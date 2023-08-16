26-річний чоловік, щоб виїхати за кордон, вдавав 15-річного підлітка, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили 26-річного чоловіка, який, щоб виїхати за кордон, вдавав 15-річного підлітка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловік їхав в Угорщину пасажиром легковика "Audi". В пункті пропуску "Тиса" він надав на контроль свідоцтво про народження неповнолітнього хлопця, яке видавав за своє.

Прикордонники з’ясували, що документ не належить пред’явнику, який на фото у закордонному паспорті був з бородою та виглядав значно дорорслішим.

Хитруна за кордон не пропустили. За спробу незаконного перетинання кордону на нього оформили адмінпротокол за ст. 204 КУпАП.

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