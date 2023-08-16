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Буданов (345) Каволі (28) Залужний (585) Шаптала Сергій (18) Неїжпапа Олексій (63) Павлюк Олександр (118) Радакін (16)

Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Залужного.

У повідомленні зазначається: "Вчора відбулася важлива зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі. Разом із начальником Генерального штабу генералом Шапталою, заступником Головнокомандувача генералом Забродським, командувачем ВМС адміралом Неїжпапою, Першим заступником Міністра оборони генералом Павлюком та начальником ГУР МО генералом Будановим провели конструктивні перемовини з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та представниками делегацій партнерів.

Співпраця у військовій сфері - ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залужний зустрівся із начальником Штабу оборони Британії адміралом Радакіном: Обговорили нагальні потреби українського війська. ФОТО

Окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування - це те, що необхідно.

Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак. Висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором. Разом - переможемо!"

Також читайте: Зеленський нагородив Залужного іменною зброєю та привітав із днем народження. Сирському подарував картину. ВIДЕО

Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками 01
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками 02
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками 03
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками 04
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками 05
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками 06
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками 07

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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16.08.2023 20:36
+19
Ех, Єрмака бракує...
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16.08.2023 20:30
+16
і "зе лідора", підсобника агента "козирного"
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16.08.2023 20:32
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16.08.2023 20:29 Відповісти
Ех, Єрмака бракує...
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16.08.2023 20:30 Відповісти
і "зе лідора", підсобника агента "козирного"
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16.08.2023 20:32 Відповісти
Він фотографує!
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16.08.2023 20:43 Відповісти
Буданов зам
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16.08.2023 20:44 Відповісти
якщо дадуть необхідну зброю та інше ..."процес піде", спасем частину наших Воїнів Героїв...
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16.08.2023 20:31 Відповісти
*** а гаварилии что одной мегоракетой 40 генералов ната в гаражном бункере под мостом в киеве уничтожели...это что какашенков врет,да не может такога быть)
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16.08.2023 20:34 Відповісти
Так это уже новых подвезли, а наши залужний и шаптала то биороботы так как кацапы их уничтожили еще прошлой весной. А тех генералов которых уже все так они пошли га органы так как у нас все идет на органы
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16.08.2023 21:04 Відповісти
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16.08.2023 20:36 Відповісти
Надеюсь, дерьмака там не было
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16.08.2023 20:44 Відповісти
Козирь хатів но був посланий за кораблем.
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16.08.2023 21:05 Відповісти
Накінець то ,Козиря не пустили.
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16.08.2023 20:48 Відповісти
вісь Добра
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16.08.2023 20:54 Відповісти
Неїжпапа, типу не їж батька/татуся?
Весела фамілія.
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16.08.2023 21:00 Відповісти
Побачив в новинах призвіще командувача військово-морських сил ЗСУ - Неїжпапа. Зрозуміло, що прізвище козацьке. Паливода, Нетудихата, Печиборщ - яскраві приклади композитних прізвищ, якими повниться Україна. Але не їсти, вибачте, кого? Папу?

В те, що це прізвище отримало назву таким же способом, як інші козацькі прізвища повірити важко - навряд чи козаки були настільки «веселі», що увіковічнити людоїдство таким чином. Скоріше, слово «папа» в цьому контексті має інше значення. Напевно ним називали якусь страву або щось їстівне.

І справді, за пошуком «їжа папа» знаходимо інформацію на Вікіпедії, в якій говориться, що «папа» - це шмат буханця хліба в українському фольклорі. А за пошуком «папа хліб» маємо детальний опис походження цього слова.

ПА́ПА «хліб» (дит.)

результат редуплікації вигуку па-, який у дітей не має конкретного значення, але якому приписали значення «їсти»;

наявне в багатьох навіть не близькоспоріднених мовах;

пор. слат. рарра «каша», раррāre «їсти», нвн. Рáрре «дитяча каша», свн. гол. англ. рар «каша» тощо;

р. [па́па] «білий хліб», бр. [па́па] «хліб», п. papka «кашка», ч. papati «їсти», papaní «їжа», слц. рара «їжа», вл. рараć «їсти», болг. м. па́по «хліб», схв. па̏пити «їсти»;

Тепер зрозуміло, якого такого папу не їсть віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Зразу полегшало.
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16.08.2023 21:15 Відповісти
Старовинне козацьке прізвище. У козаків у давні часи свіжоспечений хліб мав назву «папа». Малі діти дуже любили цей ще гарячий, його скоринку. Але оскільки хліб ще не вистиг, то могли вдавитися мякиною. А тому дітям батьки казали «неїжпапу», тобто гарячий хліб, почекай доки вистигне.
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16.08.2023 21:15 Відповісти
Погані ви знавці слів.

Українською - "ТАТО" або "ТАТУСЬ" або "БАТЬКО"

А "папа" то чужинське (франц.)
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16.08.2023 23:38 Відповісти
Дорогий пане Генерале Залужний.

Ви їм деталі ніколи не розказуйте, ні про планування операцій, нічого.

Так, в загальних словах.

І постійно та настійно вимагайте необхідну нам зброю.

Віримо у ЗСУ !
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16.08.2023 21:04 Відповісти
Ни зёли, ни дерьмака. Сразу картина веселее.
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16.08.2023 21:21 Відповісти
Дивне відчуття…
Генерали Залужний, Забродський, Шаптала, адмірал Неіжпапа дуже органічно та природньо виглядають разом із генералами НАТО Каволі, Радакіном та іншими військовими НАТО. Як одне спільневійсько- вигляд, вирази обличчя, погляди, форма, постава…
От тільки розвідку НАТО на фото замалювали, а Буданова чомусь ні. Цікава у нас розвідка, всім відома .
Щира подяка НАТО!
Слава ЗСУ! Україна це НАТО!
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16.08.2023 21:27 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Зустріч ГК ЗСУ генерала Залужного з керівництвом Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та іншими (розвідка) викликала просто істеричну лють Зеленського.
Отримали всі - Буданов, Єрмак, Сирський. Власне нічого особливого в цій зустрічі немає - це просто реалізація стратегії США про зведення до мінімуму контактів з владними структурами Зеленського.
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16.08.2023 21:37 Відповісти
Респект фотографу, це ж тра було піймати такий ракурс мурла
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16.08.2023 22:16 Відповісти
Кажуть бубачьку чуть параліч не трахнув: падал, ножкамі сучіл, пузірі носам пускал, па всєй барадє размазівал.
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16.08.2023 22:14 Відповісти
А Залужний - красава!!!
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16.08.2023 22:18 Відповісти
Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками. Джерело: https://censor.net/ua/p3437883

ОЦЕ Я РОЗУМІЮ ПРЕДВИБОРЧА КОМПАНІЯ РОЗПОЧАЛАСЬ )
Буданов там явно був зайвий 😆
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16.08.2023 23:23 Відповісти
Західні союзники звели до мінімуму контакти з Зеленським після поїздки Єрмака на "саміт миру". Цікаво, що там відбулось? Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Ентоні Девід Радакін став першою високопоставленою офіційною особою країни НАТО, яка відвідавши Україну, по-військовому прямолінійно, відмовилась зустрічатись з Зельоним. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер став другою посадовою особою країни НАТО, яка під час візиту в Україну не став планувати зустріч з Зеленським. Зустріч ГК ЗСУ генерала Залужного з керівництвом Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, викликала просто істеричну лють Зеленського. Отримали всі - Буданов, Єрмак, Сирський. Реалізація стратегії США про зведення до мінімуму контактів з владними структурами Зеленського.
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16.08.2023 23:56 Відповісти
а мені щось ця нарада не дуже подобається: адм.радакін щойно вже був в Україні, зараз знову, але у складі більшої делегації. може свідчити про негаразди на фронті. дай Боже, аби я помилявся.

пс єдиний приємне враження - на світлинах жодного зеленого уйобка!! я вже відвик від такого
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17.08.2023 00:07 Відповісти
Буданов опять в неуставной обуви
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17.08.2023 07:52 Відповісти
 
 