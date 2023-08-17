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обстріл (21010) Запорізька область (2559)

Ворог обстріляв 20 населених пунктів у Запорізькій області, застосовував РСЗВ, БпЛА та ракети. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Він інформує, що за минулу добу ворог завдав 80 ударів по 20 населених пунктах регіону.

"70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню.

військові рф обстріляли з РСЗВ Новояковлівку й Новодарівку, атакували сімома БПЛА Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне й П'ятихатки, також окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району - снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди", - йдеться у повідомленні.

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Ворог обстріляв 20 населених пунктів у Запорізькій області, застосовував РСЗВ, БпЛА та ракети 01

Також зазначається, що надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

Автор: Ірина Дашківська
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Ворог обстріляв 20 населенних пунктів, в тому числі застосовуючи ракети. Звичайно тут ворог потвора, про що ми знали з самого посчатку. У мене питання до Верховного - де наші ракети, якими можна бити по ворогу? Де нші безпілотники? Це 20 населених пунктів тільки в одній області, а скільки прилітає по всій України? Можливо досить фінансувати з бюджету "фрідом", його як перестанете фінансувати зразу профінансує росія, аби тільки продовжувався їх "русвакий мир" і телемарафон, який як бажає, то фінансує мільярдер Беня, або мільярдер Зеленський.
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17.08.2023 09:14 Відповісти
 
 