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Київ (13828) обстріл (21010) СБУ (10016) шпигунство, шпіонаж (810)

Затримано ворожого агента, який передавав ворогові дані для підготовки нового ракетного обстрілу Києва, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки провела на Київщині спецоперацію, у результаті якої затримала ще одного російського агента-коригувальника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як гру).

За вказівкою агресора він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону.

"Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Також фігурант "зливав" окупантам інформацію про електропідстанції у Києві.

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За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО", - йдеться у повідомленні.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих населених пунктах.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника "на гарячому", коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти.

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Затримано ворожого агента, який передавав ворогові дані для підготовки нового ракетного обстрілу Києва, - СБУ 01
Затримано ворожого агента, який передавав ворогові дані для підготовки нового ракетного обстрілу Києва, - СБУ 02
Затримано ворожого агента, який передавав ворогові дані для підготовки нового ракетного обстрілу Києва, - СБУ 03

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках "швидкого заробітку". Для цього залишав власні "резюме" на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт.

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора.

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Всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: СБУ повідомила про підозру зраднику, який у складі окупаційного угруповання "Шторм" утримував позиції РФ під Бахмутом

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Кацапи своєю війною повернули нас в часи першої та другої світових війн. Може пора цих коректувальників розстрілювати, як тоді? Поки ми з ними в шахи граємо, вони з нами в "чапаєва"
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17.08.2023 10:23
+11
вішати потрібно таких потвор- щоб інші бачили і подібне не робили!
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17.08.2023 10:18
+5
надіюсь, затримували правильно? й подальша доля зачумленого буде правильною... він палив і його спалити...
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17.08.2023 10:19
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17.08.2023 10:16 Відповісти
Ми в 90-х всі були купонні мільйонери. Зараз, також не набагато віддірвалися...
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17.08.2023 10:22 Відповісти
Так. Бо купонний міліонер це-,,чєловеєк у которого есть 6(шесть) доларов,,
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17.08.2023 10:47 Відповісти
вішати потрібно таких потвор- щоб інші бачили і подібне не робили!
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17.08.2023 10:18 Відповісти
Подонок
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17.08.2023 10:19 Відповісти
надіюсь, затримували правильно? й подальша доля зачумленого буде правильною... він палив і його спалити...
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17.08.2023 10:19 Відповісти
Кацапи своєю війною повернули нас в часи першої та другої світових війн. Може пора цих коректувальників розстрілювати, як тоді? Поки ми з ними в шахи граємо, вони з нами в "чапаєва"
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17.08.2023 10:23 Відповісти
Яким треба бути довбойобом, щоб працювати на кацапів за гроші?
"Ідейних" я зразу відкидаю, - вони по житттю є такими.
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17.08.2023 10:25 Відповісти
Вчера в Киеве, от м. Житомирская в сторону Макдональдса есть небольшой парк.

Там растут красивые старые дубы.

Дайте мне повесить на одном из деревьев этого одессита. Я даже оплачу зеленбуду, если что.
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17.08.2023 10:31 Відповісти
Приїду з Одеси, подивлюся. А може допомога знадобиться, можете на мене розраховувати.
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17.08.2023 12:08 Відповісти
Дякую. Будемо веревку тягнути разом!
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17.08.2023 12:26 Відповісти
Воно таке ж, як і убивці з московії!!
Ліхтарний СТОВП та 2м вірьовки за спільні з московитами убивства Українців!!
А тепер, ті хто залишився живий, після обстрілів орків, будуть ще й утримувати за власні гроші свого Убивцю!!
Зміни до законодавства так і не внесені!!
Тому бандюків, що убили Свободівця на очах у ЛЮДЕЙ, суддівське стерво за гроші УЖЕ ВИПУСТИЛА!!
Співпадінн???
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17.08.2023 10:33 Відповісти
Пітарасу треба було при затриманні нирки повідбивати, щоб воно до кінця свого нікчемного життя під себе ходило.
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17.08.2023 10:37 Відповісти
Навіть і не знаю як назвати, бо цим виродкам начхати на дітей, жінок та взагалі українців! То може він згодиться на обмін?
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17.08.2023 10:40 Відповісти
Живцем розчинити суку у кислоті...
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17.08.2023 11:09 Відповісти
Під час военого стану доцільно було б розстрілювати за такі дії Своіми діяти ці потвори вбивають наших громодян.
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12.09.2023 10:38 Відповісти
 
 