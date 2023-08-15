Трьох громадян Болгарії затримано у Британії за підозрою у шпигунстві на користь РФ. ФОТО

У Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, обвинувачених затримали ще в лютому і відтоді вони перебувають під вартою. Вони могли працювати на російські спецслужби.

Їх звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для "неправомірних намірів".

Серед документів, які були виявлені, – паспорти, посвідчення особи та інші документи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Усі троє проживають у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і проживали в заміських будинках.

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Зокрема, 45-річний Орлін Русєв переїхав до Британії у 2009 році і три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг. Він має досвід ведення бізнесу в РФ.

У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним з розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.

41-річний Бізер Джамбазов і 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової в мережі LinkedIn вказано, що вона лаборант у приватному медичному бізнесі.

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Подружжя, яке переїхало до Великої Британії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх з "культурою і нормами британського суспільства".

Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.

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