$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав "схему" для ухилянтів. ФОТО

Посадовець ДСНС на Кіровоградщині за $8 тис. допомагав ухилянтам оформити інвалідність комусь із близьких родичів і в такий спосіб уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Замовників переконував, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу", - йдеться у повідомленні.

Посадовець ДСНС залучив до "схеми" свого брата - через нього передавали кошти.

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Обох чоловіків спіймали на гарячому, коли вони отримували від "замовника" кошти. Їм повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Спільникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





