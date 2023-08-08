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Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу села Кругляківка на Харківщини поранення дістали 9 осіб, загинули 3 цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Рашисти близько 19:00 7 серпня вдарили чотирма керованими авіабомбами по с. Кругляківка Куп‘янського району.

Внаслідок обстрілу поранено 57-річну та 60-річну жінок, а також трьох чоловіків віком 61, 59 та 46 років.

Загинули 45-річна жінка та 65-річний чоловік.

"Коли на місце приїхали правоохоронці та працівники ДСНС, окупанти знову обстріляли село. Попередньо, з РСЗВ. Травмовано двох поліцейських віком 21 та 24 роки і двох рятувальників віком 22 та 46 років. Пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:08 кількість загиблих зросла до 3.

"Загинули 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 та 52 років", - повідомили у прокуратурі.

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Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 01
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 02
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 03
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 04
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 05
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 06
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 07
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 08
Наслідки обстрілу Кругляківки на Харківщині: Загинули 3 цивільних, поранення дістали 9 осіб 09

Автор: Богдан Гуньковський
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