Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі співробітницю Уманського РТЦК та СП, яка за гроші обіцяла допомогу щодо зняття з військового обліку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрювана одержала 6 200 доларів хабаря за вплив на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби. Вона також обіцяла йому виключення з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України.
Під час одержання неправомірної вигоди її затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.
Співробітниці Уманського ТЦК повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 КК України).
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"Ти не воюєш,але патякаєш,щоб хтось воював." --- где ты увидел что я кого то заставлял воевать идти? Я говорю о том,что сиди себе,будь мужчиной,прийдет повестка пойди,не прийдет сиди и дальше спокойно,а не рассказывай какой ты "патриот", какие все кругом непатриоты, а потом когда нужно эту патриотичность на деле доказывать,а не на словах то такие вот "патриоты" дают так ненивисные им "взятки" так "ненависной" им власти и очень даже по "патриотичному" ретируются за границу
" кордони мають бути відкриті.Немає такого закону,щоб були повністю кордони для чоловіків закриті" --- На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
І до речі чого сам не сходиш в тцк? Це рівноцінно ухилянню.
"І до речі чого сам не сходиш в тцк? Це рівноцінно ухилянню." --- це знову ж таки твої інтерпритації, хто такий ухилянт знають усі,і цей термін є не тільки в Україні. Той хто військовозобовязаний,хто по стану здоровя немає ніяких обмежень,хто підходить по віку, і хто не підпадає ще під деякі категорії котрі звільняють від військової служби і при цьому чи то тікає,чи дає комусь взятки щоб відкосити від служби.являється ухилянтом, це елементарні речі котрі навіть діти знають.а ти мені тут свої хворі інтерпритації розказуєш,залиш їх при собі
Не знаю, наскільки треба бути конченим законотворцем, аби прописати у нормативно-правових актах таку діч. У війні на виснаження навіть каліки можуть бути корисними коли призивати вже нікого немає, а тут походу зробили корупційне "вікно можливостей" аби воєнкоми прібарахлілісь