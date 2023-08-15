Трьох громадян Болгарії затримано у Британії за підозрою у шпигунстві на користь РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, обвинувачених затримали ще в лютому і відтоді вони перебувають під вартою. Вони могли працювати на російські спецслужби.
Їх звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для "неправомірних намірів".
Серед документів, які були виявлені, – паспорти, посвідчення особи та інші документи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.
Усі троє проживають у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і проживали в заміських будинках.
Зокрема, 45-річний Орлін Русєв переїхав до Британії у 2009 році і три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг. Він має досвід ведення бізнесу в РФ.
У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним з розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.
41-річний Бізер Джамбазов і 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової в мережі LinkedIn вказано, що вона лаборант у приватному медичному бізнесі.
Подружжя, яке переїхало до Великої Британії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх з "культурою і нормами британського суспільства".
Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Потрібна системна, фахова та безперервна робота спецслужб по їх виявленню.
А роботи цієї вистачить на роки...
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Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
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https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-08-15/v-kabmine-provodyat-publichnoe-obsuzhdenie-podzakonnyh-aktov-k-skandalnomu-proektu-5655-nesmotrya-otsutstvie-podpisi-prezidenta/302796
ЗЕВЛАДА САБОТУЄ НЕ ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГУ А Й ПРИЙНЯТТЯ ДО ЄС- КОЛИ наших почнуть як Болгарських відловлювати?
Це тільки в Україні така толерантність.