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Житомирщина (1040) криміналітет (292) рекет (93) СБУ (10016)

Банда рекетирів, які "вибивали" гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією знешкодила злочинне угруповання, яке займалося рекетом на Житомирщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 01

Щодня зловмисники "вибивали" з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови платити "данину" учасники банди викрадали людей та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. У застінках рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового, якщо він не передасть рекетирам всю суму грошей.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 02
Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 03

У результаті спецоперації правоохоронці затримали 2 лідерів та 6 активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано депутата-рекетира з Кропивницького: Вимагав $92 тис. неіснуючого боргу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 05
Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 06

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих кримінальників. До складу банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в їхніх авто виявлено:

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 незареєстровані бойові засоби ураження;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 списки потерпілих;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 банківські картки та мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 12
Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 13

Також читайте: Нейтралізовано угруповання рекетирів, яке викрадало мешканців Чернігівщини і розхитувало ситуацію на прикордонні з РФ, - СБУ. ФОТО

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 14

Наразі затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+64
Шкода, що не ліквідували при затриманні. А що? Спробували чинити опір, відкрили вогонь на ураження.
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16.08.2023 17:08
+38
так называемый " министр" юстиции малюска,который НИХРЕНА ,от слова совсем, не занимается своей работой----где ЗАКОНЫ об уголовной ответственности за уголовные преступления в ВОЕННОЕ время !!!!!! этот ТРУТЕНЬ получает только бабло и занимается сэлфи,таких моральных уродов свет не видывал,однако он нужен портнову и татарову,как ТРЯПКА о которую можно ноги вытереть
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16.08.2023 17:34
+33
Добре, що відмазались. Такі своїх на позиції переб'ють і до русскіх братушєк втечуть.
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16.08.2023 17:09
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Здорові бугаї. Як відмазалися від мобілізації?
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16.08.2023 17:08 Відповісти
Добре, що відмазались. Такі своїх на позиції переб'ють і до русскіх братушєк втечуть.
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16.08.2023 17:09 Відповісти
так называемый " министр" юстиции малюска,который НИХРЕНА ,от слова совсем, не занимается своей работой----где ЗАКОНЫ об уголовной ответственности за уголовные преступления в ВОЕННОЕ время !!!!!! этот ТРУТЕНЬ получает только бабло и занимается сэлфи,таких моральных уродов свет не видывал,однако он нужен портнову и татарову,как ТРЯПКА о которую можно ноги вытереть
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16.08.2023 17:34 Відповісти
Як так солдати не можуть захистити себе від отакого???!!!
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16.08.2023 17:37 Відповісти
Росія перемогла Чечню, але кадирівці садять кацапів на пляшку по всій росії.
Коли підступно натовпом на одного - це одне. А от якщо б ці хрукти вирішили атакувати ВОП цієї бригади десь на лінії фронту, закінчилось би все швидко і приємно.
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16.08.2023 17:38 Відповісти
Любой фронтовик их всех раскатает но ведь все сейчас на фронте а эти ****** запугивали жену Их конечно просто бы всех убили военные да и все
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16.08.2023 20:53 Відповісти
Судимих за важкі злочини не призивають.
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16.08.2023 17:18 Відповісти
Знайомий двічі сидів за рекет пішов у тероборону і зараз десь під Запоріжжям,при бажанні усім місце в окопі вистачить.
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16.08.2023 18:18 Відповісти
Добровольцем может пойти каждый без исключения
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16.08.2023 20:54 Відповісти
Шкода, що не ліквідували при затриманні. А що? Спробували чинити опір, відкрили вогонь на ураження.
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16.08.2023 17:08 Відповісти
тим більш це сміття навіть поміняти на наших полонених не можна. тільки грязь розводити. негігієнічно
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16.08.2023 17:13 Відповісти
Більше того, на зоні вони будуть як вдома!
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16.08.2023 18:59 Відповісти
Маю надію, що й ці бандити, теж про це пошкодують!
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16.08.2023 17:43 Відповісти
Я б не дуже сподівався.
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16.08.2023 17:44 Відповісти
А що, немає організації, яка об'єднувала б ветеранів - щось на кшталт спілки ветеранів? Врешті-решт, попросити про допомогу своїх побратимів, і в поліцію цих рекетирів завозили б частинами (кінцівки - окремо).
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16.08.2023 17:12 Відповісти
Были спилки ветеранские. Может и сейчас есть. Потом многие начали заниматься всякой фигнёй. Там тоже люди со своими слабостями и недостатками
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16.08.2023 18:32 Відповісти
капець, чи довго вони "вибивали" гроші? чому їх не затримали раніше, чому їм вдалося навіть зґвалтувати декілька жінок..., невже за ними просто слідкували, аби зібрати докази...
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16.08.2023 17:12 Відповісти
Ми йдемо в Європу ….
Піпець
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16.08.2023 17:12 Відповісти
з Безуглой
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16.08.2023 18:03 Відповісти
І таких тварей в кожній області
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16.08.2023 17:12 Відповісти
А як відрізнити рекетирів від податківців та комунальників?
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16.08.2023 17:12 Відповісти
Ви чули, щоб податківці та комунальники викрадали і катували вагітних жінок з метою стягнути заборгованість?
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16.08.2023 17:15 Відповісти
А як відрізнити тебе Алекс Скела від хробака?
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16.08.2023 17:17 Відповісти
Ну ще там податківці деякі є, а ось якого біса ти приліпив до рекетирів комунальників - більшість прості трудяги на мінімалкі працюють.
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16.08.2023 18:39 Відповісти
мабуть місцеві двірники йому наваляли
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16.08.2023 19:14 Відповісти
А коли комунальники за несплату відключають від електромережі жінку з маленькою дитиною?
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17.08.2023 00:02 Відповісти
Я розумію, що в житті бувають всякі ситуації, але, якщо жінка з малою дитиною не в змозі сплачувати комунальні послуги, то їй треба лише оформити субсидію. У тієї жінки, швидше за все, інші проблеми.
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17.08.2023 11:13 Відповісти
Вторые ещё борзее...
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17.08.2023 22:06 Відповісти
Придурки 90-х. Пішли б в "СН" і прібарахлілісь би, что і внукам хватіло би.
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16.08.2023 17:17 Відповісти
Вони бабло на вибори збирали.
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16.08.2023 18:48 Відповісти
..без даху місцевих (а може й столичних) мусорів-органів та місцевої Иліти такі речі - неможливі..
ви там не дуже глибоко копайте, бо й до Банкової дориєте
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16.08.2023 17:17 Відповісти
Ці мерзенні ублюдки можуть принести Україні користь якщо їх відправити на мінне поле щоб своїми ногами розміновували-і боеприпаси для розмінування якраз можна зекономити.
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16.08.2023 17:17 Відповісти
/загрожує до 12 років тюрми\
А потім на волю з чистою совістю...
Наш суд таки самий гуманний суд у світі
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16.08.2023 17:31 Відповісти
Радіти немає чому, бо в мене є підозра, що самий гуманний суд ( до ворогів України та казнокрадів) через короткий проміжок часу відпустить цих бандюганів з якимось дебільним формулюванням.
Тільки сьогодні ЦН опублікував статтю про те,як відпустили вбивць добровольця.

"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками).

На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу в 20 тисяч доларів", Джерело: https://censor.net/ua/n3437779
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16.08.2023 17:21 Відповісти
я не можу зрозуміти чому? чому московити беруть таку мразоту кидають на штурм умовного бахмуту і в них це працює, а в нас?
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16.08.2023 17:23 Відповісти
Тому що у нас немає свого автономного ВПК і надійних каналів контрабанди всіх необхідних закордонних деталей.
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16.08.2023 17:24 Відповісти
причому тут впк? московити беруть у своїх тюрмах такий от контингент, кидають на штурм і вони йдуть і штурмують хоч і здогадуються що назад вже не повернуться. а цих попробуй кинь на штурм кліщіївки так їм зброю небезпечно давати !
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16.08.2023 17:31 Відповісти
Пане Демків,мене дивують ваші питання.ПВК показало по ютюбах,телеграмканалах і де тільки можливо-щоб усім дійшло...Здача в полон-кувалдою по голові,крок назад-кадировці з кулеметів покажуть напрямок.Вступив в ПВК-відріж голову полоненому і не скривись.Тут підеш не тільки Кліщіївку штурмувати,а і Краснодар,і москву...
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16.08.2023 18:00 Відповісти
Воно то так, але їх за роги з камери не витягують. Приїхав вербовщик навішав лапші і вони пішли. Дуже сумніваюсь що вони вірять в обіцянки вербовщика. І знають куди їдуть і все одно йдуть.
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16.08.2023 18:13 Відповісти
А що не було спроби втечі?
Через пару місяців вийдуть "фуліганами
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16.08.2023 17:25 Відповісти
Я щось не зрозумів - бойова бригада ЗСУ не може сама себе захистити від рекетирів?
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16.08.2023 17:25 Відповісти
А вся армія рф, яка перемогла Чечню, не може захистити росіян від набутилювання кадирівцями. Це не фронтовий бій, це підступний напад на одного зграєю кримінальників. Сили нерівні від початку. Цим маєть займатись силові структури держави.
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16.08.2023 17:37 Відповісти
А бойова бригада ЗСУ має покинути свої позиції і йти воювати з рекетирами? Чи бойова бригада ЗСУ має право застосовувати зброю проти цивільних у тилу? Цим має займатися поліція, навіть не СБУ, чи у нас анархія, а не держава?.
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16.08.2023 19:09 Відповісти
ну добре, що хоч у одного татуху на лівому плечі не заблюрили.
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16.08.2023 17:27 Відповісти
Гарні будуть авто рекетирів для ЗСУ.
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16.08.2023 17:29 Відповісти
Копайте глибше. Не здивуюся, якщо лідером цього угруповання є місцевий "захисник" (або "захисники") закону. Недавно найпечерніше кривосуддя відпустило двох таких, що вбили військового на перехресті в Києві, за 20 копійок застави.
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16.08.2023 17:40 Відповісти
Дивно, що тільки ЗАРАЗ мусара зашевелились. Чи хто там, СБу? Не могли про такі багаточисельні витівки не бути в курсі до того.
Знаєте, чому вони зашевелились? Бо при завдінні шкоди вагітній дружині військового шухер серед військових був би дуже сильним.
Це підставило би мусарню.
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16.08.2023 17:57 Відповісти
Повністю згоден Мс.Скіфія.Поліція,особливо на місцях всіх цих бандючків знає в обличчя,п*є з ними,ділиться і інформацією і прибутками.В ще не забутих 90 і пізніших роках,настав якийсь момент,щось десь помінялося і всіх бандюганів просто відстріляли,за досить короткий час.Дивує "пасивність" Свободи,всі забули Сашка Білого.Це я про заставу в 20тис.доларів-за свободовця.Розголос треба Ільєнку?А снайперки не достатньо?Та на таку справу і Стугни ніхто не пожаліє...
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16.08.2023 18:08 Відповісти
Только при при нежелание власти в Раду внести закон ужесточаюший преступления в тылу против воинов ВСУ говорит о том что выгодно им ..Сууууууууууууккккккккиииииии
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16.08.2023 18:02 Відповісти
Таких треба прилюдно підривати...
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16.08.2023 18:08 Відповісти
100% имели связи с полицией.
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16.08.2023 18:09 Відповісти
совкові(промосковські) мусара і влада з однієї сторони, і совковий(промосковський) кримінал і ФСБРПЦ в Україні - це дві сторони однієї медалі. Це суть "української" влади в багатьох областях України.
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16.08.2023 18:39 Відповісти
А обов'язково треба було затримувати ...
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16.08.2023 18:14 Відповісти
Вот так надо таких собак задерживать:
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
t.me/Katimsya/2359?single
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16.08.2023 18:16 Відповісти
Или так:
youtube.com/watch?v=UvzGn8Wo_cs
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17.08.2023 10:27 Відповісти
Только за наезд на военнослужащего надо к стенке ставить а не до 12 лет вашу мать.
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16.08.2023 18:30 Відповісти
человек их защищает, а они его жену и его так, ну и уроды
отправить с их битами и кастетами в серую зону на нейтральную полосу между нашими и орками, в наши окопы не пускать
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16.08.2023 18:33 Відповісти
До 12 років !!! Чого так мало. Треба хоча б по 25.
Бо через 6-7 р. вийдуть і почнуть все заново. Фігію з нашого КК.
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16.08.2023 18:39 Відповісти
ще не факт. що сядуть...
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16.08.2023 21:11 Відповісти
Чого ці суки насьогодні землю ще топчуть? Чим скоріше здадуть білий одяг від БОГА - ШКУРУ, тим скоріше їх зустріне царство прозваного Христом, що родився та воскрес в печері(ані кроку з джунглів). Чорний душею повинен мати ВСЕ ЧОРНЕ. АРХ М
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16.08.2023 18:43 Відповісти
Треба, щоб під час затримання морду було так розквашено, щоб не треба було "розмазувати". Ми б і так не впізнали б.
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16.08.2023 18:46 Відповісти
ЗАКОН БОГА КАЖЕ, що якщо ви пройшли КОЛО ЧАСУ в ПОДІЯХ, ЩО ВКАЗАНІ НА ЙОГО СТОРІНКАХ, а НЕ ВИПРАВИЛИ ПОХИБКИ(ХВІСТ=МИНУЛЕ), то ВОНИ ПОМНОЖАТЬСЯ, ХЛІБА СТАНЕ МЕНШЕ, А ПІЗДЮЛИНА ВИРОСТЕ, й так до ВКАЗАНИХ В ЕГИПТІ П,ЯТИ ХЛІБАХ - ДЛЯ СХОДУ, для ЗАХОДУ - З ШОСТОГО ПО ДЕСЯТИЙ ВІДПОВІДНО ПОВИННО ВИКОНУВАТИСЬ ДЕСТЬ ЗАПОВІДЕЙ - ТАК ВІД ЗАСНУВАННЯ КИЄВА ДІЄ ЗАКОН, який я не писав, не корегував(тексти Біблій світу), не ставив в нього час з призвіщами тих, хто мешкає на Землі сьогодні. Якщо не я й не ви, тоді догадайтесь - ХТО? АРХ М
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16.08.2023 18:54 Відповісти
Сьогодні двух фігурантів убивства військового суд відпустив під заставу 20 тис. доларів. Вони з російським корінням, і скоріше всього, вже покинули країну. Цим покидькам теж нічого не буде. Бо такі в нас закони і судді стають на сторону бабла. Таку мерзоту не варто затримувати - зразу до Кобздона.
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16.08.2023 19:13 Відповісти
опять сколько денег.. а он куколд не мог их с винчестера пришить..
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16.08.2023 20:13 Відповісти
розстріляти на х при попиткє к бєгству.
до речі, як в тих краях зараз з бурштиновим промислом?
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16.08.2023 20:39 Відповісти
Бурштин в іншому місті Тут граніт
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16.08.2023 21:26 Відповісти
а наука і факт каже, що є..просто не всюди
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17.08.2023 09:04 Відповісти
Коростишів столиця граніту і пам'ятників..
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17.08.2023 01:32 Відповісти
капец,тяжкие преступления в составе банды,во время войны и всего 12лет?!
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16.08.2023 20:46 Відповісти
Шкода що немає смертної кари. Могли б ввести хоча б на час воєнного стану.
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16.08.2023 21:11 Відповісти
Коростишівські каменярі....український люмпен.
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16.08.2023 21:14 Відповісти
Ви що не знаєте ,що з такими робити під час воєнного стану?
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16.08.2023 21:16 Відповісти
ці щурі мають пропадати безвісті, чому воїни гинуть а ці виродки коптять повітря?
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16.08.2023 21:41 Відповісти
отпустят через неделю,
сегодня писали по указу Зеленского выпустили трёх убийц военнослужащего, они его в Киеве избили и застрелили
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16.08.2023 22:11 Відповісти
https://t.me/c/1693714432/72600
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16.08.2023 22:13 Відповісти
Безстрашні уй.бки! Зате опущених на зоні побільшає! Цікаво, якщо б такі імбецили намагались погрожувати комусь з нашого підрозділу - скільки б 10 літть, розплачувались вони та їхні родичі?!?!?
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17.08.2023 09:24 Відповісти
20000 офіційно і 200000 судді і будуть далі працювати
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17.08.2023 11:45 Відповісти
За такі злочини 12 років?! Смішно( тільки не пішить про на фронт їх.
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17.08.2023 16:02 Відповісти
Рекетирів - в автоклав на добрива, або на органи. Це плювок в обличча громадянському суспільству, під час війни, користуватися нормами гуманістичного суспільства, які силоміць були вплетені в закони корупційним шляхом в інтересах криміналітету заради олігархату.
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18.08.2023 00:44 Відповісти
 
 