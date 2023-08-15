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Трьох громадян Болгарії затримано у Британії за підозрою у шпигунстві на користь РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, обвинувачених затримали ще в лютому і відтоді вони перебувають під вартою. Вони могли працювати на російські спецслужби.

Їх звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для "неправомірних намірів".

Серед документів, які були виявлені, – паспорти, посвідчення особи та інші документи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Усі троє проживають у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і проживали в заміських будинках.

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Зокрема, 45-річний Орлін Русєв переїхав до Британії у 2009 році і три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг. Він має досвід ведення бізнесу в РФ.

У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним з розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.

41-річний Бізер Джамбазов і 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової в мережі LinkedIn вказано, що вона лаборант у приватному медичному бізнесі.

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Подружжя, яке переїхало до Великої Британії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх з "культурою і нормами британського суспільства".

Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.

Читайте: У Німеччині арештували співробітника Бундесверу за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Трьох громадян Болгарії затримано у Британії за підозрою у шпигунстві на користь РФ 01

Автор: Наталя Джума
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Таких російських консервів у світі багато, люди повинні бути пильними 😎
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15.08.2023 13:55 Відповісти
Пильності замало.
Потрібна системна, фахова та безперервна робота спецслужб по їх виявленню.
А роботи цієї вистачить на роки...
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15.08.2023 14:06 Відповісти
В Кабміні проводять публічне обговорення підзаконних актів до скандального проєкту 5655, попри відсутність підпису президентаВівторок, 15 серпня 2023, 10:50

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України планує 15 серпня провести серію експертних консультацій для обговорення розробки підзаконних актів для ще не підписаного Президентом скандального закону 5655.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

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https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-08-15/v-kabmine-provodyat-publichnoe-obsuzhdenie-podzakonnyh-aktov-k-skandalnomu-proektu-5655-nesmotrya-otsutstvie-podpisi-prezidenta/302796

ЗЕВЛАДА САБОТУЄ НЕ ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГУ А Й ПРИЙНЯТТЯ ДО ЄС- КОЛИ наших почнуть як Болгарських відловлювати?
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15.08.2023 14:08 Відповісти
Любить і вміє русня чужими руками брудну роботу робити.
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15.08.2023 14:08 Відповісти
Болгары восхитились. Бабло не пахнет, в БГ много любителей кацапского йуха
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15.08.2023 14:29 Відповісти
Зауважте, британці пики не замилюють навіть без рішення суду!
Це тільки в Україні така толерантність.
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15.08.2023 15:45 Відповісти
Не те що некоториє
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17.08.2023 21:32 Відповісти
 
 