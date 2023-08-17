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Словенія (122) рятувальники (128) ДСНС (4458)

Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Сьогодні українські рятувальники змінили напрямок русла на одній із розмитих ділянок річки Савінья у Словенії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ДСНС.

У повідомленні зазначається: "Це було основним завданням на одній із локацій. Роботи проводились для того, щоб укріпити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег і таким чином запобігти руйнуванню житлових будинків.

Для чого рятувальники та техніка безперервно працювали протягом 5 днів та перемістили за допомогою екскаваторів близько 4 тисяч кубометрів каменю та намулу.

Загалом же від початку робіт фахівці ДСНС розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 метрів дамби та укріпили близько 500 метрів берега.

Також надали допомогу місцевим мешканцям у розборі будинку та трьох дерев'яних конструкцій, зруйнованих паводком".

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Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС 01
Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС 02
Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС 03
Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС 04
Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС 05
Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС 06
Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС 07

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Молодцы! Вот и отблагодарили Словению за оказанную помощь, хотя бы частично.
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17.08.2023 02:20
+4
Та да, они нам нормально так подгонов сделали
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17.08.2023 02:31
+3
А тебе зачем? И какую реку ты собираешся менять?
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17.08.2023 01:49
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агуєть...
а де ті рятувальники які змінять напрямок річок в Україні?
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17.08.2023 01:19 Відповісти
А тебе зачем? И какую реку ты собираешся менять?
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17.08.2023 01:49 Відповісти
а тобі нашо це знати?
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17.08.2023 01:51 Відповісти
Так просто предложение у вас мягко говоря глупое 🙂
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17.08.2023 02:04 Відповісти
предложеніє було від вас...
від мене відповіть - не сподобалась?
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17.08.2023 02:07 Відповісти
Я вам вообще ничего не предлагал
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17.08.2023 02:15 Відповісти
так і я вам теж - і з якого бутово ваші претензії до мене?
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17.08.2023 02:17 Відповісти
А где претензии? 😂 Просто смешно стало и тоже интересно, какой же реке у нас нужно изменить русло и зачем ))
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17.08.2023 02:21 Відповісти
тебе там твої москаликі зобіжають?
а ну давай до нас в Україну, контракт - і скадем по частях, - будеш як новенький
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17.08.2023 02:23 Відповісти
Если вы вечером приняли спиртное, то мой совет: чтобы не выглядеть дураком - закусывайте
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17.08.2023 02:29 Відповісти
мій совет до вас? - нікому не давайте советів....
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17.08.2023 02:35 Відповісти
Ти спочатку прапор зміни
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17.08.2023 08:49 Відповісти
банально, не цікаво і не вперше - це мій прапор.
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17.08.2023 08:53 Відповісти
Тоді запрошуй до себе, а не в Україну
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17.08.2023 09:28 Відповісти
тоді перед тим як пельку розтуляти спробуй мозок вмикати...
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17.08.2023 09:34 Відповісти
В тебе пелька розтуляється незалежно від залишків твого мозоку, нажаль.
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17.08.2023 10:12 Відповісти
пол кіла пельменей твоя ціна....
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17.08.2023 02:25 Відповісти
Дякую. Поржав з обох
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17.08.2023 06:28 Відповісти
Молодцы! Вот и отблагодарили Словению за оказанную помощь, хотя бы частично.
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17.08.2023 02:20 Відповісти
Та да, они нам нормально так подгонов сделали
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17.08.2023 02:31 Відповісти
 
 