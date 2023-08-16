Говорили про плани ЗСУ, - Залужний провів розширену нараду із американськими та британськими союзниками. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Залужного.

У повідомленні зазначається: "Вчора відбулася важлива зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі. Разом із начальником Генерального штабу генералом Шапталою, заступником Головнокомандувача генералом Забродським, командувачем ВМС адміралом Неїжпапою, Першим заступником Міністра оборони генералом Павлюком та начальником ГУР МО генералом Будановим провели конструктивні перемовини з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та представниками делегацій партнерів.

Співпраця у військовій сфері - ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника.

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Окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування - це те, що необхідно.

Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак. Висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором. Разом - переможемо!"

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