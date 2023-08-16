Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Лікарі Миколаївського обласного центру психічного здоров’я видавали ухилянтам "липові" медичні довідки про непридатність до військової служби.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Кожна довідка коштувала $1,5 тис. Щомісячно їх оформлювали на понад $100 тис.
Директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю, який підбирав "клієнтів", збираються повідомити про підозру в хабарництві. Їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зараз слідчі встановлюють, хто ще з лікарів був причетний до оборудки.
Будь ласка, зачекайте...
"В суді Кива повідомив, що перебував на лікуванні в Полтавській обласній психіатричній лікарні з діагнозом черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості.
З лікарні Кива, вийшов, але інвалідність ІІ групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров'я, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм."
https://24tv.ua/dovidka_kivi_pro_psihdiagnoz_vidmazka_vid_pokarannya_chi_realniy_diagnoz_n1249994
тепер цікаво скільки в нас осіб з діагнозом психічно хворий
дебіли-2019 недарма ж проголосували за новіЄ літСа, жеріть - не обляпайтеся, продумана більшість яких, напевне, вже закордоном "на пособіях", как потерпЄвшіє від своєї тупості... а "порохоботи" нехай воюють - упороті жлоби-зебіли-самці повернуться, коли вже все успокоїться
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Це третя стадія гіпертонії.
Згідно з нормами закону, таких людей повинні знімати з військового обліку навіть під час війни.
Вся історія з ухилянством дуже просто лікується, однак влада має шалене бабло від продажу індульгенцій тому ніхто цю проблему не буде вирішувати.
Мабуть не 1,5 тис.