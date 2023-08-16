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У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника "Мегамаршу у вишиванках". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У центрі Києва відбулося вшанування Андрія Бабінського - воїна 80-ої окремої десантно-штурмової бригади та засновника "Мегамаршу у вишиванках", який загинув у бою на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
З початку повномасштабного російського вторгнення Андрій захищав Україну у складі 97 батальйону 107-ої бригади Сил територіальної оборони, де здобув фах бойового медика. Воював на Харківщині та під Бахмутом. Влітку 2023 року перевівся до 80-ої ОДШБр, брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Героїчно загинув 8 серпня поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району, Запорізької області.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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