Кілька тонн наданих Ізраїлем ліків прибули до Києва, - посол Бродський. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Україні. Вони вже прибули до Києва.
Про це в телеграмі повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає Цензор.НЕТ.
"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі відбулася сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб", - написав він.
Топ коментарі
+8 Mykola Blogger
показати весь коментар15.08.2023 18:42
+7 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар15.08.2023 18:42
+3 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар15.08.2023 18:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
РФ обстреливает Украину ракетами, ранее полученными от Киева
Киев 23 года назад передал Москве в обмен на газ крылатые ракеты X-55. Теперь Россия обстреливает ими Украину, выяснили журналисты "Схем".
https://www.dw.com/ru/shemy-rf-obstrelivaet-ukrainu-raketami-polucennymi-ot-kieva-23-goda-nazad/a-66436754
Як що нема то ви бот звичайний.
Москалику, "від" !
Хе-хе, "як що"... Таваріщь, "якщо" пишеться разом!
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
А тепер уявімо, що війна не в Україні, а на території Ізраїля, а Україна видала ліцензії ізраїльському ворогу на виробництво ракет і дронів-камікадзе. І на зрозумілі в даному випадку претензії каже: "а чому ви раніше не звернулись до нас, ми б і вам продали...".
Что есть Иран для Украины?
"Не откажутся иранцы и от сотрудничества в сферах высоких технологий, общепромышленного и военно-технического сотрудничества".
https://zn.ua/international/ukrainairan_tesnoe_sotrudnichestvo_na_korotkom_povodke.html
09 февраля, 2001
Как то так малята.
По-друге, дайте собі просту відповідь, чи зверталась Україна до Ізраїлю по ліцензію на виробництво баражуючого **********. Якщо зверталась, то коли і який отримала результат звернення?
Може наша розвідка вчасно попередила наше МЗС, що рашисти збираються серійно виробляти Ланцет для війни з Україною за допомогою Ізраїлю , і наше МЗС вчасно звернулося до уряду Ізраїлю з проханням не продавати рашистам ліцензію? Скажете зверталося, і уряд Ізраїлю відмовив?
По третє, від ліцензії до серійного виробництва зброї ще дуже велика відстань.
Однією ліцензією, без виробництва зброї можна вбивати хіба що мух замість мухобойки.
І останнє. Судячи із стану оборонної промисловості Ізраїлю, ваш уявний приклад навряд чи мав би місце в реальності, бо Ізраїль турбується про оборону і безпеку краще наших лампасників в МО. І своєчасно налагодив би не тільки виробництво потрібної зброї, але і засобів захисту від аналогічної зброї ворогів Ізраїлю. А не висував би нікчемні претензії до ліцензування, замість того, щоб своєчасно озброїти власну армію, яка воює з ворогом, обороняючи свою країну.
А як же захист паломників хасидів в Умані ? Я вжо мовчу за Одесу, Вінницю, Львів...
Таблетками від кацапських ракет не відібєшся.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63392783
Вбивають озброєні рашисти, а не сама зброя. І не ліцензія на виробництво зброї.
Бо навіть не хочеться думати, що це якась рефлексія на повідомлення ЗМІ про ймовірну зупинку безвізу через проблеми із вересневим візитом хасидів в Умань.
Нажаль держава Ізраїль займає прокацапську,колаборантську позицію.
-растворімий кофе
привєзлі на базу
-прівезлі на базу
-растворілся сразу
Цю допомогу незабаром побачімо в АТБ по 100 грн..
вони вже й пакєтіки приготували по 1,20..
щоб берегти довкілля
Это Украина, детка!