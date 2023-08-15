Поліція Ірпеня отримала 101 одиницю стрілецької зброї, конфіскованої в США, - нардеп Заблоцький. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
101 одиниця стрілецької зброї, конфіскована поліцією Маямі, тепер у повному розпорядженні Національної поліції міста-героя Ірпеня.
Про це нардеп, засновник у Ukrainian Arsenal of Liberty Мар'ян Заблоцький повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Ми це зробили. 101 одиниця стрілецької зброї, конфіскована поліцією Маямі, тепер у руках і повному розпорядженні Національної поліції міста-героя Ірпеня. Півтора роки тому це була просто ідея-фікс. Сьогодні — це реалізований проект, аналогів якому не було в історії", - пише він.
"Війни трапляються, коли люди озброєні. Геноциди — коли люди не озброєні. Наш ворог переслідував нас сотні роки, і сотні років буде переслідувати і надалі. Така його природа. Зараз часто говорять про гарантії безпеки. Найкраща з них — це те, що сьогодні одне велике місто США передає величному українському місту. Це зброя. І є безліч способів, при яких рядові американці готові нею з нами ділитися. Поліція — з поліцією, ветерани — з ветеранами, прості громадяни — з простими громадянам", - зауважує Заблоцький.
Він також дякує Олександрові Маркушину, міському голові Ірпеня, народному депутатові Сергієві Іонушасу, Томові Дж. Пламеру за постійну фінінсову підтримку, Кенові Расселу, колишньому члену міськради Маямі, а також керівництву МВС та Нацполіції.
"Запам’ятайте мої слова: це — лише початок. 74 новеньких AR-15 також уже в дорозі і приїдуть для ДФТГ Ірпеня. Також більше 600 крутих одиниць зброї (вже від іншого міста) чекаємо у рамках другої партії. І таких буде дуже багато. Зі всіх штатів. По всьому маршруту бігу Фореста Гампа. Пані-мер одного дуже великого мегаполіса, українка за походженням, сама вийшла на зв’язок, коли дізналась про конфісковану зброю і така: "Ми в ділі!"", - додає Заблоцький.
Будь ласка, зачекайте...
а засланець Татаров так взагалі рУлить лівоохоронцями, не кажучі про незаконність керуванням дермаком Україною замість Президента
Все це не бойова зброя, ніяк під час війни проти регулярної армії принесе більше шкоди ніж користі . Тим більше, що на міліцейських складах стільки подібного конфіскату, що ми можемо зебезпечити ним і Майямі.
Дивує інше- замісць збору коштів та користі для фронту засоби, чуваки-дипутати, найняли піарщиків, щоби випендриця на фоні тепловізорів, дронів, прицілів, засобів з'вязку, медицини для фронту, що завозять волонтери.
Ми мовляв, завозимо таке, завозимо таке!!і
Навіть телебечення найняли. Гидота!
"Тим більше, що на міліцейських складах стільки подібного конфіскату, що ми можемо зебезпечити ним і Майямі" --- ти знаєш скільки на поліцейських складах подібного конфіскату,чи просто так сказав,перше що в голову зайшло?
"Дивує інше- замісць збору коштів та користі для фронту засоби, чуваки-дипутати, найняли піарщиків, щоби випендриця на фоні тепловізорів, дронів, прицілів, засобів з'вязку, медицини для фронту, що завозять волонтери." --- знову ж таки,ти там у себе вдома сидиш і все знаєш,хто що збирає,а хто не збирає? Чи у тебе є якийсь свій особистий негатив і ти на фоні цього негативу видумуєш несеш різну херню?
У мене старший брат саме в теробороні із 27 грудня минулого року і по сьогодні. Ніяких там AR- 15 ніколи небуло, нетринди, якщо не знаєш.
А щодо міліцейських складів, то вони із часів СРСР забиті навіть бойовою зброєю, а не цим мотлохом. Там і Шмайсери і MG навІть зберігаються. Попроіцця із Подоляком на екскурсію, вам міліціонери покажуть скільки всього там лежить!
Для солдатів на фронті, це все непотріб.
Так що не старайся посіпака прикриватись "Хижаком".
Ще раз, на зберіганні у МВС із часів СРСР знаходяться тисячі Шмайсерів, сотні MG, тисячі гвинтівок і короткостволів. Це то, що довелося бачити у документах особисто.
А конфіскат зброї МВС, це ще то, що залишилося від НКВС, у тому числі.
Це звецця, чув дим, та знав звідки він.
MG-42 використовує набій 8х57JC, не скажу що рідкісний, але дуже дорогий, тому що малосерійний. Дорогий настільки, що я, для товариша, підрізав та перетискав гільзу 30-06. Декілька сотень, для гвинтівки, ще можна зробити, але кулемет має скорострільність 1200 пострілів за хвилину. Шмайсер? Пістолет-кулимет, 9х19 Парабелум. Це бойова зброя??? Тисячі гвинтівок? ЯКИХ? Мосінок? Чи може ще дульнозарядних
Я напрклад, про недолугий піар депутатів, які замісць закупок, тепловізорів, прицілів, дронів, медицини, пррпіарилися на звіринці із небойвої зброї.
А ви про то, який патрон дефіцитніший?
Тому що суть тексту для тебе поки що недоступна.
Йому за Фому, він за Єрєму.
Тут мова йде про то, що чуваки піаряцця на непотрібі, обов'язково вилізе , хто переверне питання на обговорення технічних характеристик сферічного коня у ваккумі.
Якщо ти бажаєш сидіти із Люгером , чи помповою рушницею в окопі- сиди собі на здоров'я, інші візьмуть автоматичну зброю.
Перше, що тобі потрібно, це лікувати голову.
Тому що суть тексту для тебе поки що недоступна.
Йому за Фому, він за Єрєму.
Тут мова йде про то, що чуваки піаряцця на непотрібі, обов'язково вилізе , хто переверне питання на обговорення технічних характеристик сферічного коня у ваккумі.
По друге. На складах МВС подібних пістолетів і мисливських рушниць( це не враховуючи "неправльних" MG) - тисячі екземплярів, які лежать там мертвим грузом . І до того мертвого грузу додадуть і цей непотріб, який аж ніяк не підходитьтдля озброєння регулярноїї армії.
По трете. Так, я воював у 2015- му. Мій страрший брат і зараз у теробороні із 27 лютого минулого року. Мій зять- бойвий офіцер у підрозділі де майже всі офіцери. Моя донька офіцер ППО.
Ти взагалі не розумієш про що йде мова.
Для тебе все звелося до технічних підробиць конкретного виду гвинтівки, чи кулемету( до речі, переданий конфіскат із Майамі, із декількома гвинтівками АР 15, що конфісковані у цивільних не є автоматичою зброєю)
А мова йде про то, що , в десятий раз тобі повторюю!!!
На складах МВС, мертвим грузом лежать ВАГОНИ короткостволів, і іншої стрілецької зброї!!!
Цю зброю можна використати хіба що на озброєння партизанських загонів.
Навіть коли війська рф стояли під Києвом, роздавали автоматичну зброю, навіть АКСУ, але ніхто не роздавав пістолети або навіть мисливські карабіни. Це все лежало МЕРТВИМ ГРУЗОМ.
Тому що будь- яка людина, що хоч краплиною розуміється на військовій справі розуміє- зброя повинна бути уніфікована, бажано автоматична і до неї повинно бути гори патронів.
І то, що завезли ще таких же корокостволів- вони ляжуть у той же самий мертвий груз. У кращому разі щось візьмуть для себе міліцейські начальники.
Ще язик поганий повертається брехати, що військовий!
У, погать, ботівська!
- де ти в статті побачив мисливські рушниці?
- з якого дива AR-15 стали непотребом?
І головне питання - хто тобі, гниді, і скільки платить,за поливання грязюкою БЕЗОПЛАТНУ передачу зброі США Україні?
Яка "безоплатна допомога"?. Це засіб піару українських депутатів, які замість необхідних речей для фронту, вирішилу смачно пропіарититтись на тому, що в нас ВАГОНАМИ без діла лежить.
Ти ще будеш, тупооголове, доводити, що це нетак.
Іді в дупу із своїии спонсорами!
Тобі замовники щось не додали, заробітчанин?
Приїзди у Костянтинівку, троль, попередь, я тебе зустріну.
Тільки не пиши потім, гнидник, що в тебе не вийшло, що знову піар-ганчіркою у чергового дипутата зайнятий.
Озброєння повинне бути уніфікованим, а не цей "різнобій"... якісь пошарпані револьвери, Люгер??!! А дульнозарядного нічого не подарували?
Головне було "розкрутитися" на передачі фактично залізного брухту.
На міліцейських складах подібного накопичено із кінця другої світової, що МВС може закидати таким "зоопарком" Майамі.