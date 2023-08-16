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Дніпропетровщина (2351) обстріл (21010) Нікополь (552)

Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 16 серпня, окупанти обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Через ворожі атаки є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"За день окупанти тричі били по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії. Внаслідок обстрілу поранено 63-річного чоловіка, мешканця Нікополя. Його госпіталізували з діагнозом - мінно-вибухова травма, осколкові поранення грудної клітини та лівого колінного суглоба. Надана уся необхідна медична допомога. Зараз він перебуває у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено кафе, 14 житлових будинків, 8 господарчих споруд, 3 автомобілі, 5 ліній електропередачі та сонячні панелі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині, постраждали 4 особи, зокрема дворічна дівчинка

Крім того, як уже повідомлялося, окупанти обстріляли Межівську громаду Синельниківського району. 

"Це близько 160 км від Дніпра. Громада межує з Донецькою областю. Загинув зовсім молодий хлопець. Йому було 18 років. Поранено 6 осіб, з них - дівчинка 2,5 роки. Її та ще одного з поранених госпіталізували. Дівчинка вже почувається добре, знаходиться вдома. Пораненим надали усю необхідну допомогу. Усі, хто цього потребує, будуть доставлені після стабілізації бригадами екстреної медичної допомоги з районної до наших обласних лікарень", - додав Лукашук.

Як повідомив Лукашук, залучено 2 евакуаційні автобуси від селищної громади, евакуйовано 12 осіб з небезпечної зони. З постраждалими працює психолог.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 49 будинків, навчальний заклад, автомобілі та мікроавтобус. Також сталася пожежа на сільгосппідприємстві. Рятувальники ліквідували вогонь.

Як зазначається, в інших громадах області було тихо.

Також читайте: Росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини, без постраждалих

Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка 01
Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка 02
Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка 03
Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка 04
Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка 05
Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка 06

Автор: Наталя Джума
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Якби війна не закінчилась ( а вона таки закінчиться ), москалям прийдеться платити за всі втрати України та Європи, США та й іншого світу. Нехай готують гаманці. І за міни на полях України, і за руїни в містах та селах, і за навіть японські витрати на допомогу Україні. Нічого вже не анулює репарацій. Навіть якщо каСапії і не розвалиться.
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16.08.2023 20:37 Відповісти
 
 