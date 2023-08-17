Під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра загинув 22-річний спецпризначенець Богдан Сенюк. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
22-річний Богдан Сенюк (позивний Багдад) з першого дня повномасштабного вторгнення РФ боронив Україну. Він загинув, виконуючи бойове завдання на лівому березі Дніпра.
Про це повідомили в організації "Пласт", активним учасником якої він був, передає Цензор.НЕТ.
Богдан народився в Івано-Франківську, згодом його сім’я переїхала до Тернополя. У 2012-му році він вступив до "Пласту", був гуртковим, брав участь у багатьох акціях та мандрівках.
Після школи Богдан вступив до університету ім. Франка у Львові. Вивчав історію та археологію. З початком повномасштабного вторгнення він зголосився до війська, і диплом бакалавра захищав вже у Сєверодонецьку, коли був у лавах ЗСУ.
Навесні 2022 року Богдан брав участь у боях за Київщину, згодом воював в Бахмуті, Сєверодонецьку, на Херсонщині. Отримав легку контузію.
В жовтні 2022 року перейшов до іншого спецпідрозділу.
13 березня 2023 року був нагороджений відзнакою за бойові заслуги від головного управління розвідки Міністерства оборони України.
6 серпня Богдан загинув під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра. Обставини та точне місце його загибелі ще уточнюються.
"Богдану - назавжди 22 роки. Продовжуймо боротися за нього. Тихо спи, друже..." - додали в "Пласті".
"Бездоганний смак. Брав від життя все, палко його любив. Амбітний і красивий. Був одним з найкращих кулеметників свого підрозділу. Багдад ніколи не давав задню, він багато мріяв, хотів потрапити в Африку і побачити світ. Історик, він тямив у спорядженні середньовічних піхотинців, сам практикував поєдинки в обладунках. Християнин і спражній друг. Прорвався зі Львова до Києва у перші дні війни, коли більшість їхала в зворотньому напрямку. Йому б в кіно зніматись, головні ролі грати", - згадує про побратима сержант Андрій Кузьмич.
Будь ласка, зачекайте...
Прийми Боже та заспокой душу Українського Героя!
Війна, ****, забирає найкращих, на жаль...
Слава Україні!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
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Немного об бракованных аптечках для ЗСУ купленных в Китае... целой Генерал шей дЕрмака...
туга і сум за Героями.....
(коли вже змінять цю недолугу кальку з кацапської "спеЦПРизначенець" на загальновживане у світі "командо/командос" чи щось своє, наприклад як у козаків, "характерник")
Усе буде Україна!