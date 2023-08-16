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У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника "Мегамаршу у вишиванках". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У центрі Києва відбулося вшанування Андрія Бабінського - воїна 80-ої окремої десантно-штурмової бригади та засновника "Мегамаршу у вишиванках", який загинув у бою на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З початку повномасштабного російського вторгнення Андрій захищав Україну у складі 97 батальйону 107-ої бригади Сил територіальної оборони, де здобув фах бойового медика. Воював на Харківщині та під Бахмутом. Влітку 2023 року перевівся до 80-ої ОДШБр, брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Героїчно загинув 8 серпня поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району, Запорізької області.

У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 01
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 02
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 03
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 04
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 05
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 06
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 07
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 08
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 09
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 10
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою проти окупантів загинув засновник "Мегамаршу у вишиванках" та воїн 80 ОДШБр Андрій Бабінський

У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 12
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 13
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 14
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 15
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 16
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 17
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 18
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 19
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 20
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 21
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 22
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 23
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 24
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 25
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 26
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 27
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 28
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 29
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 30
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 31
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 32
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 33
У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника Мегамаршу у вишиванках 34

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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16.08.2023 21:51 Відповісти
Глибока шана, вічна пам'ять та слава Українському Козакові-Воїну!
Прийми Святий Боже та заспокой душу Героя!
Співчуття рідним та близьким!
Героі не вмирають!
Слава ДШВ ЗСУ!
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16.08.2023 21:54 Відповісти
Царство на Небесах і Вічна Слава у пам'яті українців.
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16.08.2023 21:56 Відповісти
Героям слава!
Це сумно, але і надихає, бо кожна така смерть проростає тисячами насінин українства.
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16.08.2023 22:03 Відповісти
Да, приходил к стене памяти к своим.. И тогда она казалась мне огромной. А какую после войны придётся делать стену...
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16.08.2023 22:10 Відповісти
Втрачаємо найкращих, а накопичуємо найгірше сміття.
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16.08.2023 22:18 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.08.2023 22:35 Відповісти
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16.08.2023 23:58 Відповісти
 
 