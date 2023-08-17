Допомагала "ухилянтам" отримати відстрочку від призову: Посадовицю аспірантури Льотної академії НАУ викрито на отриманні 23 тис. грн хабара, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
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Посадовицю Льотної академії Національного авіаційного університету спіймали на хабарі у розмірі 23 тисячі гривень. Вона допомагала отримати відстрочку від мобілізації за вступ в аспірантуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, керівниця аспірантури Льотної академії НАУ вимагала 23 тисячі гривень від двох жителів Кіровоградської області. За цю суму вона обіцяла розв'язати питання з успішним складанням іспитів для вступу на аспірантуру. Вступ до університету дозволив би уникнути мобілізації.
Жінка отримувала хабар частинами. Викладачку затримали у власному кабінеті після передачі другої частини хабаря у розмірі 11,5 тисяч гривень.
Фігурантці вже оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Незабаром суд обере їй запобіжний захід.
Зазначимо, що у повідомленні правоохоронців відсутнє ім’я посадовиці, однак за інформацією сайту Льотної академії, аспірантуру очолює Галина Пухальська.
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