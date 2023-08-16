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Бойовику "ЛНР", який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

36-річний бойовик "ЛНР" разом з військовими РФ, під час окупація Вовчанська, облаштував "в’язницю"  в приміщенні місцевого агрегатного заводу. Там  незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

До в'язниці звозили з навколишніх населених пунктів патріотично налаштованих цивільних людей, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

За свідченнями очевидців, в найбільшій з виявлених на деокупованих територіях катівні зазнали фізичних та психологічних знущань та каліцтв понад 500 людей. Серед бранців російських загарбників були й літні люди.

Людей тримали тут по кілька місяців, дехто з ув’язнених незаконно утримувався більше пів року. На стінах катівні ув’язнені відмічали дні, тижні та місяці перебування в неволі. З бранців "вибивали" інформацію про громадян, які виступали проти російських загарбників. Беззахисних людей нещадно катували : застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями, виривали нігті. Люди, які перенесли ці жахіття, видряпували на стінах катівні ікони та слова молитви.

Серед тих, хто постраждав від звірств російських воєнних злочинців, були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року вони пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові. Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом 4 місяців. Іноземців, як і інших бранців, піддавали фізичному та психологічному насильству.

Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 01
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 02
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 03
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 04
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 05
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 06
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 07
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 08
Бойовику ЛНР, який піддавав тортурам людей у найбільшій катівні на Харківщині, оголошено про підозру, - Нацполіція 09

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Нафіга цю х.ню писати треба мовчки вбивати цих покидьків
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16.08.2023 11:48
+11
повідомили бл-то треба відрізану голову показувати
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16.08.2023 11:41
+7
а раньше он служил в милиции на Донбассе почему нет его имени и имен тех кто брал его в милицию как он проходил психтесты ведь он не стал таким а был всегда такой
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16.08.2023 12:23
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повідомили бл-то треба відрізану голову показувати
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16.08.2023 11:41 Відповісти
Якщо він десь у глибині Московії то можна ! Можна навіть розстряляти, так більше поваги буде до Зелі.
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16.08.2023 11:45 Відповісти
Нафіга цю х.ню писати треба мовчки вбивати цих покидьків
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16.08.2023 11:48 Відповісти
Оглосили підозру. А слід некролог.
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16.08.2023 11:53 Відповісти
ТАК і знав що бувший мент.
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16.08.2023 11:53 Відповісти
Яка нах*ер підозра цьому мусорилі.. лопату в руки і хай пізду**є своїм нюхлом мінні поля пробива. А краще одразу.. За попитку к бегтству.. шоб не кормить.
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16.08.2023 12:00 Відповісти
а раньше он служил в милиции на Донбассе почему нет его имени и имен тех кто брал его в милицию как он проходил психтесты ведь он не стал таким а был всегда такой
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16.08.2023 12:23 Відповісти
Підозру оголосили очно чи заочно?!
По типовому фейсу підходить згідно теорії Ломброзо
і "гарна" синя форма у минулому.
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16.08.2023 12:37 Відповісти
Заочно, звичайно. Добре, що хоч фото опублікували. Сподіваюся, у полон офіційно не потрапить.
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16.08.2023 12:47 Відповісти
Бойовику "ЛНР", який піддавав тортурам людей, оголошено про підозру

Дійсно, підозріла поведінка!
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16.08.2023 12:53 Відповісти
 
 