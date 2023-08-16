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З Одеського порту вийшло перше судно з 16 липня. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE під прапором Гонконгу тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема з продовольством.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів", - йдеться в повідомленні.

Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконгу прямує коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України. Він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту – понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема з продовольством.

"Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації", - зазначив міністр.

Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, російська федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. 

З Одеського порту вийшло перше судно з 16 липня 01
З Одеського порту вийшло перше судно з 16 липня 02

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Доброго шляху!
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16.08.2023 09:51
+6
Гонконг это Китай 🇨🇳. Пришлось узким соснуть.
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16.08.2023 09:50
+3
ОГО!! Ничего себе, я думал оно как яхта Беда корни в причал пустило. Вот влипли пацаны с этим Шульте. Сумму попадалова даже представить себе страшно. Евреи ЗИМ ночью 23/02 на другой причал под выгрузку тоже стали, но утром вместо выгрузки свернули удочки и ходу нахрен из Одессы, в Констанце ящики наши повыкидывали. А вообще многие заявленые судозаходы в течении всего февраля уже отменялись линиями, якобы по техническим причинам.
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16.08.2023 11:04
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Гонконг это Китай 🇨🇳. Пришлось узким соснуть.
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16.08.2023 09:50 Відповісти
Доброго шляху!
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16.08.2023 09:51 Відповісти
Ща какой-нибудь ретивый русский кэп захочет повесить себе медальку нахимова.. Подпустить поближе и въ"""ть Гарпунами.
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16.08.2023 10:12 Відповісти
ОГО!! Ничего себе, я думал оно как яхта Беда корни в причал пустило. Вот влипли пацаны с этим Шульте. Сумму попадалова даже представить себе страшно. Евреи ЗИМ ночью 23/02 на другой причал под выгрузку тоже стали, но утром вместо выгрузки свернули удочки и ходу нахрен из Одессы, в Констанце ящики наши повыкидывали. А вообще многие заявленые судозаходы в течении всего февраля уже отменялись линиями, якобы по техническим причинам.
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16.08.2023 11:04 Відповісти
але ж 1,5 роки! та ще й після загострення ситуації! Що ж так припекло?
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16.08.2023 12:42 Відповісти
Финансовый вопрос, конечно. Шли переговоры за чей счёт банкет.
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16.08.2023 19:54 Відповісти
Нехай прямує до теріторіальних вод Румунії і далі Болгарі та Туреччини.
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16.08.2023 11:47 Відповісти
незрозуміло чому наважились тільки зараз! через 1, 5 роки...і цеж з Одеси, а не з Миколаєва!
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16.08.2023 12:41 Відповісти
 
 