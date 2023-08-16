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Держприкордонслужба (4332) паспорт (876) Росія (47179)

Росіянин написав на сторінках свого паспорта "Слава Україні", - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники зупинили на Київщині громадянина РФ. На сторінках його паспорта виявили напис "Слава Україні".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік перевищив термін перебування в нашій країні, проте повертатися в росію не бажає та не підтримує її у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: 26-річний чоловік, щоб виїхати за кордон, вдавав 15-річного підлітка, - ДПСУ. ФОТО

Росіянин написав на сторінках свого паспорта Слава Україні, - Держприкордонслужба 01
Росіянин написав на сторінках свого паспорта Слава Україні, - Держприкордонслужба 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Грамотно написано. Без помилок. Нехай що рік побуде.
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16.08.2023 10:50
+19
СБУ хай перевірить козачка,чи не засланий часом,якщо чистий - то йой,най буде.
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16.08.2023 10:57
+17
Покарати за протермінований час перебування і відправити за парєбрік. Не шукайте хороших росіян. Хохли вчіться вже бути українцями. Нащо нам тут цей москаль здався, хай у своїй країні лад наводить і заробляє нам на репарації.
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16.08.2023 11:01
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Грамотно написано. Без помилок. Нехай що рік побуде.
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16.08.2023 10:50 Відповісти
"Нє вєрю" , ось де К.Станіславський згодиться 🤔🧐😁🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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16.08.2023 11:17 Відповісти
Який ти добрий. Нехай п**дує на болота. Гарний росіянин тільки кожен 200-й, а це не той випадок.
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16.08.2023 11:30 Відповісти
На зад дароґі нєт (с)
*"на зад" написано правильно
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16.08.2023 10:51 Відповісти
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16.08.2023 10:51 Відповісти
Норм
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16.08.2023 10:52 Відповісти
РДК та Легіон Росії. Ні, не чув. Як повернеться буде верещати, що це біндеравці його під струмом
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16.08.2023 10:53 Відповісти
СБУ хай перевірить козачка,чи не засланий часом,якщо чистий - то йой,най буде.
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16.08.2023 10:57 Відповісти
+100
рашистские спецслужбы еще очень любят перед отправкой агента за кордон, слепить из него "оппозиционера" которого преследует Кремль.
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16.08.2023 11:06 Відповісти
нє ну шо написав то молодець хай ще допише слава нації смерть рашистській ********* а потім всерівно випхати кацапа до бєрьозок
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16.08.2023 11:00 Відповісти
Покарати за протермінований час перебування і відправити за парєбрік. Не шукайте хороших росіян. Хохли вчіться вже бути українцями. Нащо нам тут цей москаль здався, хай у своїй країні лад наводить і заробляє нам на репарації.
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16.08.2023 11:01 Відповісти
та ні по москальскі лопату в зуби і на передову міні поля розміновувати а то явно кацап косе від призову
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16.08.2023 11:05 Відповісти
І багато кацапів, які в нас знаходяться розміновують мінні поля? Сидять на м,яких стільцях, клеять рожеві конвертики і зуби скалять.
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17.08.2023 09:35 Відповісти
https://youtu.be/8olFYIU4S_o...

Генерал-лейтенант ФСБ рабZeи Андрей дЕрмак напишет на своей ксиве. ..я Штирлиц путла...😛типа атветочка...
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16.08.2023 11:09 Відповісти
Ну нехай тепер на стінах Кремля напише...
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16.08.2023 11:10 Відповісти
хитрый трюк и рассчет на то, что проверяющий от такой надписи "расстает". Ну вот, собственно, даже в СМИ попал, прославился ...
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16.08.2023 11:11 Відповісти
Просто треба провірити його через СБУ і нехай працює в Україні, та і на далі перевіряти час від часу!!!
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16.08.2023 11:37 Відповісти
Нахіба він тут потрібен, кацапи ті ще роботяги, відправити його нарасєю.
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17.08.2023 09:32 Відповісти
Паспорт недійсний, навмисно зіпсований. Власника не можна навіть депортувати. Трюк.
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16.08.2023 11:49 Відповісти
Оце і є **** шароварщина!
Чудовий приклад.
Що б не сталося, у цього виродка чудова відмазка: "Ані мінє угражалі!".
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16.08.2023 12:49 Відповісти
А на які кошти воно існує ????
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17.08.2023 17:15 Відповісти
 
 