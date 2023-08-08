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Миколаївська область (1827) обстріл (21130)

Зранку окупанти обстріляли село Куцурубської громади Миколаївської області (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники зранку обстріляли село Куцуруб Куцурубської громади на Миколаївщині.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби. Дякувати Богу, без потерпілих серед місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні. 

Згодом начальник поліції повідомив, що внаслідок російського обстрілу є постраждалі

"До лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами. Нині життю хлопців нічого не загрожує", - заначив Шайхет.

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Зранку окупанти обстріляли село Куцурубської громади Миколаївської області (оновлено) 01
Зранку окупанти обстріляли село Куцурубської громади Миколаївської області (оновлено) 02
Зранку окупанти обстріляли село Куцурубської громади Миколаївської області (оновлено) 03

Автор: Марина Макєєва
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Кожного дня. Там залишолось чоловік 30 стариків. Не хочуть виїзджати.
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08.08.2023 14:55 Відповісти
 
 