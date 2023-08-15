Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність шахраїв, які розповсюджували фейкову рекламу із зображенням Міністра охорони здоров’я України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.
"Зловмисники надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару", - ідеться в повідомленні.
Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами.
При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з "лікарським засобом".
Зазначається, що цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення.
Будь ласка, зачекайте...
BTW. Украина - заповедник для мошенников всех цветов и калибров, загадивших национальный интернет своей рекламой, от которой мне хочется только делать facepalm.