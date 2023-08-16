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$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав "схему" для ухилянтів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Посадовець ДСНС на Кіровоградщині за $8 тис. допомагав ухилянтам оформити інвалідність комусь із близьких родичів і в такий спосіб уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Замовників переконував, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу", - йдеться у повідомленні.

Посадовець ДСНС залучив до "схеми" свого брата - через нього передавали кошти.

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Обох чоловіків спіймали на гарячому, коли вони отримували від "замовника" кошти. Їм повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Спільникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав схему для ухилянтів 01
$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав схему для ухилянтів 02
$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав схему для ухилянтів 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Ще є одна каста ухилянтів, про які у нас не згадують: це колишні професійні військові і мусора, які собі на дємбєль купляли інвалідність. І мало того, що в 40-45 років вони були пенсіонерами за вислугу років, так іще й отримують додаткове бабло за інвалідність якої немає. Якщо перевірити цю писдоту по новому колу в влк, то можна не тільки зібрати 20-50 тис навчених вояк для війни, так і ще зекономити сотні мільйонів на фейкових виплатах.
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16.08.2023 14:20
+7
Зачекай. Зараз викладуть фото з замальованими прізвищами і обличчями.
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16.08.2023 14:02
+6
Особисто знаю одну таку потвору. Воно всю службу грабувало армію через схєматози, потім купив собі УБД, а на пенсію порішав інвалідність. Тепер з чималою державною пенсією, втік у Болгарію де нормально живе коло моря, як "біженець".
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16.08.2023 14:23
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а хто ті лікарі ВЛК які це робили ??
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16.08.2023 14:01 Відповісти
Зачекай. Зараз викладуть фото з замальованими прізвищами і обличчями.
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16.08.2023 14:02 Відповісти
Там не військова комісія, цивільна. Але Ви прави. Там ж піпєц лікарів у переліку, а за бари беруть тільки голову. Треба ще кримінальне провадження на того лікаря, за спеціалізацією якого встановлено діагноз.
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16.08.2023 14:13 Відповісти
боюся, що лікувати вже не буде кому
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16.08.2023 14:51 Відповісти
ВЛК не лікує, а встановлює - може людина проходити службу чи ні, та ступеть втрати працездатності після поранень?

І до чого ржачний смайл?
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16.08.2023 15:16 Відповісти
а це і з вас теж - лікарі лише у влк весь час засідають? Не голови а рядові лікарі?
навіть якщо так, то отих кого ви пропонуєте посадити, треба кимось замінити. Зараз навчання в медінституті значно дорожче коштує ніж коли небудь. А спитайте в лікарів: скільки вони отримують ті що в лікарнях. А тоді дивуєтесь: звідки взятки. Але Супрун, що хотіла налагодити достойну оплату лікарів у лікарнях, називаєте доктор-смерть. бо якісь юмористи її так назвали по аналогії із синьйором-голодомором.
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16.08.2023 15:34 Відповісти
Нескінченне джерело прибутків -- ніхто и не думає зупинятись
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16.08.2023 14:03 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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16.08.2023 14:06 Відповісти
придумкуватий, спочатку брав, тепер доведеться давати... будем спостерігати хто візьме....
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16.08.2023 14:12 Відповісти
Ще є одна каста ухилянтів, про які у нас не згадують: це колишні професійні військові і мусора, які собі на дємбєль купляли інвалідність. І мало того, що в 40-45 років вони були пенсіонерами за вислугу років, так іще й отримують додаткове бабло за інвалідність якої немає. Якщо перевірити цю писдоту по новому колу в влк, то можна не тільки зібрати 20-50 тис навчених вояк для війни, так і ще зекономити сотні мільйонів на фейкових виплатах.
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16.08.2023 14:20 Відповісти
Особисто знаю одну таку потвору. Воно всю службу грабувало армію через схєматози, потім купив собі УБД, а на пенсію порішав інвалідність. Тепер з чималою державною пенсією, втік у Болгарію де нормально живе коло моря, як "біженець".
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16.08.2023 14:23 Відповісти
креативний, мабуть любитель дивитися вечірній квартал і слухає пісні вєрки сердючки. шансон - точно слухає
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16.08.2023 14:53 Відповісти
а скільки шахтарів купили собі інвалідність... Чорнобильці деякі теж.
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16.08.2023 15:36 Відповісти
вже назріла необхідність будувати для "схематозників" окрему тюрму..., щось їх дуже багато..., або залучати їх до суспільно-корисної праці..., наприклад, для облаштування кордонів...
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16.08.2023 14:21 Відповісти
хотів бути... зробіть з нього інваліда... за його бабло, виконати всі примхи клієнта.
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16.08.2023 14:34 Відповісти
Згоден ! і так до інвалідності
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16.08.2023 15:25 Відповісти
Что за бред? Зачем делать липового "инвалида" из родственника?
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16.08.2023 14:53 Відповісти
Дружина або батьки - інваліди, а йому відстрочка.
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16.08.2023 14:58 Відповісти
Так он мог бы оформить инвалидность на себя... . Тем более 3 группа дала бы ему право самостоятельного выезда и снятие с учёта в военкомате. Схематоз очень странный
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16.08.2023 15:02 Відповісти
Ну військова комісія та цивільна - це дві великі різниці.
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16.08.2023 15:19 Відповісти
Инвалидность в военкомате (военной комиссией) не ставят. Ставит только гос. больницы. Утверждаю как врач. Мутная какая-то схема. Нужно ЛКК. Раньше нужно было МСЭК. Сейчас его не признают. Но для установки инвалидности процедура для м и ж единая.
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16.08.2023 15:55 Відповісти
Ааа..тобто й мене по тому мутняку тягають. Задовбали, падли. Доречі, я тихо прифігіла, коли дізналась, що аналізи треба власним коштом робити й скільки це коштує. Потім прифігіла вдруге - отримавши результати. Вони не роблять аналізи, а від балди малють. Інакше, як би в мене змінився резус фактор й з'явився цукор варіанту коми. Переробила у приватній - капець, я таки не ідіотка..
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16.08.2023 16:42 Відповісти
Вы про получение инвалидности для себя? Анализы - это реальная проблема в гос. больницах даже в Киеве.
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16.08.2023 16:50 Відповісти
В держустановах..трабли навіть у приватних у Києві)))
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16.08.2023 17:59 Відповісти
Хм... Печально. Когда я был в Киеве я работал в частной клинике и мы регулярно меняли лаборатории для анализов)))
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16.08.2023 18:31 Відповісти
В державних лікарнях "працюють" приватні лабораторії, тобто безплатно Вам ніхто аналізи не зробить. Маю надію, хоч пораненим їх безоплатно роблять. Хоча на власні очі бачила хлопців, що по коридорах лежать в неврології.
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16.08.2023 18:58 Відповісти
на власні очі бачила хлопців, що по коридорах лежать в неврології.

Ну это результат реформы супрун. И до этого было не очень, а с ее приходом стало вообще бомбически))))
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16.08.2023 19:10 Відповісти
Аха. Протоколи прописала стрьомні, і якщо щось до того протоколу не входить, то треба сплачувати за прайсом. На хвилинку, аналіз крові в мій протокол не входив, але я наполягла на ньому. Заплатила 570 грн й отримала результат, від якого очі випали. Потім вже в приватній лабораторії переробила, щоб тонну ліків від того, чого немає не пити))

Недарма її прозвали доктор Смерть.
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16.08.2023 21:39 Відповісти
В смысле не признают? У меня подруга в прошлом году через мсэк продлила инвалидность.
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16.08.2023 16:46 Відповісти
Ахах, вот в прошлом году его и перестали признавать))) Но мы о разном чуть. Я про признание МСЭК для ДПСУ. По факту человек с МСЭК идёт в больницу на ЛКК и ему на основании МСЭК пишут заключёние ЛКК.
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16.08.2023 16:53 Відповісти
Перестали признавать в ДПСУ, но не в военкомате, не путайте. Второе, "По факту человек с МСЭК идёт в больницу на ЛКК и ему на основании МСЭК пишут заключёние ЛКК. "- Не факт, ЛКК, могут даже 2-й группе не дать. Это надо, чтобы сам себя обслуживать не мог совсем. ЭТо уже ВЛК тоже смотрит. ЛКК надо обязательно, это если хотите получить отсрочку по уходу за кем-то по абзацу 10 или 12, статьи 23 о мобилизации. Больной должен нуждаться в уходе, то есть иметь ЛКК. По 11 абзацу, если родственники инвалиды, то там ЛКК не требуется, там требуется отсутствие других лиц, осуществляющих уход.

короче ,вы все в одну кучу смешали
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16.08.2023 17:04 Відповісти
"Ахах, вот в прошлом году его и перестали признавать))) Но мы о разном чуть. Я про признание МСЭК для ДПСУ." прочтите предыдущий мой диалог и суть новости.
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16.08.2023 17:13 Відповісти
Суть новости в том, что из молодого мужчины тяжелее сделать инвалида, чем из его бабушки или матери, которой всегда можно придумать группу, и это вызовет меньше подозрений. так как с возрастом все имеют кучу болячек.
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16.08.2023 18:43 Відповісти
Потрібно зробити вільний виїзд з країни.
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16.08.2023 15:00 Відповісти
Без грошей й майнову заставу?
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16.08.2023 16:43 Відповісти
Навіщо вам їхні збереження?Люди ,тим більше зараз,живуть по різному.Не мають ні коштів ні майна,як ви ще збираєтесь їх ділити?
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16.08.2023 17:44 Відповісти
Мені - не потрібні. Й до чого тут я? Я ж на особистості не перехожу. Задала просте, не хамське питання.

Можу як Ви - що так змитись закортіло??
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16.08.2023 17:57 Відповісти
Я й так виїзний,хоча межі з 24 не покидав і не буду,я вже там достатньо пожив щоб зробити свої висновки.Це потрібно зробити для всіх громадян України і при цьому не ділити їх за якимись ознаками.
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16.08.2023 20:02 Відповісти
 
 