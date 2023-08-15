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Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

черкащина,сміла

У Смілі, на Черкащині, після російського удару без води залишилися 12 тисяч людей, на ремонт знадобиться 4-5 діб.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що у місті триває ліквідація наслідків ворожих атак. Пошкоджено будівлі, зокрема вибуховою хвилею вибиті вікна, осколками понівечено дахи. Також уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч жителів.

"Тому нині наше головне завдання – відновити подання води на місто. Ремонтні роботи вже тривають. Орієнтовно це займе 4-5 діб. Прошу жителів слідкувати за повідомленнями міської влади: де подання води відбуватиметься за графіком, де і коли – буде підвезення. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області ми це питання закрили", - зазначим Табурець.

Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб 01

Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб 02

Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб 03

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Нагадаємо, цього ранку росіяни атакували Смілу ракетами.
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pycня нелюди
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15.08.2023 17:44 Відповісти
кацапи - нелюди.
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15.08.2023 17:46 Відповісти
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15.08.2023 17:53 Відповісти
Кілька років.Місцеві ЗМІ повідомили,що воду дадуть з 18 до 21 год чьогодні.Більгості споживачам,не всім.
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15.08.2023 18:19 Відповісти
Мы началі СВО шоб освободіть своих солдат которые обязательно попадут в плен во время СВО. все логічно і все як у кацапської худоби: ми морілі вас голодом в 33 году, патаму ша ви гади фашискіє стрєлялі в спіни в 1944 году нашим салдатам на западной Украине.
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15.08.2023 21:21 Відповісти
 
 