Банда рекетирів, які "вибивали" гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією знешкодила злочинне угруповання, яке займалося рекетом на Житомирщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Щодня зловмисники "вибивали" з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови платити "данину" учасники банди викрадали людей та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. У застінках рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового, якщо він не передасть рекетирам всю суму грошей.
У результаті спецоперації правоохоронці затримали 2 лідерів та 6 активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.
За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих кримінальників. До складу банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в їхніх авто виявлено:
велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;
незареєстровані бойові засоби ураження;
кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;
списки потерпілих;
банківські картки та мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.
Наразі затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
Коли підступно натовпом на одного - це одне. А от якщо б ці хрукти вирішили атакувати ВОП цієї бригади десь на лінії фронту, закінчилось би все швидко і приємно.
Піпець
ви там не дуже глибоко копайте, бо й до Банкової дориєте
А потім на волю з чистою совістю...
Наш суд таки самий гуманний суд у світі
Тільки сьогодні ЦН опублікував статтю про те,як відпустили вбивць добровольця.
"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками).
На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу в 20 тисяч доларів", Джерело: https://censor.net/ua/n3437779
Через пару місяців вийдуть "фуліганами
Знаєте, чому вони зашевелились? Бо при завдінні шкоди вагітній дружині військового шухер серед військових був би дуже сильним.
Це підставило би мусарню.
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
t.me/Katimsya/2359?single
youtube.com/watch?v=UvzGn8Wo_cs
отправить с их битами и кастетами в серую зону на нейтральную полосу между нашими и орками, в наши окопы не пускать
Бо через 6-7 р. вийдуть і почнуть все заново. Фігію з нашого КК.
до речі, як в тих краях зараз з бурштиновим промислом?
сегодня писали по указу Зеленского выпустили трёх убийц военнослужащего, они его в Киеве избили и застрелили