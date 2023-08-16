Наслідки нічної атаки безпілотниками на Харківщину. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
16 серпня близько 2:20 ворог атакував двома БПЛА с. Піски-Радьківські Ізюмського району
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки безпілотниками у селі пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства.
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Чайка Київ
показати весь коментар16.08.2023 10:45 Відповісти Мені подобається 2
Виктор Ле 97720435
показати весь коментар16.08.2023 12:32 Відповісти Мені подобається 0
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