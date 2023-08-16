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Держприкордонслужба (4332) Закарпаття (1578) ухилянти (211)

26-річний чоловік, щоб виїхати за кордон, вдавав 15-річного підлітка, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили 26-річного чоловіка, який, щоб виїхати за кордон, вдавав 15-річного підлітка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

26-річний чоловік, щоб виїхати за кордон, вдавав 15-річного підлітка, - ДПСУ 01

Чоловік їхав в Угорщину пасажиром легковика "Audi". В пункті пропуску "Тиса" він надав на контроль свідоцтво про народження неповнолітнього хлопця, яке видавав за своє.

Прикордонники з’ясували, що документ не належить пред’явнику, який на фото у закордонному паспорті був з бородою та виглядав значно дорорслішим.

Хитруна за кордон не пропустили. За спробу незаконного перетинання кордону на нього оформили адмінпротокол за ст. 204 КУпАП.

Також читайте: Біля кордону з Румунією врятували ухилянта, який добу блукав у лісі та потребував медичної допомоги, - ДПСУ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
С такими "сиськами", надо было парик одевать и женщину изображать. Больше похож был бы
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16.08.2023 01:08
+22
26-річний чоловік, щоб виїхати за кордон, вдавав з себе зебіла.
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16.08.2023 01:50
+20
А Портнов виїхав без проблем. І Мураєв також.
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16.08.2023 01:04
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А останній з слуг, мер Рахів кого вдавав, чи просто бабки зробили з нього 12 річного...
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16.08.2023 01:03 Відповісти
Он прикинулся Кивой. Приняли за своего
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16.08.2023 01:12 Відповісти
рідкісний дебіл
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16.08.2023 01:03 Відповісти
невже так тяжко зрозуміти, що фото з бородою - з закордонного паспорта, який він оформив невідомо коли (може ще до війни) і не відомо звідки саме підтягуються фотки в дія.
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16.08.2023 11:22 Відповісти
А Портнов виїхав без проблем. І Мураєв також.
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16.08.2023 01:04 Відповісти
С такими "сиськами", надо было парик одевать и женщину изображать. Больше похож был бы
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16.08.2023 01:08 Відповісти
Да, там почти "двоечка" 😂
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16.08.2023 01:17 Відповісти
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16.08.2023 07:13 Відповісти
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16.08.2023 09:04 Відповісти
беременную женщину, думаю не заметили бы
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16.08.2023 11:04 Відповісти
бюстгальтер забув надіти
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16.08.2023 01:18 Відповісти
А я за те щоб хто може виїхали з цього дурдому
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16.08.2023 01:23 Відповісти
26-річний чоловік, щоб виїхати за кордон, вдавав з себе зебіла.
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16.08.2023 01:50 Відповісти
сиськата джентльменша неудачи
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16.08.2023 06:40 Відповісти
Когда уже мы станем толеранты.. 15 лет девчушке, только грудь и борода выросла.не злорадствуйте, трансгендоры тоже имеют право быть сцикунами
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16.08.2023 06:53 Відповісти
Парень шел к успеху
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16.08.2023 08:24 Відповісти
Нє фартонуло?!
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16.08.2023 08:54 Відповісти
Чертов гений, обладает навыками конспирации... Не совсем понял, почему 15-ти летний, а не 17-ти летний хотя бы? Вроде бы 17ти летним можно выехать или уже тоже нет?
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16.08.2023 09:53 Відповісти
ну в Україні взагалі-то паспорт з 14 років, яке нах.. свідоцтво про народження?
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17.08.2023 15:40 Відповісти
с 16-ти )))
"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу"
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17.08.2023 17:54 Відповісти
дебіле, яке ж ти жалюгідне ID: Видача паспорта громадянина України у формі картки по досягненню 14-річного віку (вперше)
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18.08.2023 01:23 Відповісти
дегенерате, моєму сину 15 років, пів року тому він паспорт отримав
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18.08.2023 01:24 Відповісти
"у вас ус отклеился..."(с)
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18.08.2023 01:29 Відповісти
Як на мене хлопці, кожна людина має право боротися за своє виживання, це право дане Господом Богом, а не амбіційними політиками. Головне щоб методи цієї боротьби не здійснювалися за рахунок жертв інших людей. Ну не випустили його з України, а що далі? Воювати єфективно він все одно не буде, на довгій дистанції північнокорейська тактика примусового зачинення багатомільйонного населення в країні приречена на невдачу.... Ще жодна країна не досягла демократії і процвітання таким способом...
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17.08.2023 10:45 Відповісти
Бляха, цілого Рембу впіймали, готовий штурмовик на фото.
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17.08.2023 11:07 Відповісти
Так у нас виїзд насправді не заборонено жодним нормативним актом.
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17.08.2023 17:07 Відповісти
Это ваш мальчик? Мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень.
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17.08.2023 23:55 Відповісти
 
 