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Житомирщина (1040) СБУ (10016) ухилянти (211) військово-лікарська комісія (67)

СБУ затримала "на гарячому" голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

сбу

Служба безпеки ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"До організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками, – працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення".

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Отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою після проведення кожної оборудки. За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків".

Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві.

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів.

У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали "на гарячому" голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта. При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявлено понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:
▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також дивіться: Викрито схему, за допомогою якої ухилянти ставали багатодітними батьками, - СБУ. ФОТО

Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 01
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 02
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 03
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 04
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Коли Франція де ти живеш знову воюватиме з Німеччиною, то ти просто охрінееш яка "демократія" настане у Франції - і український бардак зараз, під час війни буде тобі здаватися абсолютною свободою і недосяжною мрією
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15.08.2023 18:36
+7
коли Франція буде з кимось воювати серйозно - наприклад з Німеччиною, тоді подивимося який там у вас безвіз настане.

Ти сходити посрати будеш просити дозвіл - це не Україна де бардак і розпуста навіть під час війни
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15.08.2023 18:43
+6
Там, як і у кожному військоматі та їх медкомісіях по міськ-райкоматах, 4-6-8 осіб, не меньше, сидять на різних відділеннях і безкарно скирдують гроші, впродовж 10 років….
Звичайно, у Міноборони про таке неподобство не відомо НІКОМУ, головне завозити гроші вчасно, щоб потім, патіхамувлєс …, разі шухеру!!
Безкарність за особисту бездіяльность та непрофесійность, КЕРІВНИКІВ ЦОВВ, разом з кодлом у них Держсекретарів із замами, призводить до кривавих наслідків для Українців!!
Чотириразовий відказник може підтвердити це, разом з усим РНБОУ!!
Зняттям з посад одних облвоєкомів, це боротьба з діареєю, - пургеном!
Слава Україні!!
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15.08.2023 18:42
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Коли Франція де ти живеш знову воюватиме з Німеччиною, то ти просто охрінееш яка "демократія" настане у Франції - і український бардак зараз, під час війни буде тобі здаватися абсолютною свободою і недосяжною мрією
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15.08.2023 18:36 Відповісти
коли Франція буде з кимось воювати серйозно - наприклад з Німеччиною, тоді подивимося який там у вас безвіз настане.

Ти сходити посрати будеш просити дозвіл - це не Україна де бардак і розпуста навіть під час війни
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15.08.2023 18:43 Відповісти
обов'язково це станеться - старі смисли не вмирають, вони лише доповнюються новими (с).

Що було колись повториться знову але в іншому виконанні
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15.08.2023 18:50 Відповісти
люто лайкаю!
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15.08.2023 18:52 Відповісти
Палишься, рашист.
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15.08.2023 20:32 Відповісти
Франція вже воювала з Німеччиною близько восьмидесяти років тому. Та так воювала, що здала майже всю територію. І французькі робітники випускали для рейху дуже багато всього. Але то були французи ще з діда прадіда. А тепер хто з ким воюватиме? Біженці з Лівії з біженцями з Сирії?
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15.08.2023 21:29 Відповісти
Страны Европы скорее начнут войну за собственную идентичность, а если нет -то Чуркистан их разложит изнутри.
Для Франции это особенно актуально, геи и прочая выбраковка уже под себя подминает власть в Испании, Бельгии и Франции.
А к ним ещё добавились загорелые друзья из Магриба .
Конкисту опять придётся проводить....
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18.08.2023 15:46 Відповісти
І що ти з цього розумієш?Як користувалися безвізом-так і користуються.А це звичайна "підприємницька діяльність"...А який бізнес не був, з самого початку, з кримінальним душком?Всі затримані в один голос скажуть-"а ми не знали,що так не можно".Тільки бізнес і нічого іншого.Можна покарати-за не сплату податків...
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15.08.2023 18:52 Відповісти
так хто там у вас погроми влаштовує ?? Демократичний ти наш
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15.08.2023 20:18 Відповісти
іди ***** кацап
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15.08.2023 19:15 Відповісти
І що їй за те буде?
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15.08.2023 18:31 Відповісти
...а хіба вже не "всЄ ми презєдєнти"?.. чи одним президентам можна, а іншим - ні?
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15.08.2023 18:33 Відповісти
Нє, не на часі. Актуально "тепер ми усі воїни !" Во как !!
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15.08.2023 20:19 Відповісти
Чи вони подуріли?
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15.08.2023 18:34 Відповісти
Там, як і у кожному військоматі та їх медкомісіях по міськ-райкоматах, 4-6-8 осіб, не меньше, сидять на різних відділеннях і безкарно скирдують гроші, впродовж 10 років….
Звичайно, у Міноборони про таке неподобство не відомо НІКОМУ, головне завозити гроші вчасно, щоб потім, патіхамувлєс …, разі шухеру!!
Безкарність за особисту бездіяльность та непрофесійность, КЕРІВНИКІВ ЦОВВ, разом з кодлом у них Держсекретарів із замами, призводить до кривавих наслідків для Українців!!
Чотириразовий відказник може підтвердити це, разом з усим РНБОУ!!
Зняттям з посад одних облвоєкомів, це боротьба з діареєю, - пургеном!
Слава Україні!!
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15.08.2023 18:42 Відповісти
До стінки і розстрілювати,з конфіскацієбю всього майна,це тільки допоможе.По іншому ці покидьки не розуміють.Ні воєнкоми ні влкашніки ні командування по тилам ні колаборанти ні ті хто крадуть.Китай розстріляв десятки тисяч і отримали виконання закону і покарання.
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15.08.2023 18:42 Відповісти
ВЫ ОВИДИОПОЛЬСКИХ МЕНТОВ ТРУХАНИТЕ , там лютый трэш происходит , гниды в кустах сидят и ждут , а при оформлении сами предлагают снизить штраф путем получения наличными без оформления протокола , местные царьки просто охреневшие .
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15.08.2023 18:55 Відповісти
если человек готов платить 5 штук за откос, нафиг он в армии???, саботировать все и вся???
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15.08.2023 19:09 Відповісти
Як країну захищати ??
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15.08.2023 20:21 Відповісти
это целый комплекс, материальный, социальный, рекламный.... надо менять систему комплектования ВСУ от всеобщего призыва, до невозможности занимать государственные посты без службы, а мы даже не сократили количества депутатов и госслужащих.... а ловить работающих работяг 50+, тупиковый путь....
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15.08.2023 20:40 Відповісти
я чув - в Японії давно такий порядок. Військова кафедра при вузі, служба, а потім робота на державу. Ще при есесесер лектор говорив, що армії в них ніби й немає (сили оборони якісь). але з мільйон офіцерів у наявності.
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15.08.2023 21:34 Відповісти
Військова кафедра при вузі, служба ...

Крім того. Ми ж не думаємо, що в армії одні офіцери.
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16.08.2023 10:19 Відповісти
надо менять систему комплектования ВСУ от всеобщего призыва -

єс кеп, у нас професійна армія 250 тис. І що, її вистачить для війни з ********** ??

не сократили количества депутатов и госслужащих -

держслужбу скорочували і продовжують скорочувати. Не треба робити з цього замануху. Це не головна проблема.
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16.08.2023 10:18 Відповісти
конечно нет, призывать на службу с 18 до 30 (всех, студентов, прокуровов, депутатов, иначе невозможна работа в госаппарате), в резерве до 50, при обострении призыв оперативного резерва, костяк армии + кадрированные части, регулярные сборы и подготовки, а не очковтирательство.... у нас же мобилизация=кто не смог откосить....
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16.08.2023 14:17 Відповісти
призывать на службу с 18 до 30 (всех, студентов, прокуровов, депутатов, иначе невозможна работа в госаппарате) +5

усе інше варіанти того, що вже є.
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16.08.2023 15:09 Відповісти
какая проблема с заманухой???, территории Украина временно не контролирует, уменьшился штат депутатов??? или я не вижу как укладывают тротуарную плитку, вместа рытья окопов на линиях обороны???
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16.08.2023 14:20 Відповісти
Зменшити кількість депутатів ВР - треба міняти Конституцію. Потім назад ??
Депутати не держслужбовці.

Про нову плитку і бруківку - згоден. Ремонти, необхідні.
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16.08.2023 15:08 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
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15.08.2023 19:31 Відповісти
Якщо просто прийняти нормативно-правовий акт, який забороняє виїзд туловіщ з такими довідками влк, то здається хтось із можновдних кабінетів втратить шалені гроші. Тому власне такі норми права ніхто не збирається приймати - владу це влаштовує
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15.08.2023 19:51 Відповісти
влк скоро буде брати гроші за коректний діагноз,
а інакше всі придатні за умовчанням
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15.08.2023 19:51 Відповісти
от що й бісить
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15.08.2023 21:36 Відповісти
З конфіскацією ВСЬОГО майна ...
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15.08.2023 20:24 Відповісти
 
 