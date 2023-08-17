Ворог обстріляв 20 населених пунктів у Запорізькій області, застосовував РСЗВ, БпЛА та ракети. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Він інформує, що за минулу добу ворог завдав 80 ударів по 20 населених пунктах регіону.

"70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню.

військові рф обстріляли з РСЗВ Новояковлівку й Новодарівку, атакували сімома БПЛА Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне й П'ятихатки, також окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району - снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.