$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав "схему" для ухилянтів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Посадовець ДСНС на Кіровоградщині за $8 тис. допомагав ухилянтам оформити інвалідність комусь із близьких родичів і в такий спосіб уникнути мобілізації.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Замовників переконував, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу", - йдеться у повідомленні.
Посадовець ДСНС залучив до "схеми" свого брата - через нього передавали кошти.
Обох чоловіків спіймали на гарячому, коли вони отримували від "замовника" кошти. Їм повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Спільникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
І до чого ржачний смайл?
навіть якщо так, то отих кого ви пропонуєте посадити, треба кимось замінити. Зараз навчання в медінституті значно дорожче коштує ніж коли небудь. А спитайте в лікарів: скільки вони отримують ті що в лікарнях. А тоді дивуєтесь: звідки взятки. Але Супрун, що хотіла налагодити достойну оплату лікарів у лікарнях, називаєте доктор-смерть. бо якісь юмористи її так назвали по аналогії із синьйором-голодомором.
Ну это результат реформы супрун. И до этого было не очень, а с ее приходом стало вообще бомбически))))
Недарма її прозвали доктор Смерть.
короче ,вы все в одну кучу смешали
Можу як Ви - що так змитись закортіло??