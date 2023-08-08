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"Спротив зростає": Активісти "Жовтої стрічки" розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Активісти руху спротиву "Жовта стрічка" поширили патріотичні листівки, замаркували простір жовто-блакитними графіті та знищили пропагандистську періодику на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомили учасники руху, передає Цензор.НЕТ.

"Активістам руху "Жовта Стрічка" вдалось налагодити безперебійний друк плакатів в Генічеську! Тепер ми друкуємо більше 200 плакатів в день та передаємо їх у Скадовськ, Залізний порт, Каланчак та Новотроїцьке!", - йдеться у повідомленні.

Розповсюдження листівок, жовтих стрічок, перетворення "Z-ок" на піщані годинники є потужним інструментом підняття морального духу українців, додають у підпіллі.

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Спротив зростає: Активісти Жовтої стрічки розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську 01
Спротив зростає: Активісти Жовтої стрічки розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську 02
Спротив зростає: Активісти Жовтої стрічки розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську 03
Спротив зростає: Активісти Жовтої стрічки розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську 04
Спротив зростає: Активісти Жовтої стрічки розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську 05
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08.08.2023 12:27 Відповісти
Українці добре памятають млн убитих Українців в таборах ГУЛАГУ, тому і ведеться боротьбу усіма способами!!!
Памятаймо про совдепії та її табори!!
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
Слава Україні! Борімося, поборемо!!
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08.08.2023 13:01 Відповісти
 
 