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Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі співробітницю Уманського РТЦК та СП, яка за гроші обіцяла допомогу щодо зняття з військового обліку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації 01

За даними слідства, підозрювана одержала 6 200 доларів хабаря за вплив на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби. Вона також обіцяла йому виключення з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України.

Під час одержання неправомірної вигоди її затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації 02

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Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації 03

Співробітниці Уманського ТЦК повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 КК України).

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Є професія "бариста", а є "хабариста"...
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15.08.2023 18:55
+8
Ти знову в таких темах? Ти не воюєш,але патякаєш,щоб хтось воював.
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15.08.2023 19:02
+8
Ти ж не йдеш на війну,а пишеш за ухилянтів.І постійно кажеш,що хтось має йти примусово воювати.Ти чому не йдеш? Інвалід? Я взятки не давав.А кордони мають бути відкриті.Немає такого закону,щоб були повністю кордони для чоловіків закриті.І ніхто би хабарі не платив би.
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15.08.2023 19:13
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Є професія "бариста", а є "хабариста"...
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15.08.2023 18:55 Відповісти
А ще хоботистка
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15.08.2023 21:37 Відповісти
дурепа грала б собі у керівника на шкіряній флейті, і було б її щастя. так отримала розбите корито
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16.08.2023 11:29 Відповісти
за один раз - 6,500 долларов , а бубочка 4-ре раза косил , 6,500 х 4 = 26000 долларов !!!!! не там ,, ухилянтов ,, ловите !!!!
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15.08.2023 18:58 Відповісти
о да ти математик, підрахуй скільки цей голобородько ******** за час правління країною, *****
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16.08.2023 11:31 Відповісти
Самый выгодный бизнес сегодня Украине, с одного барана-ухилянта по 5 тысяч зелени гребсти это не шутки,а баранов-ухилянтов целые табуны, это сколько в день этих контор,людей которые этим занимаются находят,а сколько ухилянтов ловят на границе, но это только небольшая часть,отсальным все же получается бежать,а другим получается продолжать продавать эти инвалидности,устраивать выезды за границу и так далее. Смотришь на это мракобесие и стыдоба наступает
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15.08.2023 18:58 Відповісти
Ти знову в таких темах? Ти не воюєш,але патякаєш,щоб хтось воював.
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15.08.2023 19:02 Відповісти
"Ти знову в таких темах?" --- знову,у такого "важного" человека как ты разрешения спрашивать не буду

"Ти не воюєш,але патякаєш,щоб хтось воював." --- где ты увидел что я кого то заставлял воевать идти? Я говорю о том,что сиди себе,будь мужчиной,прийдет повестка пойди,не прийдет сиди и дальше спокойно,а не рассказывай какой ты "патриот", какие все кругом непатриоты, а потом когда нужно эту патриотичность на деле доказывать,а не на словах то такие вот "патриоты" дают так ненивисные им "взятки" так "ненависной" им власти и очень даже по "патриотичному" ретируются за границу
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15.08.2023 19:07 Відповісти
Ти ж не йдеш на війну,а пишеш за ухилянтів.І постійно кажеш,що хтось має йти примусово воювати.Ти чому не йдеш? Інвалід? Я взятки не давав.А кордони мають бути відкриті.Немає такого закону,щоб були повністю кордони для чоловіків закриті.І ніхто би хабарі не платив би.
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15.08.2023 19:13 Відповісти
Це наш місцевий лев, як в анекдоті (вперед орли, ми не орли, а леви), не звертайте уваги.
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15.08.2023 19:21 Відповісти
"І постійно кажеш,що хтось має йти примусово воювати" --- де я казав,що хтось має йти примусово воювати?

" кордони мають бути відкриті.Немає такого закону,щоб були повністю кордони для чоловіків закриті" --- На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
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15.08.2023 19:24 Відповісти
Обмежено.Що під цим мається на увазі?
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15.08.2023 19:27 Відповісти
забоонено виїжджати,крім тих категорій які передбачені законом
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15.08.2023 19:29 Відповісти
В законі про воєнний стан пише.що можуть бути обмеження.Обмеження.це не дорівнює забороні.Закрили кордони посчановами,щоб потім не нести ніякої відповідальності.
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15.08.2023 19:34 Відповісти
Обмеження - правило,настанови,що обмежує чиї-небудь права, дії і т. ін
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15.08.2023 19:39 Відповісти
Обмежує,а не повністю заборонено.От мені зробили обмеження замість 10 коментарів,можу писати тільки 5.Це обмеження.А якщо не зможу писати.Це заборона.Так і з виїздом закордон.Якби я міг виїжджати,але тільки припустімо 5 разів на рік.Це обмеження.А зараз це повна заборона.Це би і було обмеження моїх прав.Бо замість скільки завгодно разів.я би тільки міг 5 разів виїхати.
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15.08.2023 19:42 Відповісти
Обмеження - це певні рамки за котрі ти не можеш вийти, тобі на період військового стану обмежили виїзд за кордон, так зрозуміло?
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15.08.2023 19:47 Відповісти
Так я і не буду виходити за рамки.Більше 5 разів не буду виїжджати.
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15.08.2023 19:52 Відповісти
Та ти багато по коментарям наговорив.Я ж їх не зберігаю.Ти сам чого не воюєш? Яка причина? Також був в тцк,але кажуть що передзвонять?
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15.08.2023 19:29 Відповісти
Так я ж і не говою,що я ******* вояка,але коли прийде повістка піду, і сидіти позоритися і платити бабки за те,щоб у бусіку десь під матрасами тікати за кордон точно не буду. Так і іншим раджу,ні кого не посилаю на фронт,але якщо прийде повістка то йти, не усіх посилаютьв окоп, є багато іншої роботи в армії. Але коли бачиш скільки баранів тікає платячи шалені бабки ну це встид просто
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15.08.2023 19:32 Відповісти
Тобто ще не прийшла і на вулиці ніяк тобі не давали? Сказав би чесно.я маю бронь і все.Навіщо видумувати?Зараз вже беруть тільки в саму сраку.Ніякий тил не беруть.Там набрали і ротації не потрібні практично.

І до речі чого сам не сходиш в тцк? Це рівноцінно ухилянню.
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15.08.2023 19:37 Відповісти
"Сказав би чесно.я маю бронь і все.Навіщо видумувати?" --- ага,от спеціально тут для такої "важливої" персони як ти сиджу тут щось і видумую,бо мені дуже "важлива" думка людини котру я ймовірно в своєму житті ніколи і не побачу

"І до речі чого сам не сходиш в тцк? Це рівноцінно ухилянню." --- це знову ж таки твої інтерпритації, хто такий ухилянт знають усі,і цей термін є не тільки в Україні. Той хто військовозобовязаний,хто по стану здоровя немає ніяких обмежень,хто підходить по віку, і хто не підпадає ще під деякі категорії котрі звільняють від військової служби і при цьому чи то тікає,чи дає комусь взятки щоб відкосити від служби.являється ухилянтом, це елементарні речі котрі навіть діти знають.а ти мені тут свої хворі інтерпритації розказуєш,залиш їх при собі
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15.08.2023 19:45 Відповісти
Саме так.Я вже начитався коментарів і тут і в соц мережах.Як тільки прийде повістка.Так я зразу піду.
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15.08.2023 19:48 Відповісти
якщо вже на те пішло,то ухилянство має бути доведено в суді.
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15.08.2023 19:49 Відповісти
Ну враховуючи твою громадську позицію(скиглення) важкувато тобі місце в козацькому війську знайти.
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15.08.2023 23:57 Відповісти
Ти сам хіба у війську? Ти ж ботик.
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16.08.2023 00:46 Відповісти
Твої коментарі вже винесли в тій темі.
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15.08.2023 19:15 Відповісти
Що зробили?
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15.08.2023 19:18 Відповісти
Винесли.Щось не так?Я можу по різному сказати і як я хочу.
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15.08.2023 19:21 Відповісти
Що таке винесли?
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15.08.2023 19:25 Відповісти
Винесли з форуму.Їх не стало тут.
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15.08.2023 19:39 Відповісти
андрійку не си всіх зловимо, а тебе як чесну людину залишимо вдома, з правом виїзду на море до Одеси
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16.08.2023 11:35 Відповісти
Я десь чув, що риба гниє з голови. Мені також нагадує Конституція, що за оборону України відповідаає Президент, він же Верховний головнокомандувач. Невже цього ніхто не бачив два роки назад? Бачили, аде мали з цього користь і це називається - докерувалися, розвели корупцію там, де її не мало бути під чс війни. А можливо відосіками і телемарафоном побороти копрупцію у воєнкоматах? Ні, цим потрібно було займатися з першого дня керування країною з 21.4.2023 року.
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15.08.2023 19:01 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
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15.08.2023 19:02 Відповісти
майбутній депутат
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15.08.2023 19:02 Відповісти
От 95-го квартала, собирала на партийный взнос😂
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15.08.2023 19:05 Відповісти
«Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало бы с руки». хотела ведь влада шо б откупные от войны пошли в бюджет независимого государства
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15.08.2023 19:03 Відповісти
Здав ,бо й так по закону мав на це право?
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15.08.2023 19:10 Відповісти
А тепер уявіть київські або одеські розцінки.
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15.08.2023 19:11 Відповісти
від 10К
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15.08.2023 19:14 Відповісти
то вже клондайк
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15.08.2023 19:51 Відповісти
Забагато брала,не по чину!
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15.08.2023 19:13 Відповісти
зробили контрольну закупку бо демпінговала на ринку
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15.08.2023 19:13 Відповісти
Можна дивитись безкінечно на вогонь воду і зелене бабло
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15.08.2023 19:15 Відповісти
А скільки " добровольців" надав " кагал 95"?
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15.08.2023 19:16 Відповісти
ну та праві були дописувачі: я написав що стандартна такса 5 тис. баксів, мені ж заперечили що це було давно і вже підняли тарифи...бо багатьох військоматських вже половили - прийшла інша зміна "заробітчан" а при цьому ставки як правило зростають таке правило української корупції, однако...але тут цікавий момент - працівники обовязково діляться з керівником...поліція могла почекати поки вона підійде до "пана полковника" ділитись і взяти двох... чому поліція так не спрацювала думаю питання риторичне....
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15.08.2023 19:20 Відповісти
навіщо зеленій владі формувати електронний реестр військовозабов'язаних і наагодити систему призиву, якщо можна ловити лохів і обілечувати? та поовина чиновників моляться на цю війну, бо ще ніколи так гарно не жили.
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15.08.2023 19:34 Відповісти
Цікаво, вони об'яви дають та домовляються з будь-якою людиною з вулиці, що так легко попадаються? Адже зрозуміло, що той, хто зацікавлений "відмазатися" не буде здавати бо це не в його інтересах.
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15.08.2023 19:38 Відповісти
"виключення з військового обліку"

Не знаю, наскільки треба бути конченим законотворцем, аби прописати у нормативно-правових актах таку діч. У війні на виснаження навіть каліки можуть бути корисними коли призивати вже нікого немає, а тут походу зробили корупційне "вікно можливостей" аби воєнкоми прібарахлілісь
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15.08.2023 19:46 Відповісти
Ну взагалі таке ще з совкових часів є, це не новація...
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15.08.2023 20:01 Відповісти
Припустімо, такої норми немає. Чим може бути корисним мобілізований з важкою формою ДЦП, паралізований, людина з вадами розвитку і т.п?
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15.08.2023 20:17 Відповісти
О. Прихильник срєпності на горизонті. 10 річні теж дуже корисними можуть бути якщо на них пояс шахіда наципити, то що почнемо? Людожери грьобані.
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16.08.2023 00:03 Відповісти
а де фото, чи може вона страшна шо пипець?
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15.08.2023 19:49 Відповісти
Якийсь хасид здав?
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15.08.2023 20:01 Відповісти
А могла б, дурепа, просто створити криптогаманець, та лиха не знати.
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16.08.2023 10:35 Відповісти
Кому війна,а кому мати рідна.
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16.08.2023 12:22 Відповісти
 
 