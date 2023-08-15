Кілька тонн наданих Ізраїлем ліків прибули до Києва, - посол Бродський. ФОТО

Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Україні. Вони вже прибули до Києва.

Про це в телеграмі повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі відбулася сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб", - написав він.

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