелі. За попередньою інформацією, під завалами людей немає. Підрозділами ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5 поверховому житловому будинку", - йдеться у повідомленні.





















Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Покровську та Краматорську, обстріли 11 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень.