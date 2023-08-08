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Затримано зрадника, який присягнув "на вірність Росії" та катував патріотів під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного зрадника, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

"Підписавши "присягу громадянина рф", його призначили "молодшим інспектором" у місцевій в’язниці під назвою "ізолятор № 1".

На цій "посаді" він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими.

Встановлено, що зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі і на довгий час залишав без їжі та води", - зазначають у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано залізничника, який "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час фізичного насильства над потерпілими колаборант неодноразово погрожував їм вбивством.

Таким чином рашисти намагались залякати місцевих жителів та "зламати" бойовий дух учасників руху опору.

Після звільнення Херсону зловмисник намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Затримано зрадника, який присягнув на вірність Росії та катував патріотів під час окупації Херсону, - СБУ 01
Затримано зрадника, який присягнув на вірність Росії та катував патріотів під час окупації Херсону, - СБУ 02
Затримано зрадника, який присягнув на вірність Росії та катував патріотів під час окупації Херсону, - СБУ 03
Затримано зрадника, який присягнув на вірність Росії та катував патріотів під час окупації Херсону, - СБУ 04
Затримано зрадника, який присягнув на вірність Росії та катував патріотів під час окупації Херсону, - СБУ 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ на окупованих територіях України проводить перевірку на поліграфі серед місцевих колаборантів, - правозахисник Лисянський. АУДIО

При обшуку у помешканні фігуранта виявлено:

- окупаційну "перепустку", яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;

- "виписку з наказу" про призначення на "посаду" у лавах загарбницького органу;

- "довідку" про зарахування до адміністрації російської катівні;

- підписану колаборантом "присягу" на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства РФ.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Також читайте: 13 років за ґратами проведе пособник окупантів із Куп’янська, який хотів вивезти до РФ 700 тонн зерна, - СБУ. ФОТО

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Для чого ви замилюєте морди цих виродків ? Тільки не кажіть про якийсь закон бо їх можна знайти в І-неті без блюру. Закон який то діє, то не діє це вже казна що.
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08.08.2023 12:17
+22
на циркулярку гниду!!!
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08.08.2023 12:11
+13
до 15 лет , как-то мало, за такие преступления во время войны. На россии за гораздо меньшее дат 25 лет. Я не считаю, что мы должны уподобляться россии, но во время войны такие преступления должны караться гораздо строже. Минимум - пожизненное, а лучше прикончить при попытке бегства. Все такие твари должны совершать массовые попытки бегства, иначе нам войну не выиграть.
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08.08.2023 12:20
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на циркулярку гниду!!!
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08.08.2023 12:11 Відповісти
віддайте тим кого воно катували .
но тільки щоб воно дожило до старості .((
а краще мені віддайте
не напрягайте кошторис Держави.
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08.08.2023 12:30 Відповісти
""
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08.08.2023 12:31 Відповісти
Почему его лицо закрыто?!!!

Зачем его защищают скрывая лицо?

Эту суку надо публично казнить, что бы другим сторонникам « русского мира» была наука.
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08.08.2023 14:55 Відповісти
Заліг на дно -- мабуть почав мулити -- раз виловили
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08.08.2023 12:12 Відповісти
А ким ця падла була до окупаціїї кацапами Херсону? Чим займався?
І де наразі зараз пі@ар - зрадник тропина (т.зв. начальник "кадрів" кацапської катівні)?
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08.08.2023 12:14 Відповісти
вчора була інфа що хвойду з Очакова викрили...на ТГ каналі Цаплієнко і призівище( Інна Герасімова) і рило можно роздивитись
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08.08.2023 12:17 Відповісти
Для чого ви замилюєте морди цих виродків ? Тільки не кажіть про якийсь закон бо їх можна знайти в І-неті без блюру. Закон який то діє, то не діє це вже казна що.
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08.08.2023 12:17 Відповісти
Тому що через один рік цього пі...д..ора звільнять, такий же самий суддя ! І як людині потім спокійно жити?!
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08.08.2023 13:02 Відповісти
Так замилюють не для того, щоб "в інтернеті не можна було знайти", а щоб позовів від підозрюваного до конкретних змі не було.
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08.08.2023 13:26 Відповісти
Про що позовів?
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14.08.2023 14:27 Відповісти
брав участь у тортурах......nu tut vse ponjatno sho treba robiti s etim ****** 🤬
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08.08.2023 12:17 Відповісти
Ахах... предатели Украины не только сволочи, но ещё и легендарно тупые)))
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08.08.2023 12:18 Відповісти
Классика русскости.
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08.08.2023 13:27 Відповісти
до 15 лет , как-то мало, за такие преступления во время войны. На россии за гораздо меньшее дат 25 лет. Я не считаю, что мы должны уподобляться россии, но во время войны такие преступления должны караться гораздо строже. Минимум - пожизненное, а лучше прикончить при попытке бегства. Все такие твари должны совершать массовые попытки бегства, иначе нам войну не выиграть.
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08.08.2023 12:20 Відповісти
Для зрадників - пожиттєві трудові лагери пропоную. Нехай за хавку відбудовують те, що кацапи знищили.
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08.08.2023 12:34 Відповісти
Давайте ще більш заблюрте йому пику і ім"я, щоб - коли його вже скоро випустять з в"язниці - ніхто не нав, хто він і що він.
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08.08.2023 12:22 Відповісти
Сергій Голованіч, колись був поліцейським, але за зловживання алкоголем був звільнений
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08.08.2023 12:27 Відповісти
Ех
який же південь і схід ватний це пздц
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08.08.2023 12:31 Відповісти
У нас на Волині-Поліссі кацапських гнид -хоч греблю гати!Шо вже казати за східні регіони!
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08.08.2023 12:38 Відповісти
Маларос приліг на дно. Думав, пройде час, якось пронесе. Закінчились "срублі" які заробив будучи "вєртухаєм" на побігушках. Жерти хочеться, а окрім як бути п...даром по життю цей організм нічого не вміє. Плюс, походу цей самародок особливо "умом і саабразітєльностью" не відрізняється. Це є яким треба бути імбіцилом щоб по теперішній час зберігати у себе в помешкані "кацапські фількіни грамоти". З таким успіхом міг би цей "пропуск" запхнути в бейджик і носити на шиї. Але, напевно, стати вєртухаєм у мокш це його найбільше досягнення у житті. От і походу д....очив на ці паперці щодня. Шкода, що при затримані чисто випадково воно 33 рази не впало на свій кухонний ніж. Блін, та це гівно навряд чи на обмін можна пустити. Ну хіба що на якусь морську свинку "спіжжену" в херсонському зоопарку.
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08.08.2023 12:35 Відповісти
катував наших - в руки "торнадо" гниду... після, на сміттєвий полігон..
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08.08.2023 12:37 Відповісти
Та дайте менi лише за горло рукой потримати цього ********.
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08.08.2023 12:37 Відповісти
Багатьох колаборантів не влаштовувала ціна комунальних послуг - це і з списків боржників, в яких вони є разом із збіднілим населенням... Але катувати людей чи мати до цього відношення?? Здається пані Маляр сказала, що це вони демонструють якесь домінування над людьми, я б добавила - збочене.
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08.08.2023 13:49 Відповісти
Мені дійсно дивно…. Як зараз так , так і в 14 році , влада кинула в'язнів , співробітників , їх особові справи тощо. Зброю також лишили тоді. Всі зброя що була на зонах потрапила до сепарів. В мене нема сумнівів , що як тоді в 14 ,так і зараз це все навмисно здавалось ворогу.
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08.08.2023 13:52 Відповісти
Вас здивувати чи ні ? Але в'язнів катують завжди в українських тюрьмах.
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08.08.2023 13:53 Відповісти
чому воно стоїть і чому писок і ребра цілі?
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08.08.2023 13:54 Відповісти
таких присягнувших очень много. оглянитесь вокруг точно не ошибетесь. Они просто приспосабливаются что бы их не нашли, но 5 минут правильного разговора и вопросов. выдает коллаборанта. сепара и просто предателя.
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08.08.2023 14:13 Відповісти
 
 