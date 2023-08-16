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СБУ (10016) державна зрада (1075) колабораціонізм (939)

Намагався влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб "зливати" їхні позиції на передовій: СБУ затримала російського "крота". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР затримали на Київщині зрадника, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.

Про це в телеграмі повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за вказівкою агресора він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах. У подальшому фігурант планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.

Зловмисником виявився мешканець Херсону, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії". На цій "посаді" він займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми.

Дивіться також: Затримано пособника Росії, який у Херсоні допомагав проводити "русифікацію" дирекції "Укрпошти". ФОТО

За наявними даними, саме тоді він потрапив до поля зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.

Після звільнення Херсону ворожий поплічник отримав завдання від окупантів "залягти на дно" і згодом переїхати до Київської області. На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там приступити до виконання ворожих завдань.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Нині він перебуває під вартою. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Дивіться також: 18-річна мешканка Бахмуту передавала геодані про розташування ЗСУ спецслужбам РФ: її засуджено до 9 років ув’язнення, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Намагався влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб зливати їхні позиції на передовій: СБУ затримала російського крота 01
Намагався влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб зливати їхні позиції на передовій: СБУ затримала російського крота 02
Намагався влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб зливати їхні позиції на передовій: СБУ затримала російського крота 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ну якщо - кріт , то його треба відправити в його звичне природне середовище , туди де він мешкає - під землю . Закопати тобто .
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16.08.2023 12:36
+8
Коли до головного крота дійде черга???
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16.08.2023 12:39
+7
Підстилка кацапська @обана!
Контрікам Респект! Але...
Останні кацапські ракетні удари - результат наведення такиж же у@банів, які, не виключено, вже у складі частин!
Треба допрацювати і цих уродів!
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16.08.2023 12:36
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Підстилка кацапська @обана!
Контрікам Респект! Але...
Останні кацапські ракетні удари - результат наведення такиж же у@банів, які, не виключено, вже у складі частин!
Треба допрацювати і цих уродів!
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16.08.2023 12:36 Відповісти
Ну якщо - кріт , то його треба відправити в його звичне природне середовище , туди де він мешкає - під землю . Закопати тобто .
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16.08.2023 12:36 Відповісти
мразота!
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16.08.2023 12:38 Відповісти
Коли до головного крота дійде черга???
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16.08.2023 12:39 Відповісти
Спочатку русня кинула в "укрооккупації", потім змусила, фактично, викликати вогонь на себе. І нічого, згодився, добровільно.
Поясніть це з точки зору психології, будь ласка.
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16.08.2023 12:41 Відповісти
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16.08.2023 12:43 Відповісти
Кінолога- на корм собакам.
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16.08.2023 12:43 Відповісти
У десантники з такими плечіма та пузиком? Ким він там збирався бути? Парашутом?
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16.08.2023 13:22 Відповісти
Это точно , глядя на заплывающее жирком тело возник вопрос : этот " десантник" хоть километр пробежит, даже налегке?
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16.08.2023 14:26 Відповісти
Крота - назад під землю !!!
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16.08.2023 14:40 Відповісти
А ему в голову не приходило, что его самого во время обстрела убить могут?
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16.08.2023 14:56 Відповісти
Самые главные кроты сидят у клоуна в кабинете
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16.08.2023 21:44 Відповісти
 
 