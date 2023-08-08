УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15868 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
2 716 0
обстріл (21130) Харківщина (4284) ДСНС (4463)

Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині в результаті обстрілу постраждало двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 8 серпня близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа на площі 60 кв.м. Об 11:15 загорання ліквідовано.

За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, які госпіталізовані до лікарні.

Читайте також: Ворог ударив 4 керованими авіабомбами по Куп’янщині, є загиблі та поранені

Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині 01
Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині 02

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 