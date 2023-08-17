Доба на Донеччині: під обстрілами Вугледар, Авдіївка та Красногорівка, поранено двох мирних мешканців. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі, пошкоджено будинок у Богоявленці.
"На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та околиць Очеретинської громади. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Південному і Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, промислову будівлю і 4 гаражі", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівській громаді: у Званівці та Переїзному. У Сіверську зруйновано 2 будинки. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.
Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
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