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Два бойовики "ЛДНР", які воювали проти України, отримали 15 років позбавлення волі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Суд у Києві виніс вирок ще двом бойовикам, які воювали на боці так званої "ЛДНР" проти України. Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох громадян України за обвинуваченням у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану, та участі у заборонених збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Так, Київська міська прокуратура у червні 2023 року направила до суду обвинувальні акти відносно шести чоловіків, які після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, в період 2022-2023 років перейшли на бік ворога та брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "ЛДНР".

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Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей. Обвинувачені перебувають під вартою.

"Прокурором у суді доведено, що один з обвинувачених, 38 річний уродженець Луганської області, у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області - у місті Алчевську, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої "ЛНР". Чоловік був призначений на посаду помічника гранатометника "204 полку 4 роти 3 взводу народної міліції ДНР", який створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ", - зазначили у прокуратурі.

Інший обвинувачений, як інформують у Київській прокуратурі, у лютому 2022 року, добровільно підписав контракт на проходження військової служби в "ДНР" та був призначений на посаду стрільця "1 відділення 2 взводу 2 роти стрілецького батальйону народної міліції ДНР".

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"Діючи у складі різних підрозділів на території Донецької та Луганської областей, обвинувачені проводили облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору Збройним силам України та здійснював окупацію та охорону захоплених територій України", - додали правоохоронці.

Раніше вироком цього ж суду засуджено ще одного уродженця Донецької області за аналогічні злочини до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розгляд обвинувальних актів відносно трьох обвинувачених триває.

Два бойовики ЛДНР, які воювали проти України, отримали 15 років позбавлення волі 01
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Топ коментарі
+13
Якщо вже є вирок суду - якого хєра Ви ховаєте обличчя цих злочинців???
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15.08.2023 13:49
+7
15 нібито і непогано але все ж таки не завадило б взяти в аренду стілець з електропідогрівом
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15.08.2023 13:46
+7
15 років годувати цю мразь це скоріш покарання для України.Тільки в расход.
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15.08.2023 13:50
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Лугандонські казачкі послідовники своїх дідофф.
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15.08.2023 13:40 Відповісти
«Сини» новинського в «Слугах» боронять московитську УПЦ
https://www.surma-ua.info/?p=69822
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15.08.2023 13:45 Відповісти
Зеленые шлюги и есть реинкарнация ПР януковоща. Действуют точно так же.
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15.08.2023 14:46 Відповісти
15 нібито і непогано але все ж таки не завадило б взяти в аренду стілець з електропідогрівом
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15.08.2023 13:46 Відповісти
Якщо вже є вирок суду - якого хєра Ви ховаєте обличчя цих злочинців???
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15.08.2023 13:49 Відповісти
Фейсы в студию!!
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15.08.2023 14:11 Відповісти
Бо вони не цигани. У нас лише кишенькових злодіїв циган показують навіть без висунення підозр.
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15.08.2023 16:09 Відповісти
15 років годувати цю мразь це скоріш покарання для України.Тільки в расход.
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15.08.2023 13:50 Відповісти
Це добре. Зайвий доказ того, що боневтіку світить пожиттєве!!!
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15.08.2023 14:00 Відповісти
15 р де справедливість? Вони вбивали наших співвітчизників. Немає слів.....
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15.08.2023 14:00 Відповісти
Ахах, -з конфіскацією майна. Та вони голі і босі. Ще одягати-годувати доведеться..
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15.08.2023 14:18 Відповісти
Що це таке Що це за втрок. Через 8-10 років вийде по УДЗ і далі? Тільки 25 років і безо всіяких "УДО"
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15.08.2023 14:27 Відповісти
 
 