На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Після підриву росіянами Каховської ГЕС та різкого падіння рівня води на береговій смузі острова Хортиця на території тамтешнього заповідника знайшли кілька сотень нових археологічних предметів.
Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що території, які були під водами Дніпра, вперше за 70 років опинилися на поверхні. Зараз співробітники Національного заповідника "Хортиця" щодня проводять інспекції та знаходять археологічний матеріал.
"За цей період знайдено кілька сотен археологічних предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів", - йдеться у повідомленні.
Знайдені пам’ятки можна поділити на три групи:
1) кераміка різного часу та призначення - від 6-5 тис. до н.е. і до 19 ст.;
2) давні інструменти з кременю для полювання або обробки;
3) металеві знахідки - монети, мушкетні та пістольні кулі часів козаччини, пряжки, застібки, деталі від зброї;
4) скло - уламки середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.
"Усі виявлені археологічні знахідки проходять процес камеральної обробки та додаються до польового опису, який надалі буде основою для створення археологічного звіту", - розповіли в Мінкульті.
Будь ласка, зачекайте...
1. Чуваки сосредоточили все свои силі на истребление козломордіх. А тут ві приходит и говорите - охраняйте єту територию. Тем более ві уже с оружием.
Нет! Єти задачи разніе и совмещать их нецелесообразно и очень опасно. Нужно сосредоточиться на главной задаче и не растрачивать силі на третьестепенніе (хотя бі по тому, что их может не хватить)
Очень похоже когда проходишь собеседование на должность техдиректора, а тебя спрашивают: уборщиці нет, не могли бі ви сами за собой убирать. Я - могу, а ті - дурак.
2. Не для кого не секрет, что мы, украинцы, долбоебы. А выражается это в том числе и в том, что мы не умеем расставлять приоритеты в задачах. И ваша идея - это просто классический пример украинской глупости. Когда идет война, когда нужно сосредоточить все усилия для достижения победы, вы предлагаете
заниматься фигнейохратять никому не нужную фигню.
Такой способ управления очень часто встречается среди менеджеров "советского" толка. Когда набрали десяток задач да еще и с одним сроком реализации. А директор ходит и вещает: мы обязаны выполнить все задачи. А в итоге не выполнено ни одной. Просто потому, что неправильно распределены усилия.
И вам лучше определиться: либо охрана артефактов, либо война.