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Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині в результаті обстрілу постраждало двоє чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 8 серпня близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа на площі 60 кв.м. Об 11:15 загорання ліквідовано.
За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, які госпіталізовані до лікарні.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.
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