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Херсонщина (4240) укриття (151)

У Бериславі та Червоному Маяку на Херсонщині встановили мобільні бетонні укриття. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У населених пунктах Херсонщини продовжують встановлювати мобільні укриття, щоб убезпечити мешканців від ворожих атак.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб убезпечити мешканців громади від ворожих атак, у населених пунктах продовжують встановлювати укриття. Тут можна переховуватися від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що укриття встановили на центральних вулицях, де буває найбільше скупчення людей. Ці захисні споруди передав благодійний фонд "Рада міст".

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У Бериславі та Червоному Маяку на Херсонщині встановили мобільні бетонні укриття 01
У Бериславі та Червоному Маяку на Херсонщині встановили мобільні бетонні укриття 02
У Бериславі та Червоному Маяку на Херсонщині встановили мобільні бетонні укриття 03

Автор: Наталя Джума
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відрижка "Великого Будівництва" на яке йшли всі ресурси держави замість того, щоб готуватися до відсічі агресії
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15.08.2023 16:06 Відповісти
Краще заглушити GPS та ГЛОНАСС над усіма містами і тоді всі ракети ти шахеди не зможуть влучати у цілі
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15.08.2023 16:28 Відповісти
Бессмысленная трата денег и мат. ресурсов. Или вполне себе осмысленная. Ни разу не видела, чтобы туда кто то зашел из людей. Только синелобые - поссать.
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15.08.2023 17:34 Відповісти
 
 