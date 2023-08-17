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хабар (3990) Кіровоградщина (438) корупція (4068) Офіс Генпрокурора (2344) ухилянти (211)

Допомагала "ухилянтам" отримати відстрочку від призову: Посадовицю аспірантури Льотної академії НАУ викрито на отриманні 23 тис. грн хабара, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Посадовицю Льотної академії Національного авіаційного університету спіймали на хабарі у розмірі 23 тисячі гривень. Вона допомагала отримати відстрочку від мобілізації за вступ в аспірантуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, керівниця аспірантури Льотної академії НАУ вимагала 23 тисячі гривень від двох жителів Кіровоградської області. За цю суму вона обіцяла розв'язати питання з успішним складанням іспитів для вступу на аспірантуру. Вступ до університету дозволив би уникнути мобілізації.

Жінка отримувала хабар частинами. Викладачку затримали у власному кабінеті після передачі другої частини хабаря у розмірі 11,5 тисяч гривень.

Фігурантці вже оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Незабаром суд обере їй запобіжний захід.

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Зазначимо, що у повідомленні правоохоронців відсутнє ім’я посадовиці, однак за інформацією сайту Льотної академії, аспірантуру очолює Галина Пухальська.

Допомагала ухилянтам отримати відстрочку від призову: Посадовицю аспірантури Льотної академії НАУ викрито на отриманні 23 тис. грн хабара, - Офіс Генпрокурора 01Допомагала ухилянтам отримати відстрочку від призову: Посадовицю аспірантури Льотної академії НАУ викрито на отриманні 23 тис. грн хабара, - Офіс Генпрокурора 02
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Топ коментарі
+10
Ну в основному от таких і ловитимуть. А нарід радісно кричатиме ура і кидатиме в повітря ліфчики. А в цей час мільярди пиляються на перекладанні бруківок, на будуванні нікому не потрібних доріг в горах, на переливанні торішнього асфальту, тощо...
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17.08.2023 12:26
+5
і 4 і 24 років тому у всіх вузах так само брали хабарі як і зараз. і не лише в вузах, всюди.
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17.08.2023 12:53
+4
Боже, за 4 з лишнім років керування країною "кварталом" корупція пробралася до кожної віддаленої школи, лікарні і села. Я мовчу, що твориться у великих містах. Ось, що означає передати всю повноту влади одній особі, Верховна Рада під ним, уряд під ним, всі силовики і інші міністерства під ним. Були якісь непокірні мери, так там створили військово-цивільні адміністрації і гроші попливли куди потрібно, в основному на барабани для бомбосховищ. Малі клєрки бачать, як мародерать їх керівники і собі не відстають.
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17.08.2023 12:14
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Боже, за 4 з лишнім років керування країною "кварталом" корупція пробралася до кожної віддаленої школи, лікарні і села. Я мовчу, що твориться у великих містах. Ось, що означає передати всю повноту влади одній особі, Верховна Рада під ним, уряд під ним, всі силовики і інші міністерства під ним. Були якісь непокірні мери, так там створили військово-цивільні адміністрації і гроші попливли куди потрібно, в основному на барабани для бомбосховищ. Малі клєрки бачать, як мародерать їх керівники і собі не відстають.
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17.08.2023 12:14 Відповісти
і 4 і 24 років тому у всіх вузах так само брали хабарі як і зараз. і не лише в вузах, всюди.
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17.08.2023 12:53 Відповісти
Не потрібно мені розповідати про 4 роки назад і про 24 роки. В 2019 році вибрали саме тих, які обіцяли все повернути в саме що не є нормальнге русло. Обсирали всіх і кричали, що вони знають і вони зроблять. Зробили? Звичайно, розвели корупцію до таких масштабів, що після них прийдеться вичищати це десь років двадцять.
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17.08.2023 13:33 Відповісти
Не надо "ля-ля"!

Это сделали 73%
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17.08.2023 12:30 Відповісти
Ну в основному от таких і ловитимуть. А нарід радісно кричатиме ура і кидатиме в повітря ліфчики. А в цей час мільярди пиляються на перекладанні бруківок, на будуванні нікому не потрібних доріг в горах, на переливанні торішнього асфальту, тощо...
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17.08.2023 12:26 Відповісти
Пане Станіслав-мухи окремо,а котлети окремо...Питання- про можливість не іти на фронт.Посадовиця,все своє свідоме життя посадовиці,впевнений на 100%,брала хабарі за вступ.А як не брати-якщо дають.Можна не давати-якщо не цікавить кінцевий результат.Вона ж ні сном ні духом,бо ж брала лиш гривні,стара школа,що приймає участь в якійсь схемі по ухиленню від служби.От попала,перед пенсією..
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21.08.2023 15:02 Відповісти
Очевидно всім, хто хоч трошки знайомий з мєнтовською галочно-палочною "системою", що їм треба показати "результат", от вони його і "показують". 20 тисяч гривень це просто курам на сміх, мені соромно було б такі "гроші" називати хабарем. І ніякі "ухилянти" (модний зараз бабайка, а насправді - абсолютно убога рашакалька з уклоніста) тут ні до чого, просто бабця помагала влаштовуватися в універ, як вона робила всі свої роки "служби". Звичайно, таких людей не має бути. Але вони є. І поки у нас легально є яйця по 17, спижжена гуманітарка Запоріжжя, гєтманцев і економічна "школа" кілі азіріва, і мама каторая любіт скорасть, у нас немає жодного морального права цю бабцю карати. Але покарана буде саме ця бабця. Чому? Бо вона не чийсь любий друзь. Саме про це і був мій пост.
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21.08.2023 15:20 Відповісти
Мені здається це якась мусорська підстава, з метою виконання показників по "ухилянтам" і для картинки у змі.
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17.08.2023 12:38 Відповісти
 
 