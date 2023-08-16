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Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

16 серпня близько 2:20 ворог атакував двома БПЛА с. Піски-Радьківські Ізюмського району

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки безпілотниками у селі пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства.

Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину 01
Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину 02
Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину 03
Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину 04
Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину 05
Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину 06

Автор: Марина Макєєва
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16.08.2023 10:45 Відповісти
Чому ми таких дронів не робим на 17 тому місяці війни? Де наша армія дронів?
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16.08.2023 12:32 Відповісти
 
 