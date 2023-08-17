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обстріл (21010) Донецька область (5682)

Доба на Донеччині: під обстрілами Вугледар, Авдіївка та Красногорівка, поранено двох мирних мешканців. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі, пошкоджено будинок у Богоявленці.

"На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та околиць Очеретинської громади. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Південному і Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, промислову будівлю і 4 гаражі", - йдеться у повідомленні.

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Доба на Донеччині: під обстрілами Вугледар, Авдіївка та Красногорівка, поранено двох мирних мешканців 01

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівській громаді: у Званівці та Переїзному. У Сіверську зруйновано 2 будинки. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.

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Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини. 

Автор: Ірина Дашківська
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авдеевка это конечно анбеливибл,вот где фортеця а не бахмут и марик,хотя там тоже пацанам за работу респект
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17.08.2023 10:32 Відповісти
Слухайте, ну це вже якийся сюр. З самого початку вторгнення там 100% жопа, але там залишаються цивільні. Ну то як ти ризикуєш кожного дня за просто так своїм життям, чьо ти вже не підеш в ЗСУ країни боронить та ще й за 100к?
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17.08.2023 10:38 Відповісти
 
 