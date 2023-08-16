Захищаючи Україну загинув воїн, волонтер та учасник спільноти "Пласт" Василь Дорошенко. ФОТО

На війні, захищаючи Україну, загинув воїн 3-ї окремої штурмової бригади, волонтер ГО "Тарілка" та учасник спільноти "Пласт" Василь Дорошенко (позивний Паладін).

Про це повідомили в організації "Пласт", активним учасником якої був Дорошенко, передає Цензор.НЕТ.

Василь народився у селі Тязів Івано-Франківської області. Навчався за спеціальністю "Фінанси та кредит" в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу, який завершив у 2013 році. Згодом Дорошенко продовжив навчання на історичному факультеті Українського католицького університету. У 2021 році здобував юридичну освіту у "Львівській політехніці".

Василь вклав багато праці в ГО "Зелена Коробка", де займався логістикою, продажами та громадською сортувальнею. Водночас ще волонтерив у ГО "Тарілка". Належав до товариства реконструкторів "Орден Палладинів" у Львові.

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Окрім того, Дорошенко брав участь в археологічній експедиції в національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" в Миколаївській області.

До "Пласту" вступив у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення Василь захищав Україну у складі 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

З лютого 2023 воював у складі третьої окремої штурмової бригади. Брав участь у боях під Бахмутом, де в травні цього року дістав поранення. Після реабілітації повернувся в стрій.

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Військовий загинув під час бойового завдання внаслідок дронової атаки 13 серпня у Донецькій області.

"Тихо спи, без тривог...", - додали у "Пласті".