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Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді обговорив темпи постачання техніки та боєприпасів та наступні кроки для функціонування "зернового коридору".

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - йдеться у повідомленні.

Під час наради також заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими.

Також ішлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району.

Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно 01
Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно 02

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"Допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині. Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - резюмував Зеленський. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Анти-колорадос на Линии обороны выдал сегодня такой текст:

Волонтерка. И снова случайные совпадения
Помните мою статью «Случайные совпадения» 22 декабря 2022 года, про удивительные совпадения, произошедшие прямо перед вторжением? Напомню:
- На границе с Белоруzzией в момент вторжения не оказалось наших войск, только пограничники;
- С аэродрома в Гостомеле отвели большую часть войск нацгвардии, оставив только 150 срочников для несения караульно-постовой службы;
- Аэропорт Жуляны остался вообще без охраны. Ни полиции, ни нацгвардии. Генерал Кривонос, не имеющий на то время никакой должности и добровольцы заливали маслом взлетные полосы Жулян и взяли аэропорт под охрану;
- За неделю до вторжения генерал Залужный получает приказ передислоцировать все войска с харьковского направления в зону ООС, и просто «не успевает» это сделать, тем самым спасая Харьков от оккупации;
- В конце 2021 года происходит разминирование всех проходов из оккупированного Крыма на территорию Украины, и орки за сутки оказываются аж под Николаевом;

- Переданные Великобританией и США почти все Джавелины, NLAW и Стингеры на момент вторжения лежат на складах на Яворивском полигоне, и только мизер передан в ВСУ;
- Татьяна Чорновол и Сергей Пашинский вывозят - спасают Стугны и Нептуны, не имея на то никаких полномочий, а должностные лица, которые обязаны это делать, пропали;
- Окружной Административный Суд Киева в собственности судьи Вовка принимает от адвокатов Януковича иск о незаконном смещении оного с должности президента, несмотря на истечение срока давности;
- Самая первая колонна орков состоит не из ударных частей, а из СОБРа, с дубинками и щитами. СОБР едет не воевать, а разгонять митинги, и был очень удивлен, когда их начали жечь.
Можно долго продолжать этот список. Сюда ложится и внезапная пропажа президента-регента Йермака на неделю, и парадная форма орков, и боекомплект с харчами на 3 дня, и списки лиц, подлежащих уничтожению у орков и многое многое другое.

Мой вывод тогда, и сейчас многократно подтвержденный - это не совпадения. Верховная власть в лице Зе и Йермака своими действиями сдавали страну врагу.

А потом в марте 2023 года совершенно неожиданно генерал Виктор Муженко в своем интервью не только подтверждает мои выводы, но и существенно дополняет перечень этих очень уж случайных совпадений. Я писал об этом в статье «Этот дождь надолго», 30 марта 2023 года. Там генерал подробно рассказывает о расформировании в 2021 году дивизиона ПВО вдоль Киевского моря, что создало комфортные условия орковскому десанту на Гостомель, и о срыве гособоронзаказа на 2019-2021 года, и о ракетах «Гром», и о теробороне, и кто защищал Киев первую неделю вторжения. И везде, палками в колеса, торчат уши опричников Зе и Йермака.

Мои знакомые и родня зятя рассказывали (а сейчас это общеизвестно), что орки в селах Вышгородского района с 24 февраля 2022 года сразу ходили по домам с тремя списками:
- владельцы оружия
- участники АТО и украинские активисты;
- известные и уважаемые в Украине люди.

Оружие сразу изымали. И если со списками владельцев оружия все понятно, продажный мент (или понт, как сейчас правильно?) из разрешительной системы в Киеве мог слить базу, то кто составлял два других списка, причем очень подробных списка? Неужели участковые полицейские в селах и сельские рады? Кто бы мог подумать… А главное, кто же давал указание этим винтикам системы составлять такие списки?

И вот сейчас я вижу, что неудавшаяся попытка сдать Украину при вторжении провалилась, но Зе и президент-регент Йермак не успокоились и нашли новые, более изощренные способы сдачи страны врагу. План сдачи, по моему мнению, состоит из трех компонентов:
- лишить ВСУ нормального обеспечения;
- посраться и разорвать отношения с союзниками;
- доказать несостоятельность Украины как государства.

Это только на первый взгляд мародерство в Министерстве Золотых Яиц якобы есть воровство и коррупция. Нет. Воровство - это для отвода глаз. Цель - нанести тысячи порезов ВСУ отсутствием нормального обеспечения.

Изощреннейшая бюрократия, продажа американских гуманитарных аптечек IFAK и покупка за бюджетные деньги китайского медицинского лайна, постоянная нехватка топлива, ГСМ и БК в войсках, аферы с формой, брониками и касками. Список можно продолжать долго.

Мордор учится, запускает свою военную промышленность на 300%, выкупает сотнями тысяч дроны у Китая. Что делает наше правительство? Выделяет 40 ярдов на развитие дронов и ставит командовать деньгами академика - рыга. А почему бы не отдать эти деньги волонтерам, которые давно и успешно этим занимаются? Netpeak, Армия дронов, Птички победы, Дикие шершни - это все успешные волонтерские проекты, поставляющие уже тысячи дронов в ВСУ. Где здесь держава? А держава, в лице зеленой власти, как обычно - гадит своей стране.

Дроны - только один пример. Я уже устал писать об элементарных вещах, которые тянут волонтеры, и которые держава могла бы решить по щелчку пальцев. Например, приборы ночного видения и тепловизоры. Но нет. Умирайте, украинцы, зеленой власти не до вас.
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17.08.2023 12:29
+7
А можна попрохати союзників, включити в наступний оборонний пакет, дещо значно серйозніше ніж ракети, танки, літаки:
- суддів,
- прокурорів,
- міністрів,
- депутатів
- і може навіть ....., краще промовчу, а то ще посадять.
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17.08.2023 11:59
+7
а самі коли почнемо виробляти **********? як там новоназначений керівник укроборонпрому кіндерсюрприз, успішно розвалює галузь?
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17.08.2023 12:00
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А можна попрохати союзників, включити в наступний оборонний пакет, дещо значно серйозніше ніж ракети, танки, літаки:
- суддів,
- прокурорів,
- міністрів,
- депутатів
- і може навіть ....., краще промовчу, а то ще посадять.
показати весь коментар
17.08.2023 11:59 Відповісти
а самі коли почнемо виробляти **********? як там новоназначений керівник укроборонпрому кіндерсюрприз, успішно розвалює галузь?
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17.08.2023 12:00 Відповісти
там вже немає, що розвалювати: де кацапи не впоралися, зелена підорня допомогла...
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17.08.2023 12:05 Відповісти
Каски ІІ класу за ціною касок ІІІ класу, як завжди?
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17.08.2023 12:05 Відповісти
А шо було не те?
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17.08.2023 12:06 Відповісти
тобто у попередніх пакетах допомоги було не те, що потрібно? чи як?
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17.08.2023 12:06 Відповісти
Ну якщо за діло беруться яйцекрад з кулебою, то "нам пі#да"....
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17.08.2023 12:07 Відповісти
ххммм.....
а казали, що залужний особисто дзвонить, що йому потрібно, і йому присилають.
але, тепер, як я зрозумів, за справу береться особисто зе!лідор? і зе!лідора міністр яйцевик?
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17.08.2023 12:19 Відповісти
А зі своїми виробниками попрацювати слабо? Аа, ну так. Тоді ми не зможемо асфальт класти! Ну-ну..
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17.08.2023 12:21 Відповісти
Анти-колорадос на Линии обороны выдал сегодня такой текст:

Волонтерка. И снова случайные совпадения
Помните мою статью «Случайные совпадения» 22 декабря 2022 года, про удивительные совпадения, произошедшие прямо перед вторжением? Напомню:
- На границе с Белоруzzией в момент вторжения не оказалось наших войск, только пограничники;
- С аэродрома в Гостомеле отвели большую часть войск нацгвардии, оставив только 150 срочников для несения караульно-постовой службы;
- Аэропорт Жуляны остался вообще без охраны. Ни полиции, ни нацгвардии. Генерал Кривонос, не имеющий на то время никакой должности и добровольцы заливали маслом взлетные полосы Жулян и взяли аэропорт под охрану;
- За неделю до вторжения генерал Залужный получает приказ передислоцировать все войска с харьковского направления в зону ООС, и просто «не успевает» это сделать, тем самым спасая Харьков от оккупации;
- В конце 2021 года происходит разминирование всех проходов из оккупированного Крыма на территорию Украины, и орки за сутки оказываются аж под Николаевом;

- Переданные Великобританией и США почти все Джавелины, NLAW и Стингеры на момент вторжения лежат на складах на Яворивском полигоне, и только мизер передан в ВСУ;
- Татьяна Чорновол и Сергей Пашинский вывозят - спасают Стугны и Нептуны, не имея на то никаких полномочий, а должностные лица, которые обязаны это делать, пропали;
- Окружной Административный Суд Киева в собственности судьи Вовка принимает от адвокатов Януковича иск о незаконном смещении оного с должности президента, несмотря на истечение срока давности;
- Самая первая колонна орков состоит не из ударных частей, а из СОБРа, с дубинками и щитами. СОБР едет не воевать, а разгонять митинги, и был очень удивлен, когда их начали жечь.
Можно долго продолжать этот список. Сюда ложится и внезапная пропажа президента-регента Йермака на неделю, и парадная форма орков, и боекомплект с харчами на 3 дня, и списки лиц, подлежащих уничтожению у орков и многое многое другое.

Мой вывод тогда, и сейчас многократно подтвержденный - это не совпадения. Верховная власть в лице Зе и Йермака своими действиями сдавали страну врагу.

А потом в марте 2023 года совершенно неожиданно генерал Виктор Муженко в своем интервью не только подтверждает мои выводы, но и существенно дополняет перечень этих очень уж случайных совпадений. Я писал об этом в статье «Этот дождь надолго», 30 марта 2023 года. Там генерал подробно рассказывает о расформировании в 2021 году дивизиона ПВО вдоль Киевского моря, что создало комфортные условия орковскому десанту на Гостомель, и о срыве гособоронзаказа на 2019-2021 года, и о ракетах «Гром», и о теробороне, и кто защищал Киев первую неделю вторжения. И везде, палками в колеса, торчат уши опричников Зе и Йермака.

Мои знакомые и родня зятя рассказывали (а сейчас это общеизвестно), что орки в селах Вышгородского района с 24 февраля 2022 года сразу ходили по домам с тремя списками:
- владельцы оружия
- участники АТО и украинские активисты;
- известные и уважаемые в Украине люди.

Оружие сразу изымали. И если со списками владельцев оружия все понятно, продажный мент (или понт, как сейчас правильно?) из разрешительной системы в Киеве мог слить базу, то кто составлял два других списка, причем очень подробных списка? Неужели участковые полицейские в селах и сельские рады? Кто бы мог подумать… А главное, кто же давал указание этим винтикам системы составлять такие списки?

И вот сейчас я вижу, что неудавшаяся попытка сдать Украину при вторжении провалилась, но Зе и президент-регент Йермак не успокоились и нашли новые, более изощренные способы сдачи страны врагу. План сдачи, по моему мнению, состоит из трех компонентов:
- лишить ВСУ нормального обеспечения;
- посраться и разорвать отношения с союзниками;
- доказать несостоятельность Украины как государства.

Это только на первый взгляд мародерство в Министерстве Золотых Яиц якобы есть воровство и коррупция. Нет. Воровство - это для отвода глаз. Цель - нанести тысячи порезов ВСУ отсутствием нормального обеспечения.

Изощреннейшая бюрократия, продажа американских гуманитарных аптечек IFAK и покупка за бюджетные деньги китайского медицинского лайна, постоянная нехватка топлива, ГСМ и БК в войсках, аферы с формой, брониками и касками. Список можно продолжать долго.

Мордор учится, запускает свою военную промышленность на 300%, выкупает сотнями тысяч дроны у Китая. Что делает наше правительство? Выделяет 40 ярдов на развитие дронов и ставит командовать деньгами академика - рыга. А почему бы не отдать эти деньги волонтерам, которые давно и успешно этим занимаются? Netpeak, Армия дронов, Птички победы, Дикие шершни - это все успешные волонтерские проекты, поставляющие уже тысячи дронов в ВСУ. Где здесь держава? А держава, в лице зеленой власти, как обычно - гадит своей стране.

Дроны - только один пример. Я уже устал писать об элементарных вещах, которые тянут волонтеры, и которые держава могла бы решить по щелчку пальцев. Например, приборы ночного видения и тепловизоры. Но нет. Умирайте, украинцы, зеленой власти не до вас.
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17.08.2023 12:29 Відповісти
Первые две недели вторжения, когда вокруг Киева было сплошное рубилово, ни Зе, ни президента-регента Йермака не было ни видно, ни слышно. А потом, когда ВСУ отогнали московитов от Киева, Сум, Чернигова, и когда этот гундосый организм весь мир начал ассоциировать с героями Украины, и приглашать его в приличные места по всей планете, криворожский бычок начал учиться топырить распальцовку. И кульминацией стал Вильнюсский саммит НАТО, где хамство гаранта превысило все допустимые пределы. Зачем это все? Только для одного - чтобы от Украины отвернулись. Пока для меня загадка, осознавал этот небритый недомерок в спортивных штанах, что он вытворяет, или его играли в темную? Но результата добился. После Вильнюсского саммита для Запада величайший лидер современности Зе стал прозрачным.

А затем начался срач с Польшей. И я уже уверен, что срач был запланирован. Испортить отношения со страной-хабом поставки вооружений и боеприпасов - что может быть лучше во время наступления ВСУ? За 4 года зеленой власти в случайности я уже не верю.

А сейчас включили говновентилятор на Израиль на ровном месте. Зачем? Чтобы израильские медики свернули свои полевые госпитали и уехали к себе домой? Это не дебилизм. Это изощренное вредительство.

Ну и свежайшие новости. Украину, в лице правящего квартала 95, официально НЕ пригласили на саммит G20, о чем громогласно заявил МИД Индии. Небритый гундосый организм в мятом спортивном костюме просто всех достал своим жлобским поведением. Странно, что никто не ржет сейчас, как-то не по приколу, да?

Ну и как же без фейлд стейт? Тут на сцену выпускают Люсю Арестовича. Власть предателей всегда нуждается в службе беспринципных подлецов и негодяев. И вот Арестович, любимец зеленой аудитории, получает очередное задание из центра, и начинает активно продвигать идеи в массы о недопустимости расчеловечивания руZZких, что называть руZZких орками неправильно, о построении пещерного национализма в Украине, и все это на фоне оргазма Латыниной от таких слов, в совместном эфире. Очень скоро Арестович подтвердит, что Буча, Ирпень, Изюм и еще десятки украинских городов и сел в оккупации - постановка киевского режима, чтобы очернить руZZских освободителей.

Арестович - не тот персонаж, который говорит то, что думает. Он говорит то, за что платят. Сейчас заплатили за то, чтобы мочить Украину - извольте. И он не один. Марафон - то же самое.

Украинцы! Не верьте Зеленскому. Не верьте Шмыгалю. Не верьте зеленой продажной Раде. Вас сдают врагу, вас сдают оркам. Так же, как сдали Мариуполь, Херсон, Ирпень, Бучу, и еще сотни мест. Верьте ВСУ, ТРО, ССО и всем, кто сражается с врагом в Силах Обороны Украины!

Туман войны сейчас не позволяет спрогнозировать результаты украинского наступления. У меня лично ожидания позитивные. Но негативного в эфире с избытком. Поэтому еще раз напишу про прогноз генерала Бена Ходжеса. Генерал сказал, что Украину оркам не победить. Даже если орки оккупируют часть, или всю территорию Украины, то размах сопротивления и партизанской войны будет невиданный в истории, и роZZия никогда уже не будет править Украиной. Мы победим!
https://defence-line.org/archives/120021
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17.08.2023 12:30 Відповісти
де зєрмак ?
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17.08.2023 12:31 Відповісти
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17.08.2023 12:35 Відповісти
Асфальт, канабіс, порно .....?!
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17.08.2023 12:35 Відповісти
А повинна бути тема виробництва свого. Знову ставка і задачі для партнерів, знову блаблабла. Коли уже реальність буде і стратегія
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17.08.2023 12:46 Відповісти
Так воно ж казало раніше, що "не вміє мисліть стратєгічєскі". Але, як на мене, то це лише частина правди. А от якщо б поставити крапку після "не вміє мислить", то це буде цілком і повністю відповідати дійсності.
Воно ж до цих пір не розуміє, що понапідписував собі на кілька пожиттєвих (подарунковий диплом "юриста" знань не дає).
До того ж, відроджувати вітчизняний ВПК не дозволяє хазяїн (дєрьмачок засланий), а недумаючи ляпати язиком воно звикло ще з часів Маслякова. Ось і все, що воно робить.
Невже хтось з думаючих людей сподівався на щось інше?
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17.08.2023 13:08 Відповісти
ПОлітична каліка, скіки ти ще будеш красти та брихати - поки 73% дебілів це подобається.
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17.08.2023 12:53 Відповісти
В напрямку Словянськ-Краматорськ кацапи концентрують свої сили(для переконання-карта https://deepstatemap.live/#10/48.1212/37.5334)в рази збільшилася кількість дронів в небі та обстрілів наших позицій де поділися ці "стратегічні говорячі голови"повна гнітюча тиша.....
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17.08.2023 13:09 Відповісти
Кацапи злізли с швабр? Не бреши...
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17.08.2023 14:32 Відповісти
Він не розповість,бо у цивільних буде паніка що на них уранова пилюка осіла,а так війна все спише і корупцію і зраду ,принаймі так вважають в опу..Портативний лічильник Гейгера мало в кого є.
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17.08.2023 13:33 Відповісти
 
 