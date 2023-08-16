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Миколаїв (1336) СБУ (10016)

У Миколаєві затримано двох посадовиць обленерго, які чекали на окупацію регіону і заперечували існування України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність і затримала ще двох чиновниць, які публічно виправдовували збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.


Як стало відомо, фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаївобленерго" та її заступниця. У розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави.

Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам.

Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом чиновницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Нині вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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У Миколаєві затримано двох посадовиць обленерго, які чекали на окупацію регіону і заперечували існування України, - СБУ 01
У Миколаєві затримано двох посадовиць обленерго, які чекали на окупацію регіону і заперечували існування України, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
8 років - це мало. для тих самиць - пожиттєве, щоб вони на своїй шкурі переконались, що Україна є і буде!
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16.08.2023 14:57
+24
Вроде не старые совковые кошёлки.. На второй фотке кошёлка так руку держит, как буд-то говорит:

- Бл@ буду, клянусь Пашей Мерседесом - я такого не говорила
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16.08.2023 14:59
+20
кончитты
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16.08.2023 14:57
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16.08.2023 14:57 Відповісти
а могли ж іще й світло вимикати в відповідальний момент, котельням у люті морози, чи показники абонентів спотворювати, щоб ті були боржниками і виражали своє невдоволення, сіяли паніку
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16.08.2023 15:03 Відповісти
8 років - це мало. для тих самиць - пожиттєве, щоб вони на своїй шкурі переконались, що Україна є і буде!
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16.08.2023 14:57 Відповісти
зараз боти набіжать , і розкажуть хто винен у тому, що ці курки такі якими вони є ))))))
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16.08.2023 14:59 Відповісти
знищити свиноматок
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16.08.2023 14:59 Відповісти
Вроде не старые совковые кошёлки.. На второй фотке кошёлка так руку держит, как буд-то говорит:

- Бл@ буду, клянусь Пашей Мерседесом - я такого не говорила
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16.08.2023 14:59 Відповісти
Для того щоб бути ватою вік та місце не показник. А як вам сорокарічний алкаш з Ів.-Фр. котрий каже що при союзі водка була краща і ніхто не спивався, так говорив йому тато доходяга, теж місцевий
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16.08.2023 15:38 Відповісти
При Союзе водка лучше была - это он с пяти лет водку пьёт? )) Ага, никто не спивался. Аж антиалкогольную кампанию пришлось объявить
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16.08.2023 15:44 Відповісти
за парэбрик траханих козлодоиць...)) без майна й копийкы..))
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16.08.2023 15:00 Відповісти
Не розумію... Невже на такі посади брали таких ********? Вибачте, але слів інших не знайшов...
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16.08.2023 15:00 Відповісти
А хто ж їх на роботу брав? Такі ж самі й.ті
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16.08.2023 15:07 Відповісти
просніться, колоніальна адміністрація московитів, нікуди не зникла, після розвалу СРСР, а получила українське громадянство(це сотні тисяч московитів) і продовжує керувати колонією. Звісно, якісь права українці змогли завоювати і частково попасти у владу.
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16.08.2023 15:08 Відповісти
було, шо в сбу якась десь, здається на волині луцькій зазнала ворожих впливів і несла схоже...і тоже при званії не нижче майора і должності...але то ще при баканову було
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16.08.2023 15:08 Відповісти
Придивіться уважно, керівні посади у багатьох випадках посідають іПуча москальня
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16.08.2023 15:09 Відповісти
Всього двоє?
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16.08.2023 15:01 Відповісти
Ну нема України для них, ну ок. Забрати у них паспорти неіснуючої держави, забрати всі кошти, які їм виплатила неіснуюча держава та і все.
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16.08.2023 15:03 Відповісти
Мені не зрозуміло одне, що цім курвам з того, стане легше чі шо?!
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16.08.2023 16:41 Відповісти
Чому так довго триває війна ? А вона ще довго буде тривати через внутрішніх ворогів які шкодять Україні в умовах війни це колаборанти
Але слід зрозуміти за своїми політичними поглядами була умовно розділена на дві частини але ніхто не помічав цих людей які лояльно ставились до Росії
А те що Україна демократична країна це допомогло вільно висловлювати ворогам свої думки і налаштовувати народ проти країни
З такими людьми треба було вести боротьбу ще в 90-х роках
Але добре що їх виявляють і кидають до в'язниць за ті злочини і наведені ракети нехай відповідають
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16.08.2023 15:04 Відповісти
Не натягуйте сову на зопу. Війна триває бо накацапії є політична воля, гроші, а зомбі-м'ясо для її ведення. Все інше похідне
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16.08.2023 15:36 Відповісти
Кацапня
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16.08.2023 15:04 Відповісти
нарешті, бидло московське, яке підтримує свой народ, будуть переслідувати в Україні?
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16.08.2023 15:05 Відповісти
А паспорт вони якої країни мають? Таким треба лоботомію робити і відправляти на мордор-тут їм нічого робити!
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16.08.2023 15:07 Відповісти
В Николаеве сплошная "ВАТА" Наследие советских времен! Люмпен рулит!
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16.08.2023 15:07 Відповісти
Через 8 років вже білети їм куплять на мордор.
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16.08.2023 15:37 Відповісти
"сплошная вата" в твоїй голові
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16.08.2023 16:56 Відповісти
Плюс дві установки для розмінування територій.
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16.08.2023 15:08 Відповісти
ruzke kurwy!
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16.08.2023 15:11 Відповісти
Скільки цієї колоборанської мерзоти розваелось ,всю цю погань треба знищувати ,викорінювати ,але з такою інформаційною політикою хіба можна щось змінити? жодного патріотичного виховання ,натомість "єдиний марафон" ,фрі дом і "хорошие русские".
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16.08.2023 15:13 Відповісти
марафон не в 2014 з'явився, і навіть не в 2019...
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16.08.2023 16:57 Відповісти
Разорвал бы руками этих тварей.
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16.08.2023 15:13 Відповісти
да только семеро тебя держат
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16.08.2023 15:25 Відповісти
Растрелять ! как ватники любят)
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16.08.2023 15:18 Відповісти
Жирную точку їй цеглиною на чолі треба поставити. І всьо ...
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16.08.2023 15:18 Відповісти
а суди південі поблажливі до колоборантів дадуть условно тим кого потрібно довічно садити
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16.08.2023 15:22 Відповісти
Отримували зарплату від неіснуючої країни?
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16.08.2023 15:24 Відповісти
Гнати також тих, хто їх на цю посаду прийняв.
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16.08.2023 15:24 Відповісти
По поводу "СПЛОШНОЙ ВАТЫ"могу поспорить--сама из Николаева--было бы сплошь ваты--в начале войны уже были бы под оккупацией....Процентов на 20 она есть в нашем городе--к сожалению....
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16.08.2023 15:25 Відповісти
Нажаль,такий відсоток у всіх містах України.Навіть у Львові та Франківську.Але добре,що 20ть.Бо Х.йло розраховував на більшість.
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16.08.2023 15:36 Відповісти
Потрібно брати за бари їхніх керівників, вони прекрасно знають, що то за сучки!
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16.08.2023 15:34 Відповісти
а власники обленерго хто?
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16.08.2023 15:44 Відповісти
Фирташ и Ко
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16.08.2023 15:50 Відповісти
Я с родственницей поссорился , оказалась такая же гнида
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16.08.2023 15:49 Відповісти
А скільки іще таких в Україні є. Які зачаїлися і ждуть.
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16.08.2023 15:50 Відповісти
З цих, зкацаплених орчиць *****, толку уже НЕБУДЕ ніякого для України!!
Повісити обох, як зрадниць, перед облЕнерго у Миколаєві, на ліхтарному стовпі!!
А так, діти убитих НИМИ мешканців Миколаївщини, будуть їх же і утримувати за власні кошти…. Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, можуть це підтвердити!! Вони, так і не внесли відповідних змін до законодавства, за результатами оцінення практики винесення судових вироків відповідно до загибелі Українців від рук московитів та їх агентури в Україні!!
Це ж не їх рідні торкнулося, а якихось там громадян отієї України, де вони ПРИСЯГАЛИ у ВРУ їх захищати!
Виходить, що не тільки ***** творить воєнні злочини…
Слава Україні!!
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16.08.2023 15:56 Відповісти
етнічна русня
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16.08.2023 16:00 Відповісти
А на якого милого морди обличчя брюлити? В надії, що завтра будуть пробачення просити і з придиханням в голосі розпинатися як ******* Україну?
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16.08.2023 16:00 Відповісти
После того как в Украине заморили голодом миллионы украинцев, из болот навезли эшелонами вот эту всю сволочь.
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16.08.2023 16:05 Відповісти
Всесвіт кацапанавтов, лєтіт сєбє пускай і вот падлеци єщє і хаймарси прячут а люди страдают.
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16.08.2023 16:06 Відповісти
а что я заметил - все кто поддерживает руский мир живут по законам курятника ,насри на нижнего ,столкни ближнего
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16.08.2023 16:07 Відповісти
Каждый день вылавливают эту кацапскую *******,а они все не заканчиваются.Такое впечетление что их не менее 30% населения.Как тогда мы сможем победить с таким гнилым баластом?
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16.08.2023 16:11 Відповісти
Про 30% повністю згоден!!!

А питання про "победить" це до ЗЕ! і "мудрого наріду"
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16.08.2023 17:45 Відповісти
Вот таких точно надо "об колено" и "через кровь", чтоб другим даже в голову подобное не приходило и обязательно с конфискацией имущества с последуещей высылкой в рф. А там их определят в какой-нибудь пердожопинск ************* уезда на рукамиводительную должность. БО ВОНО КОНЧЕНЕ!!!!
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16.08.2023 16:12 Відповісти
Можна скільки завгодно поливати лайном 'зелену" владу і зовсім не безпідставно. Але це лайно ще в 2014 потрібно було знищувати, натомість сюсюкались з 5ю колоною
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16.08.2023 16:43 Відповісти
Ти натякаєш на 95 квартал в 14 році?
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17.08.2023 10:59 Відповісти
Парадокс в тому, що таких, "вони заперечували існування України як держави" на Півдні і Сході можливо 50%. Я собі так думаю. Що з цим робити, ні я, ні зелень не знаємо. То що Москальське царство з'явилось на 1000 років пізніше Київської Русі, то що москалі знищили московську імперію, вбивши мільйони українців, то що москалі самі знищили СССР, то що світ признав Україну в існуючих кордонах для них не аргумент, вони тепер намагаються взагалі знищити українців.
Москалі і їх колаборанти нахабні падли і криваві вбивці. Це повинен знати весь світ!!
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16.08.2023 17:42 Відповісти
Ну нравится им рассеюшка,ну ненавидят они Украину,хотя задницы отъедают украинским хлебом и должности заимели тут не хилые...Собрать бы всех таковых гнид и под зад через кордон, с конфискацией всего имущества, на любимую сторонку.. В сибири таковым места хватит..
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16.08.2023 19:16 Відповісти
Отпустят, тут нет состава преступления, это частный разговор.
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16.08.2023 19:19 Відповісти
"частный" - це про власні труселя будеш розмовляти!
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17.08.2023 11:01 Відповісти
в таких конторах работает полно необразованных тупых теток
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17.08.2023 09:19 Відповісти
непогано бабульки влаштувались
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17.08.2023 09:55 Відповісти
влаштовувалась вона ще в СРСР коли була молодою, не погано підмахувала начальник з приводу і без
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17.08.2023 11:59 Відповісти
зараз ця гідота, буде повзати на коліна, і казати що цего не казала, це все жарт, і в загалі, готова через коліно перегнути парашу, а скільки таких керівників в УКРАЇНІ
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17.08.2023 11:50 Відповісти
Звільнити всіх нах! На такі посади назначати ветеранів або членів їхніх родин!!! Р
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17.08.2023 12:00 Відповісти
Видати закон: на державні посади приймати виключно або ветеранів, або членів сімей. При підвищення посади перевагу має ветеран або член сімʼї. Легально! В цілому світі існує подібна ситсема.
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17.08.2023 12:04 Відповісти
 
 