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археолог (73) історія (1047) Міністерство культури (560) Хортиця (35)

На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Після підриву росіянами Каховської ГЕС та різкого падіння рівня води на береговій смузі острова Хортиця на території тамтешнього заповідника знайшли кілька сотень нових археологічних предметів.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що території, які були під водами Дніпра, вперше за 70 років опинилися на поверхні. Зараз співробітники Національного заповідника "Хортиця" щодня проводять інспекції та знаходять археологічний матеріал.

"За цей період знайдено кілька сотен археологічних предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів", - йдеться у повідомленні.

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Знайдені пам’ятки можна поділити на три групи:

1) кераміка різного часу та призначення - від 6-5 тис. до н.е. і до 19 ст.;

2) давні інструменти з кременю для полювання або обробки;

3) металеві знахідки - монети, мушкетні та пістольні кулі часів козаччини, пряжки, застібки, деталі від зброї;

4) скло - уламки середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.

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"Усі виявлені археологічні знахідки проходять процес камеральної обробки та додаються до польового опису, який надалі буде основою для створення археологічного звіту", - розповіли в Мінкульті.На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 01
На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 02
На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 03
На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Був би у нас міністр культури нормальним державником, вже б підняв питання охорони берега Каховського водосховища силами військових, ніби для запобігання проникненню ДРГ, а насправді для захисту від "чорних копачів", які, тут писали, вже на повну котушку розробляють.
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16.08.2023 12:47
+6
нет худа без добра...
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16.08.2023 12:43
+2
А скільки їх ще затопили совіти
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16.08.2023 13:02
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нет худа без добра...
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16.08.2023 12:43 Відповісти
Був би у нас міністр культури нормальним державником, вже б підняв питання охорони берега Каховського водосховища силами військових, ніби для запобігання проникненню ДРГ, а насправді для захисту від "чорних копачів", які, тут писали, вже на повну котушку розробляють.
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16.08.2023 12:47 Відповісти
..зебіли "нє по Етіх дєлах" - їм би аби шось спздть
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16.08.2023 12:58 Відповісти
І.о. міністра зайнят більш важливими справами. Зробив заяву, що всі серіали і пиляння бабок на них залишаються у силі.
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16.08.2023 13:08 Відповісти
Раскою вам большую тайну,разворовали все не черные копатели которые в основном просто любители-поисковики а чиновники из запасников музеев и если бы сделали массовую ревизию за последние 30 лет все бы просто офигели от количества загнаного за рубеж добра.
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16.08.2023 13:12 Відповісти
Є і таке. Але тут десь була публікація, що тільки-но зійшла вода, з'явились мисливці за давниною.
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16.08.2023 13:16 Відповісти
Да, да!! Война уже закончилась. Можно смело ****** страдать.
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16.08.2023 15:09 Відповісти
?
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16.08.2023 15:11 Відповісти
Пока идет война все силі нужно приложить к достижению победі. А не заниматься разной ****** вроде охрані никому не нужного археологического хлама.
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16.08.2023 15:14 Відповісти
Можна сумістити. Бруд підсох, тож тепер ДРГ теоретично можуть проходити дном колишнього Каховського водосховища. Беремо бригаду десь з центральної України або з півночі, що поки не задіяна у боях (такі є) і передислокуємо між Нікополем і Запоріжжям. Завдання - зайняти позиції вздовж берегу, відбивати можливі прориви ДРГ. Попутно - перешкоджати перетину дна водосховища цивільними особами у зворотному напрямку.
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16.08.2023 15:20 Відповісти
Хотел уже пройти мимо, но прокоментирую.
1. Чуваки сосредоточили все свои силі на истребление козломордіх. А тут ві приходит и говорите - охраняйте єту територию. Тем более ві уже с оружием.
Нет! Єти задачи разніе и совмещать их нецелесообразно и очень опасно. Нужно сосредоточиться на главной задаче и не растрачивать силі на третьестепенніе (хотя бі по тому, что их может не хватить)
Очень похоже когда проходишь собеседование на должность техдиректора, а тебя спрашивают: уборщиці нет, не могли бі ви сами за собой убирать. Я - могу, а ті - дурак.
2. Не для кого не секрет, что мы, украинцы, долбоебы. А выражается это в том числе и в том, что мы не умеем расставлять приоритеты в задачах. И ваша идея - это просто классический пример украинской глупости. Когда идет война, когда нужно сосредоточить все усилия для достижения победы, вы предлагаете заниматься фигней охратять никому не нужную фигню.
Такой способ управления очень часто встречается среди менеджеров "советского" толка. Когда набрали десяток задач да еще и с одним сроком реализации. А директор ходит и вещает: мы обязаны выполнить все задачи. А в итоге не выполнено ни одной. Просто потому, что неправильно распределены усилия.
И вам лучше определиться: либо охрана артефактов, либо война.
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16.08.2023 19:42 Відповісти
Це може для вас оно нєнужноє, для інших людей є культурними цінностями, історією давньої України, прихованої під шаром мулу
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16.08.2023 22:16 Відповісти
Розслабтесь, ніхто нічого не охороняє і охороняти не буде. росія контрабандою купить давнину, видобуту "чорними копачами" і видасть за свою власну, а у нас знову "дікоє полє, куда только россія культуру і прінєсла".
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17.08.2023 11:48 Відповісти
А скільки їх ще затопили совіти
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16.08.2023 13:02 Відповісти
Сотні експонатів уже знайшли, а виставили лише кілька незрозумілих фото
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16.08.2023 22:19 Відповісти
 
 