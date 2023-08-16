Захищаючи Україну загинув воїн, волонтер та учасник спільноти "Пласт" Василь Дорошенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На війні, захищаючи Україну, загинув воїн 3-ї окремої штурмової бригади, волонтер ГО "Тарілка" та учасник спільноти "Пласт" Василь Дорошенко (позивний Паладін).
Про це повідомили в організації "Пласт", активним учасником якої був Дорошенко, передає Цензор.НЕТ.
Василь народився у селі Тязів Івано-Франківської області. Навчався за спеціальністю "Фінанси та кредит" в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу, який завершив у 2013 році. Згодом Дорошенко продовжив навчання на історичному факультеті Українського католицького університету. У 2021 році здобував юридичну освіту у "Львівській політехніці".
Василь вклав багато праці в ГО "Зелена Коробка", де займався логістикою, продажами та громадською сортувальнею. Водночас ще волонтерив у ГО "Тарілка". Належав до товариства реконструкторів "Орден Палладинів" у Львові.
Окрім того, Дорошенко брав участь в археологічній експедиції в національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" в Миколаївській області.
До "Пласту" вступив у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення Василь захищав Україну у складі 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.
З лютого 2023 воював у складі третьої окремої штурмової бригади. Брав участь у боях під Бахмутом, де в травні цього року дістав поранення. Після реабілітації повернувся в стрій.
Військовий загинув під час бойового завдання внаслідок дронової атаки 13 серпня у Донецькій області.
"Тихо спи, без тривог...", - додали у "Пласті".
Будь ласка, зачекайте...
У Дніпрі якось багато стало спеціальних фургонів зі страшними цифрами. Сумно і боляче...
Який високий, ментальний рівень патріотизму в Пласунів, але ж яка морально-патріотична порожнеча, в отих істот, яких грошові лантухи, протягли на посади навколо чотириразового відказника від Захисту України!!
За асфальт, замішаний на крові та життях Українців, треба Разумкову-Стефанчуку+Зеленському+Гончаруку-ШмигалЮ, нести ОСОБИСТУ відповідальність!! На Купянськом напрямі, у Зеленського-Стефанчука-шмигалЯ, теж усе підготовлено ЗАВЧАСНО..
Кров Українців, не водиця…за неї відповідати годиться!!
***** з оточенням, це військові злочинці, ГААГА їх чекає!
Слава Україні!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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