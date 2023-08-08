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Нейтралізовано ворожу агентурну мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та "вагнерівців". До неї входили виключно місцеві жінки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано ще одну російську агентурну мережу на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України.

Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію "Вагнер".

За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано соратника втікача Киви, який наводив російські "Гради" на бойові позиції ЗСУ на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку - російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців".

Також читайте: СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ на Чернігівщині

Нейтралізовано ворожу агентурну мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. До неї входили виключно місцеві жінки 01
Нейтралізовано ворожу агентурну мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. До неї входили виключно місцеві жінки 02
Нейтралізовано ворожу агентурну мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. До неї входили виключно місцеві жінки 03
Нейтралізовано ворожу агентурну мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. До неї входили виключно місцеві жінки 04
Нейтралізовано ворожу агентурну мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. До неї входили виключно місцеві жінки 05

Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів.

Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих.

Крім того, встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.

Також читайте: Затримано резидента ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні, - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування".

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою);

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

- чч. 2, 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України).

Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Крім того, планується повідомлення про підозру четвертій фігурантці, яка переховується від правосуддя в Росії.

Також читайте: 7 років в’язниці отримала коригувальниця російських ударів по енергооб’єктах Донеччини, - СБУ

Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Дві мерзенні ублюдочні потвори...
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08.08.2023 10:25
+15
Що там з агентурною мережею в ОП?
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08.08.2023 10:33
+13
стоїть потвора на фоні руїн, чому ж сама й допомагала в своїй країні і їй це подобається..., невже тільки заради грошей? перетворити свій будинок й будинок сусідів на купу сміття й отримати за це 1000 грн, оце щастя..., бажаю їм ніколи не побачити волі..., ніколи, нехай згниють у тюрмі...
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08.08.2023 10:48
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Щит Василькова



Недооцінка ворога веде до поразки і великих жертв. Думка військового.

https://twitter.com/i/status/1688785879203037184
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08.08.2023 10:23 Відповісти
Дві мерзенні ублюдочні потвори...
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08.08.2023 10:25 Відповісти
Четверо, задержано трое.
За даними слідства, всі четверо російських агенток...
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08.08.2023 10:31 Відповісти
Треба монтажною піною задути всі отвори...
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08.08.2023 10:28 Відповісти
у нас і у владі агентів ФСБ вистачає - але платять👇

https://youtu.be/pMLdn9gRKo0

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08.08.2023 10:28 Відповісти
Що там з агентурною мережею в ОП?
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08.08.2023 10:33 Відповісти
Вона під захистом ЗЕ.
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08.08.2023 10:34 Відповісти
Ох, ще матиме клопіт, як зайдем на територію Донбасу не на один рік. Будуть ще і жінки, і діти, і старі люди. Ще до 24 лютого там було зміїне кубло (Україна домбить Бомбас), а зараз...
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08.08.2023 10:35 Відповісти
Кінчена падоль і таких потвор на сході більшість а ще дуже багато такої падолі приїхали ,як ''біженці'' на територію де не має війни.Ціе біосміття ще у 2014 кричало путен введі і чекало на їприхід руззкаго мірра а коли дочекалось то виїхало на за їх із країни і тепер знову чекає руззкій мір.Ця падоль невиліковна., 80 так званих внутрішніх переселенців це таж зрадницька падоль.
Все йде по дуже страшному чіємусь плану -знищення нас українців, спустошення території і перетворення України на державу привид, державу пувстку засмучену мінами , ************, хімією і взагалі 50%землі буде непридатне до життя з ''населенієм ''а точніше з біомасою , якій ''а какая разніца''
І це дуже страшно і сумно.
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08.08.2023 10:36 Відповісти
100%, знайомий зараз на Запорізькому напрямку - 50%відверті сєпари і колаборанти, москалі що не дня обстрілюють село, щось там горить розвалюється, але для них винна Україна, бо за їхньою зрадницькою логікою якби не було України то не було б і війни
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08.08.2023 11:06 Відповісти
До того ж якби ще не було Америки!!
В усьому винні Сполучені Штати! Ця нісенітниця повторюється в кожному дворі Черкащини, Одещини, Дніпропетровщини, не кажучи вже про Запоріжжя, Херсон, Миколаїв!..
Гангрена російської пропаганди невиліковна! А zeвлада своїми діями ще й підживлює її якомога дужче.
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08.08.2023 11:20 Відповісти
Шаболди
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08.08.2023 10:39 Відповісти
стоїть потвора на фоні руїн, чому ж сама й допомагала в своїй країні і їй це подобається..., невже тільки заради грошей? перетворити свій будинок й будинок сусідів на купу сміття й отримати за це 1000 грн, оце щастя..., бажаю їм ніколи не побачити волі..., ніколи, нехай згниють у тюрмі...
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08.08.2023 10:48 Відповісти
Олена Корень, Неля Чечета й Тетяна Мінакова - мешканки Покровського району. Завербовані окупантами ще до 24 лютого 2022го. Але донедавна перебували в «режимі очікування». Потім від кураторів отримали завдання збирати дані про кількість та передислокацію техніки Сил оборони в регіоні; інформацію про напрямки вильотів авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

Все, що «назнімали»передавали російському «куратору» з фсб та представнику «вагнерівців». Під час «зливу» СБУ їх і затримала. Зрадницям світить довічне увʼязнення.
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08.08.2023 10:50 Відповісти




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08.08.2023 10:56 Відповісти
на кол шлюху
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08.08.2023 12:13 Відповісти
сук в камери, на самі тяжкі умови...на довгі роки й з конфіскацією всього...
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08.08.2023 10:51 Відповісти
Чи варто було очікувати іншого від прихильниць "наших мальчіков"?
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08.08.2023 11:13 Відповісти
И они избирали Зеленского, как друга Сивохи!
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08.08.2023 11:14 Відповісти
Может это и неконституционно, но необходимо ввести отдельный пукт во всех анкетахЖ
1. Указать ВСЕ места фактического проживания с 2014 по 2022 год.
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08.08.2023 11:17 Відповісти
Цих бусурманок потрібно ізолювати від людей в окрему камеру ( пожиттєво )
і згодом вони перегризуть одна одну за свою територію 😡
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08.08.2023 13:08 Відповісти
там таких тварюк - пів Покровська
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08.08.2023 17:01 Відповісти
Всех на огневую линию, окопы рыть, а потом на разминирование минных полей..
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08.08.2023 17:34 Відповісти
Лугандонские *****.
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10.08.2023 08:47 Відповісти
 
 