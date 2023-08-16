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обстріл (21010) Херсонщина (4240)

Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

!6 серпня під ворожим вогнем окупантів опинилося село Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади Херсонщини.

Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарські споруди мешканців. Один чоловік зазнав легкого поранення", - йдеться в повідомленні.

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Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області 01
Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області 02
Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області 03
Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області 04
Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Херсонської області 05

Автор: Марина Макєєва
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Чому пишуть "російська армія" ?це терористичне угруповування.
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16.08.2023 14:05 Відповісти
 
 