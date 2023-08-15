У Бериславі та Червоному Маяку на Херсонщині встановили мобільні бетонні укриття. ФОТОрепортаж

У населених пунктах Херсонщини продовжують встановлювати мобільні укриття, щоб убезпечити мешканців від ворожих атак.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб убезпечити мешканців громади від ворожих атак, у населених пунктах продовжують встановлювати укриття. Тут можна переховуватися від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що укриття встановили на центральних вулицях, де буває найбільше скупчення людей. Ці захисні споруди передав благодійний фонд "Рада міст".

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