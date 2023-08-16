В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Вночі ворог атакував південні регіони України кількома хвилями ударних безпілотників.
Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.
"Спочатку ворог спрямував удар по Миколаївщині, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені. Пізніше двома потужними хвилями атакував південь Одеської області.
Силами протиповітряної оборони знищено 13 дронів типу "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.
Топ коментарі
+17 Hanka Panyanka
показати весь коментар16.08.2023 09:16
+15 Leshek
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+11 Бойко
показати весь коментар16.08.2023 09:14
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Бачите, який спеціально обладнаний спеціальними сталевими балками недоелеватор побудували для зберігання)
Я думаю суть того що відбувається максимально проста. Зернотрейдер скупив зерно, як завжди, за копійки у українського фермера, а потім зерновий коридор перестав діяти. Зернотрейдер розуміє, що зерно вивезти не вийде, і просто звозить його в одне місце з метою ураження його орками, щоби потім отримати страховку. Ото й вся пісня. Аби комусь було цікаво то зерно рятувати, то швиденько зігнали б людей, які б елементарно лопатами пересипали його в мішки, які потім порозвозили б по складах. За тиждень можна було б все провернути.
І ризиків буде менше. Навіть, у наших умовах - вагон печива зруйнований - не порівняєш зі зруйнованим ангаром зерна, яке не перебрати, не переробити обгоріле.
Щодо Миколаївської області це просто прекрасна новина, зважаючи на те, що їх завжди обстрілювали дуже сильно за весь час повномасштабного вторгнення росомонголів.