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Під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра загинув 22-річний спецпризначенець Богдан Сенюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

22-річний Богдан Сенюк (позивний Багдад) з першого дня повномасштабного вторгнення РФ боронив Україну. Він загинув, виконуючи бойове завдання на лівому березі Дніпра.

Про це повідомили в організації "Пласт", активним учасником якої він був, передає Цензор.НЕТ.

Богдан народився в Івано-Франківську, згодом його сім’я переїхала до Тернополя. У 2012-му році він вступив до "Пласту", був гуртковим, брав участь у багатьох акціях та мандрівках.

Після школи Богдан вступив до університету ім. Франка у Львові. Вивчав історію та археологію. З початком повномасштабного вторгнення він зголосився до війська, і диплом бакалавра захищав вже у Сєверодонецьку, коли був у лавах ЗСУ.

Читайте: Померла військова 47 ОМБр Світлана Смоленська, яка дістала тяжке поранення, виконуючи бойове завдання. ФОТО

Під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра загинув 22-річний спецпризначенець Богдан Сенюк 01

Навесні 2022 року Богдан брав участь у боях за Київщину, згодом воював в Бахмуті, Сєверодонецьку, на Херсонщині. Отримав легку контузію.

В жовтні 2022 року перейшов до іншого спецпідрозділу.

13 березня 2023 року був нагороджений відзнакою за бойові заслуги від головного управління розвідки Міністерства оборони України.

6 серпня Богдан загинув під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра. Обставини та точне місце його загибелі ще уточнюються.

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"Богдану - назавжди 22 роки. Продовжуймо боротися за нього. Тихо спи, друже..." - додали в "Пласті".

"Бездоганний смак. Брав від життя все, палко його любив. Амбітний і красивий. Був одним з найкращих кулеметників свого підрозділу. Багдад ніколи не давав задню, він багато мріяв, хотів потрапити в Африку і побачити світ. Історик, він тямив у спорядженні середньовічних піхотинців, сам практикував поєдинки в обладунках. Християнин і спражній друг. Прорвався зі Львова до Києва у перші дні війни, коли більшість їхала в зворотньому напрямку. Йому б в кіно зніматись, головні ролі грати", - згадує про побратима сержант Андрій Кузьмич.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Глибока шана та вічна память Українському Воїну!
Прийми Боже та заспокой душу Українського Героя!
Війна, ****, забирає найкращих, на жаль...
Слава Україні!
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16.08.2023 12:17
+30
Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну!
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16.08.2023 12:17
+25
Сонечко наше((. Біда. Як шкода сильних, молодих, красивих хлопців.. (( Спочивай у мирі, Друже.. Ми всі тобі винні !!
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16.08.2023 12:30
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Глибока шана та вічна память Українському Воїну!
Прийми Боже та заспокой душу Українського Героя!
Війна, ****, забирає найкращих, на жаль...
Слава Україні!
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16.08.2023 12:17 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну!
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16.08.2023 12:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.08.2023 12:29 Відповісти
Сонечко наше((. Біда. Як шкода сильних, молодих, красивих хлопців.. (( Спочивай у мирі, Друже.. Ми всі тобі винні !!
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16.08.2023 12:30 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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16.08.2023 12:41 Відповісти
Дуже гарна дитина. Змужнів за останні півтора роки неймовірно! Біль та сум...
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16.08.2023 12:43 Відповісти
С.У.М.....
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16.08.2023 12:43 Відповісти
https://youtube.com/shorts/-H5Cv4sck8k?feature=share...

Немного об бракованных аптечках для ЗСУ купленных в Китае... целой Генерал шей дЕрмака...
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16.08.2023 12:47 Відповісти
...блн(д)... гине цвіт нації.. а жлоби-какабєзразніци просто розквітли на зеленому лайні
туга і сум за Героями.....
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16.08.2023 13:02 Відповісти
R.I.P.
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16.08.2023 13:02 Відповісти
Vi4na Pam'yat' ! 🇺🇦Vi4na Slava !
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16.08.2023 13:56 Відповісти
С.У.М.

(коли вже змінять цю недолугу кальку з кацапської "спеЦПРизначенець" на загальновживане у світі "командо/командос" чи щось своє, наприклад як у козаків, "характерник")
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16.08.2023 14:58 Відповісти
Tempo mutanto!
Усе буде Україна!
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16.08.2023 15:37 Відповісти
 
 