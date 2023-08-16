Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
!6 серпня під ворожим вогнем окупантів опинилося село Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади Херсонщини.
Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарські споруди мешканців. Один чоловік зазнав легкого поранення", - йдеться в повідомленні.
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Vova 7d0a65ec
показати весь коментар16.08.2023 14:05 Відповісти Мені подобається 3
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