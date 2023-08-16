Росіянин написав на сторінках свого паспорта "Слава Україні", - Держприкордонслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Прикордонники зупинили на Київщині громадянина РФ. На сторінках його паспорта виявили напис "Слава Україні".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловік перевищив термін перебування в нашій країні, проте повертатися в росію не бажає та не підтримує її у війні проти України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Hulio
показати весь коментар16.08.2023 10:50
+19 Dima Kr
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+17 Oleg Zaporogec
показати весь коментар16.08.2023 11:01
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*"на зад" написано правильно
рашистские спецслужбы еще очень любят перед отправкой агента за кордон, слепить из него "оппозиционера" которого преследует Кремль.
Генерал-лейтенант ФСБ рабZeи Андрей дЕрмак напишет на своей ксиве. ..я Штирлиц путла...😛типа атветочка...
Чудовий приклад.
Що б не сталося, у цього виродка чудова відмазка: "Ані мінє угражалі!".