УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4842 відвідувача онлайн
Новини Фото Суспільство
2 058 17
ліки (729) шахрайство (671) Нацполіція (13918)

Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

ліки

Кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність шахраїв, які розповсюджували фейкову рекламу із зображенням Міністра охорони здоров’я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.

"Зловмисники надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару", - ідеться в повідомленні.

Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Росії в Україну переправляли підроблені ліки для онкохворих, - поліція. ФОТО

При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з "лікарським засобом".

Зазначається, що цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення.

Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків 01

Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків 02
Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Та після того що наробило це падло під час ковіду, його фото хоч на чомусь це як наліпка радіація. Тільки повний дебіл щось купе з рекламою цього дегенерата.
показати весь коментар
15.08.2023 18:05
+7
Ну по результатам останніх виборів президента, в Україні було 10 млн клінічних ідіотів, я думаю млн 5 точно здриснули за кордон і ще 5 будуть продовжувати і не таке гімно жерти. Людей які добровільно приймають щоденні курси уринотерапії від віслюка апокаліпсису, вже не врятує нічого.
показати весь коментар
15.08.2023 18:20
+6
а як вам фото" паслєднєго лоха, доктора комаровского" на марожєнкє , тіпа 100 % якість
показати весь коментар
15.08.2023 18:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та після того що наробило це падло під час ковіду, його фото хоч на чомусь це як наліпка радіація. Тільки повний дебіл щось купе з рекламою цього дегенерата.
показати весь коментар
15.08.2023 18:05 Відповісти
а як вам фото" паслєднєго лоха, доктора комаровского" на марожєнкє , тіпа 100 % якість
показати весь коментар
15.08.2023 18:09 Відповісти
Ну по результатам останніх виборів президента, в Україні було 10 млн клінічних ідіотів, я думаю млн 5 точно здриснули за кордон і ще 5 будуть продовжувати і не таке гімно жерти. Людей які добровільно приймають щоденні курси уринотерапії від віслюка апокаліпсису, вже не врятує нічого.
показати весь коментар
15.08.2023 18:20 Відповісти
Приклад з Зе! його вже було обрали, івнагурація пройшла, а по тєліку все рекламу ювелірки крутили - "Тобі лічить моє кохання!"
показати весь коментар
15.08.2023 18:23 Відповісти
💯
показати весь коментар
15.08.2023 18:27 Відповісти
Годувать цих падл їхніми добавками до кінця життя, за такі ж самі гроші, які вони стягували, моно давать водичку, більш нічого. АРХ М
показати весь коментар
15.08.2023 18:10 Відповісти
Це яким треба бути ідіотом,щоб реагувати на фото Ляшка на упаковці?
показати весь коментар
15.08.2023 18:11 Відповісти
Тодурова теж використовують для реклами незрозумілих засобів неконсервативної фармакопєї.
показати весь коментар
15.08.2023 18:15 Відповісти
Ви хоч зрозуміли, що ляпнули? Я фармацевт з 30-річним стажем не знаю такого терміну "неконсервативна фармакопея"
показати весь коментар
15.08.2023 18:24 Відповісти
Добре. Хай буде - "які не входять до офіційного переліку лікарських засобів, який офіційно затверджений в Україні". Так піде?
показати весь коментар
15.08.2023 18:51 Відповісти
Дати козлам по 25 на уранових копанках під Поставлю.
показати весь коментар
15.08.2023 18:13 Відповісти
Десь роки три назад подібним контентом була забита вся Гугл реклама, не тільки суглоби, але і сердце, зір, нирки, варікоз короче все що завгодно. Причому підробляли сайти різних телеканалів (особливо Г+Г )для переконливості. Я тоді тільки дивувався що таке можна робити так відкрито і нічого тобі за це не буде.
показати весь коментар
15.08.2023 18:21 Відповісти
Так і зараз доюха. То одних впіймали тільки.
показати весь коментар
15.08.2023 18:24 Відповісти
Ще "копійчаний засіб який ховають від людей аптеки"
показати весь коментар
15.08.2023 18:27 Відповісти
Так і зараз ***** всіляких "варіколєксів" та "гіпертонів". Ось Евгений Ткаченко a535e378 фармацевт з 30-річним стажем, думаю він підтвердить.
показати весь коментар
15.08.2023 18:55 Відповісти
невже стіпанава, кРадуцкого і багатырьову пов'язали???? 🤣🤣
показати весь коментар
15.08.2023 18:29 Відповісти
Этот загадочный современный мир, где ты не можешь в соцсетях употребить неправильное слово - зато можешь запустить рекламную кампанию фейковых "лекарств" с отфотошопленным фото и никогда не существовавшей программы.

BTW. Украина - заповедник для мошенников всех цветов и калибров, загадивших национальный интернет своей рекламой, от которой мне хочется только делать facepalm.
показати весь коментар
16.08.2023 00:23 Відповісти
 
 