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Повітряне командування "Центр" отримало додаткове обладнання для командного пункту та серверної. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Повітряне командування "Центр", яке здіснює цілодобову охорону державного кордону у повітряному просторі та надійне прикриття від ударів з повітря, отримало нове обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряне командування Центр отримало додаткове обладнання для командного пункту та серверної 01

На початку повномасштабного вторгнення у "Центрі" була облаштована серверна кімната, яка успішно працює та є одним із важливих елементів оборони.

"Фонд Добра та Любові" спільно з освітньою платформою "Atom" взяли участь у дооблаштуванні серверної кімнати та командного пункту.

Було придбано матеріали, інструменти та інше необхідне обладнання для якісної оборони.

Повітряне командування Центр отримало додаткове обладнання для командного пункту та серверної 02

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З початку 2014, МБФ "Фонд Добра та Любові" підтримує українських військових, їх підрозділи та ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення Фонд передав Миколаївській ОВА мобільний шпиталь, яким врятували понад 1000 цивільних та військових, ЗСУ отримали від Фонду спецкостюми для розмінування на суму понад 400 тисяч доларів.

Регулярно військовим на передові позиції Фонд передає продукти харчування та необхідні спецзасоби.

Автор: Володимир Янченко
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08.08.2023 16:27 Відповісти
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08.08.2023 16:35 Відповісти
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08.08.2023 18:04 Відповісти
дякую, що повідомили! напишіть, будь-ласка адресу і перелік обладнання у табличному вигляді!
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08.08.2023 16:38 Відповісти
Тю..он вистачить ремонту на фото..цікаво, скільки дизайнеру ще відвалили...прям оперативний центр штаб-квартири НАТО.
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08.08.2023 16:47 Відповісти
Не хвилютесь. Це частина торгівельного залу АТБ.
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08.08.2023 17:17 Відповісти
Вот так, кстати, полезные идиоты и палят не нужное своими фото.
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08.08.2023 18:31 Відповісти
Краще б підвальне приміщення взяли - укриття))
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08.08.2023 19:13 Відповісти
незрозуміло до чого там ті автомати у людей на фото?!
є охорона, а є ті, хто буде працювати на обладнанні....якийсь недолугий піар
за комп'ютером с автоматом незручно! тоді вже й танк у підвал би запхали

а фонду - респект
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08.08.2023 19:05 Відповісти
 
 