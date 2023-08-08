Нейтралізовано ворожу агентурну мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та "вагнерівців". До неї входили виключно місцеві жінки. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано ще одну російську агентурну мережу на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України.

Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію "Вагнер".

За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

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"Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку - російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців".

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Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів.

Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих.

Крім того, встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.

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За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування".

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою);

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

- чч. 2, 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України).

Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Крім того, планується повідомлення про підозру четвертій фігурантці, яка переховується від правосуддя в Росії.

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Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.