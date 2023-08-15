СБУ затримала "на гарячому" голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Служба безпеки ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
"До організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками, – працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення".
Отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою після проведення кожної оборудки. За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків".
Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві.
Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів.
У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали "на гарячому" голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта. При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявлено понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.
Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:
▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Ти сходити посрати будеш просити дозвіл - це не Україна де бардак і розпуста навіть під час війни
Що було колись повториться знову але в іншому виконанні
Для Франции это особенно актуально, геи и прочая выбраковка уже под себя подминает власть в Испании, Бельгии и Франции.
А к ним ещё добавились загорелые друзья из Магриба .
Конкисту опять придётся проводить....
Звичайно, у Міноборони про таке неподобство не відомо НІКОМУ, головне завозити гроші вчасно, щоб потім, патіхамувлєс …, разі шухеру!!
Безкарність за особисту бездіяльность та непрофесійность, КЕРІВНИКІВ ЦОВВ, разом з кодлом у них Держсекретарів із замами, призводить до кривавих наслідків для Українців!!
Чотириразовий відказник може підтвердити це, разом з усим РНБОУ!!
Зняттям з посад одних облвоєкомів, це боротьба з діареєю, - пургеном!
Слава Україні!!
Крім того. Ми ж не думаємо, що в армії одні офіцери.
єс кеп, у нас професійна армія 250 тис. І що, її вистачить для війни з ********** ??
не сократили количества депутатов и госслужащих -
держслужбу скорочували і продовжують скорочувати. Не треба робити з цього замануху. Це не головна проблема.
усе інше варіанти того, що вже є.
Депутати не держслужбовці.
Про нову плитку і бруківку - згоден. Ремонти, необхідні.
а інакше всі придатні за умовчанням