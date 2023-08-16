У Миколаєві затримано двох посадовиць обленерго, які чекали на окупацію регіону і заперечували існування України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність і затримала ще двох чиновниць, які публічно виправдовували збройну агресію РФ.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як стало відомо, фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаївобленерго" та її заступниця. У розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави.
Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам.
Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом чиновницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).
Нині вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
- Бл@ буду, клянусь Пашей Мерседесом - я такого не говорила
Але слід зрозуміти за своїми політичними поглядами була умовно розділена на дві частини але ніхто не помічав цих людей які лояльно ставились до Росії
А те що Україна демократична країна це допомогло вільно висловлювати ворогам свої думки і налаштовувати народ проти країни
З такими людьми треба було вести боротьбу ще в 90-х роках
Але добре що їх виявляють і кидають до в'язниць за ті злочини і наведені ракети нехай відповідають
Повісити обох, як зрадниць, перед облЕнерго у Миколаєві, на ліхтарному стовпі!!
А так, діти убитих НИМИ мешканців Миколаївщини, будуть їх же і утримувати за власні кошти…. Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, можуть це підтвердити!! Вони, так і не внесли відповідних змін до законодавства, за результатами оцінення практики винесення судових вироків відповідно до загибелі Українців від рук московитів та їх агентури в Україні!!
Це ж не їх рідні торкнулося, а якихось там громадян отієї України, де вони ПРИСЯГАЛИ у ВРУ їх захищати!
Виходить, що не тільки ***** творить воєнні злочини…
Слава Україні!!
мордиобличчя брюлити? В надії, що завтра будуть пробачення просити і з придиханням в голосі розпинатися як ******* Україну?
А питання про "победить" це до ЗЕ! і "мудрого наріду"
Москалі і їх колаборанти нахабні падли і криваві вбивці. Це повинен знати весь світ!!