Рашисти обстріляли Дар’ївську громаду на Херсонщині: Влучили у приватний будинок, постраждало подружжя. ФОТО

Вночі російські загарбники завдали удару по Дар’ївській громаді Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Росіяни поцілили по приватному будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждало подружжя, чоловіка та жінку госпіталізовано.

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