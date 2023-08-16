Росіянин написав на сторінках свого паспорта "Слава Україні", - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники зупинили на Київщині громадянина РФ. На сторінках його паспорта виявили напис "Слава Україні".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік перевищив термін перебування в нашій країні, проте повертатися в росію не бажає та не підтримує її у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: 26-річний чоловік, щоб виїхати за кордон, вдавав 15-річного підлітка, - ДПСУ. ФОТО



