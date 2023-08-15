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Ірпінь (319) зброя (5748) США (14451) Заблоцький (20)

Поліція Ірпеня отримала 101 одиницю стрілецької зброї, конфіскованої в США, - нардеп Заблоцький. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

зброя,заблоцький

101 одиниця стрілецької зброї, конфіскована поліцією Маямі, тепер у повному розпорядженні Національної поліції міста-героя Ірпеня.

Про це нардеп, засновник у Ukrainian Arsenal of Liberty Мар'ян Заблоцький повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

Ми це зробили. 101 одиниця стрілецької зброї, конфіскована поліцією Маямі, тепер у руках і повному розпорядженні Національної поліції міста-героя Ірпеня. Півтора роки тому це була просто ідея-фікс. Сьогодні — це реалізований проект, аналогів якому не було в історії", - пише він. 

Поліція Ірпеня отримала 101 одиницю стрілецької зброї, конфіскованої в США, - нардеп Заблоцький 01

Поліція Ірпеня отримала 101 одиницю стрілецької зброї, конфіскованої в США, - нардеп Заблоцький 02

"Війни трапляються, коли люди озброєні. Геноциди — коли люди не озброєні. Наш ворог переслідував нас сотні роки, і сотні років буде переслідувати і надалі. Така його природа. Зараз часто говорять про гарантії безпеки. Найкраща з них — це те, що сьогодні одне велике місто США передає величному українському місту. Це зброя. І є безліч способів, при яких рядові американці готові нею з нами ділитися. Поліція — з поліцією, ветерани — з ветеранами, прості громадяни — з простими громадянам", - зауважує Заблоцький.

Він також дякує Олександрові Маркушину, міському голові Ірпеня, народному депутатові Сергієві Іонушасу, Томові Дж. Пламеру за постійну фінінсову підтримку, Кенові Расселу, колишньому члену міськради Маямі, а також керівництву МВС та Нацполіції. 

Поліція Ірпеня отримала 101 одиницю стрілецької зброї, конфіскованої в США, - нардеп Заблоцький 03

Поліція Ірпеня отримала 101 одиницю стрілецької зброї, конфіскованої в США, - нардеп Заблоцький 04

"Запам’ятайте мої слова: це — лише початок. 74 новеньких AR-15 також уже в дорозі і приїдуть для ДФТГ Ірпеня. Також більше 600 крутих одиниць зброї (вже від іншого міста) чекаємо у рамках другої партії. І таких буде дуже багато. Зі всіх штатів. По всьому маршруту бігу Фореста Гампа. Пані-мер одного дуже великого мегаполіса, українка за походженням, сама вийшла на зв’язок, коли дізналась про конфісковану зброю і така: "Ми в ділі!"", - додає Заблоцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакету військової допомоги Україні
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Топ коментарі
+13
Поліції? Поліцейським які тікали самі перші з населених пунктів України коли туди підходили кацапи?
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15.08.2023 18:32
+12
А навіщо давали поліції ? Ця зброя належить народу України. Як і та що поліція Майамі передала Україні ще рік тому !
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15.08.2023 18:28
+6
Как бы ни пришлось полиции Майами снова за этими стволами гоняться..
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15.08.2023 18:25
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Как бы ни пришлось полиции Майами снова за этими стволами гоняться..
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15.08.2023 18:25 Відповісти
А у кого конфисковали?
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15.08.2023 18:46 Відповісти
Ага, а еще в качестве учебного пособия полиции Ирпеня передали 20 кг кокаина...
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15.08.2023 19:19 Відповісти
А навіщо давали поліції ? Ця зброя належить народу України. Як і та що поліція Майамі передала Україні ще рік тому !
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15.08.2023 18:28 Відповісти
Борхард -Люгер,він же Р-08, він же Парабелум є?! Оце річ!!! Дуже добре як є!
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15.08.2023 18:29 Відповісти
Там є 2 Нагани.
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15.08.2023 19:36 Відповісти
Driver Audi, згодяться й нагани. Але питання: де патрони (набої) брати?!
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15.08.2023 20:07 Відповісти
Поліції? Поліцейським які тікали самі перші з населених пунктів України коли туди підходили кацапи?
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15.08.2023 18:32 Відповісти
Узи? Полицейским?! Чисто бандосское оружие.
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15.08.2023 18:34 Відповісти
Оружие переданое Украине полицией Майами, конфисковано у ганстеров. /Тq."ASTRA"/.
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17.08.2023 09:33 Відповісти
теперь все преступность считай пебедили
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15.08.2023 18:40 Відповісти
Смешно
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15.08.2023 18:42 Відповісти
шось, і без того ОЗБРОЄНА, поліція окупованих територій України не дуже захистила беззбрОйних "кріпаків", українців, від злочинів руzzzких, на відміну від улюбленця зелених і лІчно Вошьдя - Портнова-зрадника, особИсто забезпеченого у свій час озброєною охороною...
а засланець Татаров так взагалі рУлить лівоохоронцями, не кажучі про незаконність керуванням дермаком Україною замість Президента
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15.08.2023 18:44 Відповісти
Читаючи місцевих дописувачів знову розумієш,що вібулася чергова зрада Життя пролітає мимо цих збідованих бідолаг, то зброю передають не їм,а поліції,то бабки передають не їм,а на державні рахунки котрі влада розкрадає, то в момент коли кацапи прийшли вбивати,катувати,гвалтувати українців їх змушують йти захищати країну, не життя,а пекло
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15.08.2023 18:50 Відповісти
Крім тупого, прімитивного піару депутатів- за цією кампанією не стоїть НІЧОГО!
Все це не бойова зброя, ніяк під час війни проти регулярної армії принесе більше шкоди ніж користі . Тим більше, що на міліцейських складах стільки подібного конфіскату, що ми можемо зебезпечити ним і Майямі.
Дивує інше- замісць збору коштів та користі для фронту засоби, чуваки-дипутати, найняли піарщиків, щоби випендриця на фоні тепловізорів, дронів, прицілів, засобів з'вязку, медицини для фронту, що завозять волонтери.
Ми мовляв, завозимо таке, завозимо таке!!і
Навіть телебечення найняли. Гидота!
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15.08.2023 19:10 Відповісти
"Все це не бойова зброя, ніяк під час війни проти регулярної армії принесе більше шкоди ніж користі " --- ахахаах Ти в курсі,що багато ще хто з тероборонівців з AR-15 на фронті воює?

"Тим більше, що на міліцейських складах стільки подібного конфіскату, що ми можемо зебезпечити ним і Майямі" --- ти знаєш скільки на поліцейських складах подібного конфіскату,чи просто так сказав,перше що в голову зайшло?

"Дивує інше- замісць збору коштів та користі для фронту засоби, чуваки-дипутати, найняли піарщиків, щоби випендриця на фоні тепловізорів, дронів, прицілів, засобів з'вязку, медицини для фронту, що завозять волонтери." --- знову ж таки,ти там у себе вдома сидиш і все знаєш,хто що збирає,а хто не збирає? Чи у тебе є якийсь свій особистий негатив і ти на фоні цього негативу видумуєш несеш різну херню?
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15.08.2023 19:17 Відповісти
Троль зелений, харош ідіота грати.
У мене старший брат саме в теробороні із 27 грудня минулого року і по сьогодні. Ніяких там AR- 15 ніколи небуло, нетринди, якщо не знаєш.
А щодо міліцейських складів, то вони із часів СРСР забиті навіть бойовою зброєю, а не цим мотлохом. Там і Шмайсери і MG навІть зберігаються. Попроіцця із Подоляком на екскурсію, вам міліціонери покажуть скільки всього там лежить!
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15.08.2023 19:47 Відповісти
Це шиза якась,боєць "Хижак"ледь зміг отримати від Командуючого М4 про яку мріяв,а тут цим ...передають шістнадцятки.Де вони були всі в березні 22го?
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15.08.2023 18:58 Відповісти
У цій купі комерційного мотлоху немає жодного екземляру бойового озброєння.
Для солдатів на фронті, це все непотріб.
Так що не старайся посіпака прикриватись "Хижаком".
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15.08.2023 19:13 Відповісти
Комерційного мотлоху?!!! На фото як мінімум 4 AR-15, і карабін Сайга, фактично РПК. Це не бойова зброя?
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15.08.2023 20:26 Відповісти
Угу, два десятки бойвих гвинтівок, звісно заслуговують на прес- крнференцію групи депутатів, присутність каналів телебачення, а також залучення до заходів міліцейського начальства.
Ще раз, на зберіганні у МВС із часів СРСР знаходяться тисячі Шмайсерів, сотні MG, тисячі гвинтівок і короткостволів. Це то, що довелося бачити у документах особисто.
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15.08.2023 22:16 Відповісти
нема нічого. залишили в копальнях Соледару. Дубові Застава М53 купували замість новеньких МГ--42. НЕ пе*діть! Вибачте!
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15.08.2023 22:44 Відповісти
В Соледарі були склади не МВС, а Міністерства оборони.
А конфіскат зброї МВС, це ще то, що залишилося від НКВС, у тому числі.
Це звецця, чув дим, та знав звідки він.
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16.08.2023 01:23 Відповісти
Сотні MG?!!! І що з ними робить? ******** і так ходить!!!

MG-42 використовує набій 8х57JC, не скажу що рідкісний, але дуже дорогий, тому що малосерійний. Дорогий настільки, що я, для товариша, підрізав та перетискав гільзу 30-06. Декілька сотень, для гвинтівки, ще можна зробити, але кулемет має скорострільність 1200 пострілів за хвилину. Шмайсер? Пістолет-кулимет, 9х19 Парабелум. Це бойова зброя??? Тисячі гвинтівок? ЯКИХ? Мосінок? Чи може ще дульнозарядних
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16.08.2023 10:55 Відповісти
Я вибачаюсь, а чим, той зоопарк із мисливської і короткостволів, що привезли дипутати- піарщики кращий? Ми взагалі яку тему обговорюємо?
Я напрклад, про недолугий піар депутатів, які замісць закупок, тепловізорів, прицілів, дронів, медицини, пррпіарилися на звіринці із небойвої зброї.
А ви про то, який патрон дефіцитніший?
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16.08.2023 11:39 Відповісти
А я про ідіотів, які чомусь впевнені, що зброя ділиться на бойову та мисливську! Зброя, невігласе, буває нарізна та гладкоствольна! Не розумієш? Тоді краще мовчи, будеш здаватися розумнішим
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16.08.2023 15:03 Відповісти
Перше, що тобі потрібно, це лікувати голову.
Тому що суть тексту для тебе поки що недоступна.
Йому за Фому, він за Єрєму.
Тут мова йде про то, що чуваки піаряцця на непотрібі, обов'язково вилізе , хто переверне питання на обговорення технічних характеристик сферічного коня у ваккумі.
Якщо ти бажаєш сидіти із Люгером , чи помповою рушницею в окопі- сиди собі на здоров'я, інші візьмуть автоматичну зброю.
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16.08.2023 17:59 Відповісти
Голову вилікуй спочатку ти! Непотріб?!!! З яких пір зброя, яку подарували, стала непотребом??? Тому що це сказав один дібіл, що геть не тямить в зброі? AR-15 це не автоматична зброя? Ти ідіот! Помпова рушниця в окопі? Саме так помповий Мосбер і називали - «окопна мітла»! Бидляк, ти воював? Особисто я воював близько трьох років: 2014-2015, та з 23.02.2022 до 1.03.2023. Що ти мені хочеш розповісти про зброю? чи про війну?
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16.08.2023 18:11 Відповісти
Скопіюю ще раз.
Перше, що тобі потрібно, це лікувати голову.
Тому що суть тексту для тебе поки що недоступна.
Йому за Фому, він за Єрєму.
Тут мова йде про то, що чуваки піаряцця на непотрібі, обов'язково вилізе , хто переверне питання на обговорення технічних характеристик сферічного коня у ваккумі.
По друге. На складах МВС подібних пістолетів і мисливських рушниць( це не враховуючи "неправльних" MG) - тисячі екземплярів, які лежать там мертвим грузом . І до того мертвого грузу додадуть і цей непотріб, який аж ніяк не підходитьтдля озброєння регулярноїї армії.
По трете. Так, я воював у 2015- му. Мій страрший брат і зараз у теробороні із 27 лютого минулого року. Мій зять- бойвий офіцер у підрозділі де майже всі офіцери. Моя донька офіцер ППО.
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16.08.2023 19:01 Відповісти
Де ти там побачив мисливські рушниці, тупа ти брехлива гнидо? Людина подарувала зброю, бидло кричить не така! Ти воювало?!!! Не *****! Якщо твої родичі дійсно в ЗСУ, то нехай вони пояснять тобі тупому ублюдоку, що таке вогнепальна зброя
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16.08.2023 21:38 Відповісти
Що таке зброя.. , що таке зброя, я знаю із зими 1983 року, під Шіндадндом, ти ще мабуть і народися тоді...
Ти взагалі не розумієш про що йде мова.
Для тебе все звелося до технічних підробиць конкретного виду гвинтівки, чи кулемету( до речі, переданий конфіскат із Майамі, із декількома гвинтівками АР 15, що конфісковані у цивільних не є автоматичою зброєю)
А мова йде про то, що , в десятий раз тобі повторюю!!!
На складах МВС, мертвим грузом лежать ВАГОНИ короткостволів, і іншої стрілецької зброї!!!
Цю зброю можна використати хіба що на озброєння партизанських загонів.
Навіть коли війська рф стояли під Києвом, роздавали автоматичну зброю, навіть АКСУ, але ніхто не роздавав пістолети або навіть мисливські карабіни. Це все лежало МЕРТВИМ ГРУЗОМ.
Тому що будь- яка людина, що хоч краплиною розуміється на військовій справі розуміє- зброя повинна бути уніфікована, бажано автоматична і до неї повинно бути гори патронів.
І то, що завезли ще таких же корокостволів- вони ляжуть у той же самий мертвий груз. У кращому разі щось візьмуть для себе міліцейські начальники.
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16.08.2023 22:16 Відповісти
Іпать ідіот! AR-15 не є автоматичною зброєю. Її не використовує армії США та НАТО. Також вона не використовується в ЗСУ. От воно вперлося рогом, тупориле, мисливська зброя і крапка! Уніфікована?!!! А який дібіл пропонував MG- 42 та Шмайсер? Ти дібіл? Ти або хрестик зніми, або трусу одягни! Познайомилось воно! Те що тобі, виродку, дали в руки АК, і відправили вбивати мирняк, зовсім не означає, що тебе познайомили зі зброєю. Це лише означає, що ти такий же виродок-вбивця як ті, що прийшли до Бучі та Ірпеня
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16.08.2023 23:35 Відповісти
Тепер я зрозумів хто ти. Ти троль, звичайний троляка, якого винаймають замовники, що виконують різний непотріб , а тебе просто використовуть як к полову ганчірку!
Ще язик поганий повертається брехати, що військовий!
У, погать, ботівська!
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16.08.2023 23:56 Відповісти
Тебе, дрібний поганець рано, чи пізно вирахують, будеш знати, як прикриватися військовими, гнида!
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17.08.2023 00:03 Відповісти
Вирахують? Може мені просто прийти до тебе, по формі, і ти мені все скажеш у вічі? Троль? Ти, гнида, льєш грязюкою на людину, що ПОДАРУВАЛА зброю, але троль чомусь я??? Тварюко, ти так і не відповів на жодне питання:
- де ти в статті побачив мисливські рушниці?
- з якого дива AR-15 стали непотребом?
І головне питання - хто тобі, гниді, і скільки платить,за поливання грязюкою БЕЗОПЛАТНУ передачу зброі США Україні?
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17.08.2023 06:24 Відповісти
Шо тиинесешь, троляка?
Яка "безоплатна допомога"?. Це засіб піару українських депутатів, які замість необхідних речей для фронту, вирішилу смачно пропіарититтись на тому, що в нас ВАГОНАМИ без діла лежить.
Ти ще будеш, тупооголове, доводити, що це нетак.
Іді в дупу із своїии спонсорами!
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17.08.2023 12:05 Відповісти
Гнида подоляковська, я збрехав?!!! За цю зброю потрібно платити?!!! Чи брешеш ти, тварюко. І де це в нас, без діла, вагонами лежать AR - 15?!!! Знову брешеш, гнидо?!!! Засіб піару?!!! А чим попіарився ти? Що ти безоплатно передав для армії????
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19.08.2023 15:56 Відповісти
Бачитись зі мною ти явно не хочеш. Сцишся шураві? Це тобі не дівчат гвалтувати та не дітей вбивати?!!!
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19.08.2023 15:58 Відповісти
Стули пельку, троляка,
Тобі замовники щось не додали, заробітчанин?
Приїзди у Костянтинівку, троль, попередь, я тебе зустріну.
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19.08.2023 18:15 Відповісти
Та не питання, вишкрябок! Місяця через два, маю надію! А попередити як? Постукати в рельсу??? Тільки виходячи з того, що в своїх дописах ти постійно брешеш, сумніваюся я стосовно твого місця перебування! Брехун він завше брехун
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20.08.2023 13:53 Відповісти
Та не проблема, троляка, в рельсу тобі стукати не доведеться. Якщо будеш їхати потягом, напишеш дату і вагон, я тебе обов'язково зустріну.
Тільки не пиши потім, гнидник, що в тебе не вийшло, що знову піар-ганчіркою у чергового дипутата зайнятий.
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20.08.2023 18:51 Відповісти
Поїздом?!!! Гнидо, я їжджу автівкою, іноді броньованою. Піар чергового депутата??? Якщо депутат, безкоштовно, привезе десяток AR-15, я сам журналістів викличу і піар влаштую! Ти так і не сказало, опудало, що ти зробило для ЗСУ, з піаром чи без! І куди писати, брихлива кінчена ти гнидо
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20.08.2023 21:29 Відповісти
На чому ти їздиш,гниднник?? "Іноді броньованою"? В тебе троль фантазія вже закінчилася? Так я тобі підкажу на чому ти їздиш. .
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20.08.2023 22:49 Відповісти
Якась фігня!!!
Озброєння повинне бути уніфікованим, а не цей "різнобій"... якісь пошарпані револьвери, Люгер??!! А дульнозарядного нічого не подарували?
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15.08.2023 19:03 Відповісти
А навіщо?
Головне було "розкрутитися" на передачі фактично залізного брухту.
На міліцейських складах подібного накопичено із кінця другої світової, що МВС може закидати таким "зоопарком" Майамі.
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15.08.2023 19:17 Відповісти
Зробив би це скромніше. А так - "гречка". Передвиборчий медійно розпіарений захід.
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15.08.2023 19:52 Відповісти
Alex Vassago,дуже прошу,не потрібно казати взагалі щось погане про "Люгер"! Як що ви розумієте що таке короткоствол ! Моє прохання.
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15.08.2023 19:34 Відповісти
не якийсь "короткоствол", а бойовий пістолет!
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15.08.2023 22:48 Відповісти
Alex Vassago,а відносно уніфікації ви праві на всі 💯!!!
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15.08.2023 19:36 Відповісти
А поліцейському потрібно багато патронів 8*19 для австро -угорського Рот-Штайєра 1907року?
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15.08.2023 22:52 Відповісти
піратські пістолі )
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15.08.2023 20:26 Відповісти
Мар'ян Заблоцький теж на війні, він вважає це значним своїм внеском у боротьбу з окупантами.
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15.08.2023 19:30 Відповісти
We keep spending most our lives living in the gangsta's paradise
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15.08.2023 19:47 Відповісти
С барабанами, это кольты или вообще наганы? Где патроны на весь этот разнобой брать... Или это чисто для селфи?
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15.08.2023 19:53 Відповісти
Патрони під цей «мотлох» випускає Форт.
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15.08.2023 20:29 Відповісти
Я вибачаюсь ... а скільки поліцейських в Ірпені ?? Їх що, до зубів будуть озброювати ??
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15.08.2023 20:15 Відповісти
Дешевий піар з якогось різнокаліберного мотлоху відібраного в гопників з Маямі. Вже уявив, як ірпенські поліцейські йдуть по вулиці з наганами, кольтами, УЗІ (на бекстейджі грає музичка з старого американського вестерна)
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15.08.2023 20:24 Відповісти
Це щоб ефективніше громадян вбивали?
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01.09.2023 09:30 Відповісти
 
 