Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді обговорив темпи постачання техніки та боєприпасів та наступні кроки для функціонування "зернового коридору".
Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - йдеться у повідомленні.
Під час наради також заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими.
Також ішлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району.
"Допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині. Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
- суддів,
- прокурорів,
- міністрів,
- депутатів
- і може навіть ....., краще промовчу, а то ще посадять.
а казали, що залужний особисто дзвонить, що йому потрібно, і йому присилають.
але, тепер, як я зрозумів, за справу береться особисто зе!лідор? і зе!лідора міністр яйцевик?
Волонтерка. И снова случайные совпадения
Помните мою статью «Случайные совпадения» 22 декабря 2022 года, про удивительные совпадения, произошедшие прямо перед вторжением? Напомню:
- На границе с Белоруzzией в момент вторжения не оказалось наших войск, только пограничники;
- С аэродрома в Гостомеле отвели большую часть войск нацгвардии, оставив только 150 срочников для несения караульно-постовой службы;
- Аэропорт Жуляны остался вообще без охраны. Ни полиции, ни нацгвардии. Генерал Кривонос, не имеющий на то время никакой должности и добровольцы заливали маслом взлетные полосы Жулян и взяли аэропорт под охрану;
- За неделю до вторжения генерал Залужный получает приказ передислоцировать все войска с харьковского направления в зону ООС, и просто «не успевает» это сделать, тем самым спасая Харьков от оккупации;
- В конце 2021 года происходит разминирование всех проходов из оккупированного Крыма на территорию Украины, и орки за сутки оказываются аж под Николаевом;
- Переданные Великобританией и США почти все Джавелины, NLAW и Стингеры на момент вторжения лежат на складах на Яворивском полигоне, и только мизер передан в ВСУ;
- Татьяна Чорновол и Сергей Пашинский вывозят - спасают Стугны и Нептуны, не имея на то никаких полномочий, а должностные лица, которые обязаны это делать, пропали;
- Окружной Административный Суд Киева в собственности судьи Вовка принимает от адвокатов Януковича иск о незаконном смещении оного с должности президента, несмотря на истечение срока давности;
- Самая первая колонна орков состоит не из ударных частей, а из СОБРа, с дубинками и щитами. СОБР едет не воевать, а разгонять митинги, и был очень удивлен, когда их начали жечь.
Можно долго продолжать этот список. Сюда ложится и внезапная пропажа президента-регента Йермака на неделю, и парадная форма орков, и боекомплект с харчами на 3 дня, и списки лиц, подлежащих уничтожению у орков и многое многое другое.
Мой вывод тогда, и сейчас многократно подтвержденный - это не совпадения. Верховная власть в лице Зе и Йермака своими действиями сдавали страну врагу.
А потом в марте 2023 года совершенно неожиданно генерал Виктор Муженко в своем интервью не только подтверждает мои выводы, но и существенно дополняет перечень этих очень уж случайных совпадений. Я писал об этом в статье «Этот дождь надолго», 30 марта 2023 года. Там генерал подробно рассказывает о расформировании в 2021 году дивизиона ПВО вдоль Киевского моря, что создало комфортные условия орковскому десанту на Гостомель, и о срыве гособоронзаказа на 2019-2021 года, и о ракетах «Гром», и о теробороне, и кто защищал Киев первую неделю вторжения. И везде, палками в колеса, торчат уши опричников Зе и Йермака.
Мои знакомые и родня зятя рассказывали (а сейчас это общеизвестно), что орки в селах Вышгородского района с 24 февраля 2022 года сразу ходили по домам с тремя списками:
- владельцы оружия
- участники АТО и украинские активисты;
- известные и уважаемые в Украине люди.
Оружие сразу изымали. И если со списками владельцев оружия все понятно, продажный мент (или понт, как сейчас правильно?) из разрешительной системы в Киеве мог слить базу, то кто составлял два других списка, причем очень подробных списка? Неужели участковые полицейские в селах и сельские рады? Кто бы мог подумать… А главное, кто же давал указание этим винтикам системы составлять такие списки?
И вот сейчас я вижу, что неудавшаяся попытка сдать Украину при вторжении провалилась, но Зе и президент-регент Йермак не успокоились и нашли новые, более изощренные способы сдачи страны врагу. План сдачи, по моему мнению, состоит из трех компонентов:
- лишить ВСУ нормального обеспечения;
- посраться и разорвать отношения с союзниками;
- доказать несостоятельность Украины как государства.
Это только на первый взгляд мародерство в Министерстве Золотых Яиц якобы есть воровство и коррупция. Нет. Воровство - это для отвода глаз. Цель - нанести тысячи порезов ВСУ отсутствием нормального обеспечения.
Изощреннейшая бюрократия, продажа американских гуманитарных аптечек IFAK и покупка за бюджетные деньги китайского медицинского лайна, постоянная нехватка топлива, ГСМ и БК в войсках, аферы с формой, брониками и касками. Список можно продолжать долго.
Мордор учится, запускает свою военную промышленность на 300%, выкупает сотнями тысяч дроны у Китая. Что делает наше правительство? Выделяет 40 ярдов на развитие дронов и ставит командовать деньгами академика - рыга. А почему бы не отдать эти деньги волонтерам, которые давно и успешно этим занимаются? Netpeak, Армия дронов, Птички победы, Дикие шершни - это все успешные волонтерские проекты, поставляющие уже тысячи дронов в ВСУ. Где здесь держава? А держава, в лице зеленой власти, как обычно - гадит своей стране.
Дроны - только один пример. Я уже устал писать об элементарных вещах, которые тянут волонтеры, и которые держава могла бы решить по щелчку пальцев. Например, приборы ночного видения и тепловизоры. Но нет. Умирайте, украинцы, зеленой власти не до вас.
А затем начался срач с Польшей. И я уже уверен, что срач был запланирован. Испортить отношения со страной-хабом поставки вооружений и боеприпасов - что может быть лучше во время наступления ВСУ? За 4 года зеленой власти в случайности я уже не верю.
А сейчас включили говновентилятор на Израиль на ровном месте. Зачем? Чтобы израильские медики свернули свои полевые госпитали и уехали к себе домой? Это не дебилизм. Это изощренное вредительство.
Ну и свежайшие новости. Украину, в лице правящего квартала 95, официально НЕ пригласили на саммит G20, о чем громогласно заявил МИД Индии. Небритый гундосый организм в мятом спортивном костюме просто всех достал своим жлобским поведением. Странно, что никто не ржет сейчас, как-то не по приколу, да?
Ну и как же без фейлд стейт? Тут на сцену выпускают Люсю Арестовича. Власть предателей всегда нуждается в службе беспринципных подлецов и негодяев. И вот Арестович, любимец зеленой аудитории, получает очередное задание из центра, и начинает активно продвигать идеи в массы о недопустимости расчеловечивания руZZких, что называть руZZких орками неправильно, о построении пещерного национализма в Украине, и все это на фоне оргазма Латыниной от таких слов, в совместном эфире. Очень скоро Арестович подтвердит, что Буча, Ирпень, Изюм и еще десятки украинских городов и сел в оккупации - постановка киевского режима, чтобы очернить руZZских освободителей.
Арестович - не тот персонаж, который говорит то, что думает. Он говорит то, за что платят. Сейчас заплатили за то, чтобы мочить Украину - извольте. И он не один. Марафон - то же самое.
Украинцы! Не верьте Зеленскому. Не верьте Шмыгалю. Не верьте зеленой продажной Раде. Вас сдают врагу, вас сдают оркам. Так же, как сдали Мариуполь, Херсон, Ирпень, Бучу, и еще сотни мест. Верьте ВСУ, ТРО, ССО и всем, кто сражается с врагом в Силах Обороны Украины!
Туман войны сейчас не позволяет спрогнозировать результаты украинского наступления. У меня лично ожидания позитивные. Но негативного в эфире с избытком. Поэтому еще раз напишу про прогноз генерала Бена Ходжеса. Генерал сказал, что Украину оркам не победить. Даже если орки оккупируют часть, или всю территорию Украины, то размах сопротивления и партизанской войны будет невиданный в истории, и роZZия никогда уже не будет править Украиной. Мы победим!
https://defence-line.org/archives/120021
Воно ж до цих пір не розуміє, що понапідписував собі на кілька пожиттєвих (подарунковий диплом "юриста" знань не дає).
До того ж, відроджувати вітчизняний ВПК не дозволяє хазяїн (дєрьмачок засланий), а недумаючи ляпати язиком воно звикло ще з часів Маслякова. Ось і все, що воно робить.
Невже хтось з думаючих людей сподівався на щось інше?