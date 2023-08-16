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Захищаючи Україну загинув воїн, волонтер та учасник спільноти "Пласт" Василь Дорошенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На війні, захищаючи Україну, загинув воїн 3-ї окремої штурмової бригади, волонтер ГО "Тарілка" та учасник спільноти "Пласт" Василь Дорошенко (позивний Паладін).

Про це повідомили в організації "Пласт", активним учасником якої був Дорошенко, передає Цензор.НЕТ.

Василь народився у селі Тязів Івано-Франківської області. Навчався за спеціальністю "Фінанси та кредит" в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу, який завершив у 2013 році. Згодом Дорошенко продовжив навчання на історичному факультеті Українського католицького університету. У 2021 році здобував юридичну освіту у "Львівській політехніці".

Василь вклав багато праці в ГО "Зелена Коробка", де займався логістикою, продажами та громадською сортувальнею. Водночас ще волонтерив у ГО "Тарілка". Належав до товариства реконструкторів "Орден Палладинів" у Львові.

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Окрім того, Дорошенко брав участь в археологічній експедиції в національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" в Миколаївській області.

До "Пласту" вступив у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення Василь захищав Україну у складі 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

З лютого 2023 воював у складі третьої окремої штурмової бригади. Брав участь у боях під Бахмутом, де в травні цього року дістав поранення. Після реабілітації повернувся в стрій.

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Військовий загинув під час бойового завдання внаслідок дронової атаки 13 серпня у Донецькій області.

"Тихо спи, без тривог...", - додали у "Пласті".

Захищаючи Україну загинув воїн, волонтер та учасник спільноти Пласт Василь Дорошенко 01
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Топ коментарі
+27
Йдуть у вічність найкращі сини України! Вічна їм пам'ять та шана! Смерть рашистським загарбникам!
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16.08.2023 15:08
+22
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16.08.2023 15:10
+10
Царство Небесне..
У Дніпрі якось багато стало спеціальних фургонів зі страшними цифрами. Сумно і боляче...
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16.08.2023 15:20
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Йдуть у вічність найкращі сини України! Вічна їм пам'ять та шана! Смерть рашистським загарбникам!
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16.08.2023 15:08 Відповісти
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16.08.2023 15:10 Відповісти
Царство Небесне..
У Дніпрі якось багато стало спеціальних фургонів зі страшними цифрами. Сумно і боляче...
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16.08.2023 15:20 Відповісти
А в Україну московія вдерлася ВІЙНОЮ, ще у 2014 році, невже НЕЗНАЛИ..
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16.08.2023 15:28 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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16.08.2023 15:25 Відповісти
Низький уклін Вам, Українці!! Вибачте, тато і мамо!
Який високий, ментальний рівень патріотизму в Пласунів, але ж яка морально-патріотична порожнеча, в отих істот, яких грошові лантухи, протягли на посади навколо чотириразового відказника від Захисту України!!
За асфальт, замішаний на крові та життях Українців, треба Разумкову-Стефанчуку+Зеленському+Гончаруку-ШмигалЮ, нести ОСОБИСТУ відповідальність!! На Купянськом напрямі, у Зеленського-Стефанчука-шмигалЯ, теж усе підготовлено ЗАВЧАСНО..
Кров Українців, не водиця…за неї відповідати годиться!!
***** з оточенням, це військові злочинці, ГААГА їх чекає!
Слава Україні!
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16.08.2023 15:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.08.2023 15:28 Відповісти
Вони вміли не тільки бавитися ...
Chivalric Order of Paladins / Лицарський Орден Паладинів
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16.08.2023 15:39 Відповісти
Півроку назад ...
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16.08.2023 15:46 Відповісти
Любі друзі Зеленського, кошовий та інші з 95 кварталу коли підуть на передову захищати Україну не язиком, а зброєю? Якщо в них плоскостопіє то скажіть в голос! А то ховаються від призову.
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16.08.2023 15:40 Відповісти
патріоти кращі сини і дочки України гинуть цвіт нації; а в столиці саме більше ухилянтів зі всіеї держави з"їхались нічні пянки не зважаючи на коменданську годину троещина забита ними зйомні квартири всі зайняті ними мажори також відкрито по ресторанам шастають ніхто їх не контролюе; в столиці военкомати цим займатись потрібно разом з поліціей в деснянському районі роботи їх не видно
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16.08.2023 15:47 Відповісти
Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Василя 😪😪😪
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16.08.2023 15:58 Відповісти
R.I.P.
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16.08.2023 16:01 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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16.08.2023 16:39 Відповісти
С.У.М.
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16.08.2023 16:43 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Василя до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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16.08.2023 17:06 Відповісти
 
 