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Доба на Харківщині: удари дронами по Ізюмському району, обстріли Вовчанська. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди. У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі.

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Доба на Харківщині: удари дронами по Ізюмському району, обстріли Вовчанська 01
Доба на Харківщині: удари дронами по Ізюмському району, обстріли Вовчанська 02
Доба на Харківщині: удари дронами по Ізюмському району, обстріли Вовчанська 03

Автор: Марина Макєєва
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