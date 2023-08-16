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безпілотник (2086) Одеська область (2490) дрони (2474)

В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вночі ворог атакував південні регіони України кількома хвилями ударних безпілотників.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

"Спочатку  ворог спрямував удар по Миколаївщині, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені. Пізніше двома потужними хвилями атакував південь Одеської області.
Силами протиповітряної оборони знищено 13 дронів типу "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

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В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 01
В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 02
В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 03
В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 04

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
оце напівзгоріле зерно треба відправити китайцям, нехай жеруть та віддячують своїм великим друзякам...
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16.08.2023 09:16
+15
Шуты зеленожопые, где наши ударные дроны массового производства? Они практически уже один порт на Дунае раздолбали , а наши балаболы неделю ликовали от двух выбитых стекол в мацкве. Каких же дебилов выбрал народ в 2019 , уму непостижимо.
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16.08.2023 09:28
+11
Головне що в Конча Заспі все добре
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16.08.2023 09:14
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16.08.2023 09:14 Відповісти
Там їхні люди, як в ОП і ВР по яким ще жодного прильоту не було
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16.08.2023 09:16 Відповісти
оце напівзгоріле зерно треба відправити китайцям, нехай жеруть та віддячують своїм великим друзякам...
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16.08.2023 09:16 Відповісти
Шуты зеленожопые, где наши ударные дроны массового производства? Они практически уже один порт на Дунае раздолбали , а наши балаболы неделю ликовали от двух выбитых стекол в мацкве. Каких же дебилов выбрал народ в 2019 , уму непостижимо.
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16.08.2023 09:28 Відповісти
Да, позорные мы какие-то. И союзники у нас позорные(((
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16.08.2023 11:31 Відповісти
Для чого так багато зерна накопичувати? Це як збирати всі ********** в одному місті. Логістика ні в сраку, якщо не злий умисел.
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16.08.2023 09:31 Відповісти
Зараз набіжать два агронома і почнуть вам розказувать шо ви нічєво нє панімаітє і на самом дєлє для хранєнія зєрна ********** спєциальноє памєщєніє са спєциальнимі дєвайсамі внутрє, і што нєвозможно храніть зєрно нє в такіх памєщєніях.
Бачите, який спеціально обладнаний спеціальними сталевими балками недоелеватор побудували для зберігання)
Я думаю суть того що відбувається максимально проста. Зернотрейдер скупив зерно, як завжди, за копійки у українського фермера, а потім зерновий коридор перестав діяти. Зернотрейдер розуміє, що зерно вивезти не вийде, і просто звозить його в одне місце з метою ураження його орками, щоби потім отримати страховку. Ото й вся пісня. Аби комусь було цікаво то зерно рятувати, то швиденько зігнали б людей, які б елементарно лопатами пересипали його в мішки, які потім порозвозили б по складах. За тиждень можна було б все провернути.
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16.08.2023 10:39 Відповісти
и еще евролохи ****** чтоб УКРАИНА не била ракетами по *************** парашки.......................................................................
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16.08.2023 09:38 Відповісти
Та хай говорять що хочуть. Як казав Тичина здається: нам своє
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16.08.2023 10:32 Відповісти
Нам своє робить.
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16.08.2023 10:39 Відповісти
Давно відомо, що зерно потрібно переробляти у більш коштовні продукти. Зараз це сировина. А потрібна продукція. І експортувати продукцію, це більш вигідно. Як ЄС це і робить.
І ризиків буде менше. Навіть, у наших умовах - вагон печива зруйнований - не порівняєш зі зруйнованим ангаром зерна, яке не перебрати, не переробити обгоріле.
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16.08.2023 09:42 Відповісти
Ну наскільки я бачу з фото, що зерно не згоріло і можливо його ще можна частково врятувати.

Щодо Миколаївської області це просто прекрасна новина, зважаючи на те, що їх завжди обстрілювали дуже сильно за весь час повномасштабного вторгнення росомонголів.
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16.08.2023 10:30 Відповісти
 
 