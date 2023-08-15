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Ізраїль (1228) ліки (729)

Кілька тонн наданих Ізраїлем ліків прибули до Києва, - посол Бродський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Україні. Вони вже прибули до Києва.

Про це в телеграмі повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі відбулася сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб", - написав він.

Також читайте: Ізраїль надасть Україні кілька тонн ліків на її запит, - посол Бродський

Кілька тонн наданих Ізраїлем ліків прибули до Києва, - посол Бродський 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Дякуємо Ізраїлю за медичну допомогу стікаючою кров'ю Україні, населення якої кожного дня і ночі вбивають російські ракети!
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15.08.2023 18:42
+7
А зброю шановна Держава Ізраїль коли надасть Україні, стидаюся запитати?
А як же захист паломників хасидів в Умані ? Я вжо мовчу за Одесу, Вінницю, Львів...
Таблетками від кацапських ракет не відібєшся.
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15.08.2023 18:42
+3
чекаємо в аптеках столиці
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15.08.2023 18:53
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І не кажи.
РФ обстреливает Украину ракетами, ранее полученными от Киева
Киев 23 года назад передал Москве в обмен на газ крылатые ракеты X-55. Теперь Россия обстреливает ими Украину, выяснили журналисты "Схем".

https://www.dw.com/ru/shemy-rf-obstrelivaet-ukrainu-raketami-polucennymi-ot-kieva-23-goda-nazad/a-66436754
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15.08.2023 18:49 Відповісти
ракети передавались,ще в 99 році,до ************* рф.а не продавались ліцензії після 2014 року,коли вже санкції були накладені на мордор.Разніцу чувствуєш?Доречі,після 14 року Україна припинила обслуговування всіх видів ракет на рф,в тому числі і ядерних,які мали кожні два роки проходити технічне обслуговування на Південмаші.
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15.08.2023 18:56 Відповісти
а завод коли був побудований і лецензія продана? у 2009 ? ні?
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15.08.2023 18:58 Відповісти
ланцет.це розробка 15 року.завод побудований в 19 році за ліцензією Ізраїля.не треба байки розказувати.це Орлан 2009 року.а продали ліцензію в березні 14 року,коли раша почала війну.
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15.08.2023 19:03 Відповісти
пруфи у студію по ланцетам і причетность до іх разробки і ліцезію от Ізраілю.
Як що нема то ви бот звичайний.
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15.08.2023 19:09 Відповісти
Слухай, русскій, от нафіга тобі та Україна?! Займись чимсь серйозним. Та хоч би Мистецтвом балансування каменів.
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15.08.2023 19:26 Відповісти
Я бачу що вас тролів зараз на цензорі ну дуже багато я лайна в хліву у ледачих господорів.
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15.08.2023 19:31 Відповісти
Навіть українець-східняк ніколи не скаже "ліцезію от Ізраілю".
Москалику, "від" !
Хе-хе, "як що"... Таваріщь, "якщо" пишеться разом!
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15.08.2023 20:27 Відповісти
Ну щож буду писати росийскою бо 55 лет говорил на этом языке, и как многие мои друзья и знакомые разговаривают на нем и те кто на нуле и те кто таскали воду в Николаев и те кто на данный момент в ПВО , как то не особо на это обращают внимание, в отличие от некоторых языковознавце котрі любят искать воши у всех вокруг, не обращают внимание что от самих тхе дерьмом.
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15.08.2023 21:17 Відповісти
Зрозуміло. "Русскій Мір" - forever!
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16.08.2023 06:28 Відповісти
Це протаких як ви.
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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16.08.2023 09:52 Відповісти
Рускій, відчепися!
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16.08.2023 12:05 Відповісти
Українська влада зверталася до Ізраїлю по ліцензію? Ізраїль Росії продав, а Україні хіба відмовив? Коли? Через це Україна виробництво баражуючих *********** не побудувала?
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15.08.2023 19:11 Відповісти
виглядає досить цинічно...
А тепер уявімо, що війна не в Україні, а на території Ізраїля, а Україна видала ліцензії ізраїльському ворогу на виробництво ракет і дронів-камікадзе. І на зрозумілі в даному випадку претензії каже: "а чому ви раніше не звернулись до нас, ми б і вам продали...".
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15.08.2023 21:01 Відповісти
А тепер без уяви, Ізраіль знаходится у стані перманентноі віни остані 50 років. І там у вісько ідуть усі, і жинкі і чоловіки. І якщо левова частина украінців узнала що таке бомбосховище в остані рік, то там в дітячих садочках вчать малечу як треба поводитись під час обстрілу. До речи один так сказати непримеримий ворог Ізраілю е Іран.
Что есть Иран для Украины?
"Не откажутся иранцы и от сотрудничества в сферах высоких технологий, общепромышленного и военно-технического сотрудничества".
https://zn.ua/international/ukrainairan_tesnoe_sotrudnichestvo_na_korotkom_povodke.html
09 февраля, 2001
Как то так малята.
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15.08.2023 21:39 Відповісти
По-перше. Ви дарма сподіваєтесь, що рашистів може зупинити відсутність ліцензії. Зазвичай ліцензію купують, щоб мати можливість законно виробляти зброю на експорт. Рашисти виробляють Ланцети та іншу зброю не на експорт, а для вбивства українців. Ще приклад - рашисти зробили реінжінірінг Шахед 136 і тепер виробляють Герань-2, яка краща за Шахеда. Продавати не збираються, бо зробили не на експорт, а щоб вбивати та калічити українців, руйнувати населені пункти та інфраструктуру тилу. Як відсутність ліцензії може зашкодити рашистам вчиняти військові злочини в Україні?
По-друге, дайте собі просту відповідь, чи зверталась Україна до Ізраїлю по ліцензію на виробництво баражуючого **********. Якщо зверталась, то коли і який отримала результат звернення?
Може наша розвідка вчасно попередила наше МЗС, що рашисти збираються серійно виробляти Ланцет для війни з Україною за допомогою Ізраїлю , і наше МЗС вчасно звернулося до уряду Ізраїлю з проханням не продавати рашистам ліцензію? Скажете зверталося, і уряд Ізраїлю відмовив?
По третє, від ліцензії до серійного виробництва зброї ще дуже велика відстань.
Однією ліцензією, без виробництва зброї можна вбивати хіба що мух замість мухобойки.
І останнє. Судячи із стану оборонної промисловості Ізраїлю, ваш уявний приклад навряд чи мав би місце в реальності, бо Ізраїль турбується про оборону і безпеку краще наших лампасників в МО. І своєчасно налагодив би не тільки виробництво потрібної зброї, але і засобів захисту від аналогічної зброї ворогів Ізраїлю. А не висував би нікчемні претензії до ліцензування, замість того, щоб своєчасно озброїти власну армію, яка воює з ворогом, обороняючи свою країну.
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15.08.2023 22:24 Відповісти
прикинь ланцет израиль допоміг рашці створити-в рамках сотрудничества.Тепер нам ліки.А русні зброю.Дякуємо
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15.08.2023 22:53 Відповісти
А зброю шановна Держава Ізраїль коли надасть Україні, стидаюся запитати?
А як же захист паломників хасидів в Умані ? Я вжо мовчу за Одесу, Вінницю, Львів...
Таблетками від кацапських ракет не відібєшся.
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15.08.2023 18:42 Відповісти
Вони не можуть простити Україні князя Святослава.
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15.08.2023 19:28 Відповісти
І не тільки, а й Б. Хмельницького, гайдамаків, Симона Петлюру, С. Бендеру. Саме головне, що вони вважають, що проблеми абсолютно не в них, а в інших.
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15.08.2023 22:59 Відповісти
Дякуємо Ізраїлю за медичну допомогу стікаючою кров'ю Україні, населення якої кожного дня і ночі вбивають російські ракети!
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15.08.2023 18:42 Відповісти
«Мотор Сич» продолжала сотрудничать с россиянами после 24 февраля 2022 года, подчеркивает СБУ. Служба выложила аудиозаписи якобы телефонных разговоров Богуслаева с марта 2022 года с представителем московской компании «Владимир Климов - Мотор Сич». На записи Богуслаев уточняет, через какую страну можно оформить поставки: Хорватию, Киргизию или Казахстан.
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15.08.2023 18:52 Відповісти
і що?мова йшла про два готових двигуна і два в перспективі.ця операція була успішно зірвана СБУ.
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15.08.2023 19:00 Відповісти
ну да ну да , а с 2014 ? Е на просторах інетеа фото з розтрощеного ка52 з украінським двигуном зробленим після 2014. гугл вам у допомогу.
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15.08.2023 19:05 Відповісти
"Мотор Січ" і після 2014 року ремонтувала і продавала двигуни для російської бойової авіації.У 2015 році на заводі визнали, що обслуговували вертолітний парк, яким користувався Володимир Путін.У 2017 році російська державна корпорація "Ростех" заявила, що має намір купити в українського заводу ще 130 двигунів для вертольотів. І оголосила, що планує припинити такі закупівлі до 2019 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-63392783
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15.08.2023 19:18 Відповісти
За Ланцети- "Іздєлія" та Герані віддячимо рашистам, коли дістанемо українською ракетною зброєю їх військові підприємства , які під фактичним захистом наших партнерів штампують цю зброю 24/7/365.
Вбивають озброєні рашисти, а не сама зброя. І не ліцензія на виробництво зброї.
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15.08.2023 19:21 Відповісти
Стопудово передали якийсь непотріб, термін придатності якого ось ось закінчиться . Що, що, а фармацевтична галузь в Україні працює добре і ліків вдосталь
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15.08.2023 20:23 Відповісти
Певно аж 2 тонни.Брутто.
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15.08.2023 20:23 Відповісти
а каким боком эти кашелки к лекарствам ? это такой себе тренд на фоне гуманитарной помощи фоткаца ?
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15.08.2023 18:52 Відповісти
Ну що тут казати: посол має прізвище Бродський! До якої нації воно належить зрозуміло. Файна кадрова політика в даному випадку.
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15.08.2023 18:52 Відповісти
чекаємо в аптеках столиці
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15.08.2023 18:53 Відповісти
і цікаво,що передали? вакцину від корони?
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15.08.2023 19:05 Відповісти
А ці ліки теж за гривні.? Як і гуманітарка ?
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15.08.2023 19:06 Відповісти
А в регіональних аптеках буде?
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15.08.2023 20:04 Відповісти
Вдячні чи невдячні, але "Торат а мелех читали".
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15.08.2023 19:30 Відповісти
Я сначала подумал, что на фото счастливые представительницы от ОЛХ
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15.08.2023 19:27 Відповісти
А лекарства еще не украли??? ермак теряет хватку.
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15.08.2023 19:58 Відповісти
Зараз хтось знову стане доларовим мільйонером...
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15.08.2023 19:58 Відповісти
Якщо ця гуманітарка від щирого серця, то потрібно подякувати добрим людям.
Бо навіть не хочеться думати, що це якась рефлексія на повідомлення ЗМІ про ймовірну зупинку безвізу через проблеми із вересневим візитом хасидів в Умань.
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15.08.2023 20:02 Відповісти
Собирали деньги и закупали волонтёры. Часть из них - на фото. И вам - пожалуйста.
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15.08.2023 20:05 Відповісти
Ми ,звісно,щиро вдячні громадянам Ізраїлю.
Нажаль держава Ізраїль займає прокацапську,колаборантську позицію.
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15.08.2023 20:30 Відповісти
Щира подяка Ізраїлю
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15.08.2023 20:14 Відповісти
За що? Фармацевтична галузь в Україні працює добре, ліків, що потрібні для фронту /насамперед це антисептики та антибіотики/ вдосталь
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15.08.2023 20:26 Відповісти
Агенту "Козирю" і гундосому наріку тільки про не розказуйте, бо ці мародери і це спи*дять
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15.08.2023 20:26 Відповісти
Не в захист "козиря", але мені просто цікаво - ти особисто бачив досьє агента "козир" і знаєшь хто це, або просто балаболиш?
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15.08.2023 20:31 Відповісти
в радянські часи була така пісенька;
-растворімий кофе
привєзлі на базу
-прівезлі на базу
-растворілся сразу
Цю допомогу незабаром побачімо в АТБ по 100 грн..
вони вже й пакєтіки приготували по 1,20..
щоб берегти довкілля
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15.08.2023 20:49 Відповісти
Гуманитарку разворуют, ясен пень.
Это Украина, детка!
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15.08.2023 21:30 Відповісти
**** які дебіли коментують цю новину,самі довбограї голосували гуснявого ,тепер його "одноплеміннників "обсирають!
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15.08.2023 22:35 Відповісти
 
 