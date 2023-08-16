Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Залужного.
У повідомленні зазначається: "Вчора відбулася важлива зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі. Разом із начальником Генерального штабу генералом Шапталою, заступником Головнокомандувача генералом Забродським, командувачем ВМС адміралом Неїжпапою, Першим заступником Міністра оборони генералом Павлюком та начальником ГУР МО генералом Будановим провели конструктивні перемовини з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та представниками делегацій партнерів.
Співпраця у військовій сфері - ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника.
Окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування - це те, що необхідно.
Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак. Висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором. Разом - переможемо!"
Будь ласка, зачекайте...
Весела фамілія.
В те, що це прізвище отримало назву таким же способом, як інші козацькі прізвища повірити важко - навряд чи козаки були настільки «веселі», що увіковічнити людоїдство таким чином. Скоріше, слово «папа» в цьому контексті має інше значення. Напевно ним називали якусь страву або щось їстівне.
І справді, за пошуком «їжа папа» знаходимо інформацію на Вікіпедії, в якій говориться, що «папа» - це шмат буханця хліба в українському фольклорі. А за пошуком «папа хліб» маємо детальний опис походження цього слова.
ПА́ПА «хліб» (дит.)
результат редуплікації вигуку па-, який у дітей не має конкретного значення, але якому приписали значення «їсти»;
наявне в багатьох навіть не близькоспоріднених мовах;
пор. слат. рарра «каша», раррāre «їсти», нвн. Рáрре «дитяча каша», свн. гол. англ. рар «каша» тощо;
р. [па́па] «білий хліб», бр. [па́па] «хліб», п. papka «кашка», ч. papati «їсти», papaní «їжа», слц. рара «їжа», вл. рараć «їсти», болг. м. па́по «хліб», схв. па̏пити «їсти»;
Тепер зрозуміло, якого такого папу не їсть віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Зразу полегшало.
Українською - "ТАТО" або "ТАТУСЬ" або "БАТЬКО"
А "папа" то чужинське (франц.)
Ви їм деталі ніколи не розказуйте, ні про планування операцій, нічого.
Так, в загальних словах.
І постійно та настійно вимагайте необхідну нам зброю.
Віримо у ЗСУ !
Генерали Залужний, Забродський, Шаптала, адмірал Неіжпапа дуже органічно та природньо виглядають разом із генералами НАТО Каволі, Радакіном та іншими військовими НАТО. Як одне спільневійсько- вигляд, вирази обличчя, погляди, форма, постава…
От тільки розвідку НАТО на фото замалювали, а Буданова чомусь ні. Цікава у нас розвідка, всім відома .
Щира подяка НАТО!
Слава ЗСУ! Україна це НАТО!
@tZEinform
Зустріч ГК ЗСУ генерала Залужного з керівництвом Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та іншими (розвідка) викликала просто істеричну лють Зеленського.
Отримали всі - Буданов, Єрмак, Сирський. Власне нічого особливого в цій зустрічі немає - це просто реалізація стратегії США про зведення до мінімуму контактів з владними структурами Зеленського.
ОЦЕ Я РОЗУМІЮ ПРЕДВИБОРЧА КОМПАНІЯ РОЗПОЧАЛАСЬ )
Буданов там явно був зайвий 😆
пс єдиний приємне враження - на світлинах жодного зеленого уйобка!! я вже відвик від такого