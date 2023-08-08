Повітряне командування "Центр" отримало додаткове обладнання для командного пункту та серверної. ФОТО

Повітряне командування "Центр", яке здіснює цілодобову охорону державного кордону у повітряному просторі та надійне прикриття від ударів з повітря, отримало нове обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На початку повномасштабного вторгнення у "Центрі" була облаштована серверна кімната, яка успішно працює та є одним із важливих елементів оборони.

"Фонд Добра та Любові" спільно з освітньою платформою "Atom" взяли участь у дооблаштуванні серверної кімнати та командного пункту.

Було придбано матеріали, інструменти та інше необхідне обладнання для якісної оборони.

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З початку 2014, МБФ "Фонд Добра та Любові" підтримує українських військових, їх підрозділи та ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення Фонд передав Миколаївській ОВА мобільний шпиталь, яким врятували понад 1000 цивільних та військових, ЗСУ отримали від Фонду спецкостюми для розмінування на суму понад 400 тисяч доларів.

Регулярно військовим на передові позиції Фонд передає продукти харчування та необхідні спецзасоби.