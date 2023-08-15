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Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, що перебувають у зоні їхньої відповідальності, і разом із комбригами та комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку 01
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку 02

Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.

Зеленський і командири військових з'єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командири мають займатися війною, а не бюрократією, - Зеленський

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку 03
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку 04
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку 05

Президент дав доручення систематизувати запити військових, враховуючи також інформацію, що пролунала під час відвідання ОТУ "Соледар" у понеділок, винести їх на розгляд Ставки верховного головнокомандувача і передати іноземним партнерам України.

Зеленський зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3 бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47 окремої механізованої бригади "Маґура", 117 окремої механізованої бригади, 15 бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65 окремої механізованої бригади, 116 окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118 ОМБр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ажіотаж у ЗМІ щодо операцій на лівобережжі Херсонщини шкодить нашим захисникам, - ОК "Південь"

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Хоч на останнтому фото є. Бо я вже переживати почав. За фотографа.
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15.08.2023 17:25
+22
Вчора ОТУ "Соледар", сьогодні Мелітопольський напрямок, поганий знак... Їздить винюхувати з дєрмаком
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15.08.2023 17:25
+14
якого фіга пускаєте в штаб агентів ФСБ, з глузду з'їхали, клоун з ляльководом на гастролях нах. На останній фотці затесався, а я вже задумався може нема єрмака, а ніт все як завжди фсбешна гнида намісці. Можу 100% сказати поки ця наволоч там шлялась всі обстріли і прильоти від московинів таємничим чином припинились з чого б це цікаво...
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15.08.2023 17:35
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Хоч на останнтому фото є. Бо я вже переживати почав. За фотографа.
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15.08.2023 17:25 Відповісти
Вчора ОТУ "Соледар", сьогодні Мелітопольський напрямок, поганий знак... Їздить винюхувати з дєрмаком
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15.08.2023 17:25 Відповісти
виконують оманські договорнячки....
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16.08.2023 07:39 Відповісти
Тепер по тим геолокаціям прилетить?
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15.08.2023 17:28 Відповісти
тепер так прилетить, а під час гастролів ні за яких умов, все тихо і спокійно.
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15.08.2023 17:36 Відповісти
Двійник?...
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15.08.2023 17:33 Відповісти
тройник , у этого недоумка кругом 500 , понты дороже всего.
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15.08.2023 17:46 Відповісти
якого фіга пускаєте в штаб агентів ФСБ, з глузду з'їхали, клоун з ляльководом на гастролях нах. На останній фотці затесався, а я вже задумався може нема єрмака, а ніт все як завжди фсбешна гнида намісці. Можу 100% сказати поки ця наволоч там шлялась всі обстріли і прильоти від московинів таємничим чином припинились з чого б це цікаво...
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15.08.2023 17:35 Відповісти
усі бригади перелічив?)))
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15.08.2023 17:36 Відповісти
Надо было у елдака телефон изьять.
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15.08.2023 17:40 Відповісти
А в цей час, в Покровському монастирі поставили нові двері...
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15.08.2023 17:41 Відповісти
цей бідоносець задовбав там їздити
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15.08.2023 17:43 Відповісти
Коли кудись приїжджає Зеленський- хлопці хоч відпочивають. Наступного дня, правда, кацапи надолужують.
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15.08.2023 17:46 Відповісти
сумнівно щоб вони прям відпочивали- чепурять там все , щоб було красиво фоткатись
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15.08.2023 17:54 Відповісти
Зеленський- людина слова.
Він чесно виконує оманські домовленості.
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15.08.2023 17:45 Відповісти
А яка користь від ціх гастролей?
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15.08.2023 17:45 Відповісти
Цінні розвіддані для генштабу РФ.
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15.08.2023 17:47 Відповісти
дебилам нравится , нарид в восторге , ни баится , смелый, молодой , краивый , пойдут за него еще раз голосовать.
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15.08.2023 17:48 Відповісти
підсумуємо критику:
- винюхує
- перелічив бригади
- тепер туди прилетить
- чому туди не прилітає
- поганий знак
- то двійник
- чому з дерьмаком
- чому не їздить, задовбав, по закордонам лише
- чому іздить, задовбав, бідоносець
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15.08.2023 17:47 Відповісти
Це що, бригади у Київ привезли до Зелі? Повезло хлопцям, хоч трішки перепочинуть...
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15.08.2023 17:59 Відповісти
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15.08.2023 18:02 Відповісти
А де "папік"?...
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15.08.2023 18:10 Відповісти
о знов дерьмак, найвеличнійший з ним і срать ходе?
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15.08.2023 18:14 Відповісти
закрийте ввже десь цього дібіла, нехай хоч війсковим не заважає!
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15.08.2023 18:18 Відповісти
курва, невже кацапи настільки довбойоби, що не можуть вирахувати координати та в'їбати по цьому зеленому уйобку?!
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15.08.2023 18:26 Відповісти
По своїм ніззя...
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15.08.2023 18:29 Відповісти
ніколи цього не буде, свій агент на посаді президента, навіть автори сценарію про штірліца такий варіант не розглядали, а тут все в реалі цілком законно і демократично без жодних капіталовкладень.
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16.08.2023 18:44 Відповісти
він взагалі без нього кудись виходить? чи і на унітазі разом сидять?
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15.08.2023 18:41 Відповісти
Ни к дабру....
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15.08.2023 18:42 Відповісти
Брехливий сцикун. Зелене лайно. А маму Риму із собою не брав?
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15.08.2023 18:54 Відповісти
А де, блд, окопи? Це навіть не дно...
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15.08.2023 18:57 Відповісти
Опять Ермак вынюхивает. Патрушев видимо велел поближе все разузнать.
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15.08.2023 19:06 Відповісти
"Президент дав доручення систематизувати запити військових, враховуючи також інформацію, що пролунала під час відвідання ОТУ "Соледар" у понеділок, винести їх на розгляд Ставки верховного головнокомандувача і передати іноземним партнерам України."

А що, Міністерства оборони вже нема?
Ліквідували?
А коли?
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15.08.2023 20:59 Відповісти


Ну шо це зелене бидло там робить, яка користь від його поїздок? Чергова фотосесія тупорилого вилупка.
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15.08.2023 21:22 Відповісти
Завжди в однаковому одязі, завжди разом. Це вже більше ніж дружба.Їх не гуманно буде розлучити по різних камерах.
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15.08.2023 22:30 Відповісти
Секта "на зло Україні " збудилася не на жарт.. відчувають наближення свого кінця..
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29.09.2023 11:25 Відповісти
 
 