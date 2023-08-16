Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області. ФОТОрепортаж

!6 серпня під ворожим вогнем окупантів опинилося село Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади Херсонщини.

Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарські споруди мешканців. Один чоловік зазнав легкого поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по освітньому закладу та території лікарні в Херсоні, поранень зазнали 3 людини, ще 4 особи поранено в області









