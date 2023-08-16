Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину. ФОТОрепортаж

16 серпня близько 2:20 ворог атакував двома БПЛА с. Піски-Радьківські Ізюмського району

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки безпілотниками у селі пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства.











