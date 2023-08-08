Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині. ФОТОрепортаж

На Харківщині в результаті обстрілу постраждало двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 8 серпня близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа на площі 60 кв.м. Об 11:15 загорання ліквідовано.

За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, які госпіталізовані до лікарні.

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Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.