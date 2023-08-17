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Лавра (278) провокація (765) СБУ (10016) підозра (346)

Повідомлено про підозру блогерці Кохановській, яка провокувала сутички та релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку Вікторію Кохановську, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

Тоді вона "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

"Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Повідомлено про підозру блогерці Кохановській, яка провокувала сутички та релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ 01

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Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників", - йдеться у повідомленні.

У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора.

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

Повідомлено про підозру блогерці Кохановській, яка провокувала сутички та релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ 02
Повідомлено про підозру блогерці Кохановській, яка провокувала сутички та релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ 03
Повідомлено про підозру блогерці Кохановській, яка провокувала сутички та релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ 04
ФОТО: Офіс генпрокурора 

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту)", - додають у СБУ.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Повідомлено про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, - СБУ. ФОТО

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
О, мордяку розмили, а їі всі знають. 😁
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17.08.2023 12:18
+16
Навіщо пільги виписувати.
Ця тітка не не божевільна, вона ворог. Вона овинна нести кримінальну відповідальність за скоєне.
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17.08.2023 12:38
+13
Тим більше, що вона сама викладала купу своїх фото.
Отака вона морда ліца уZкого міра.

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17.08.2023 12:39
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О, мордяку розмили, а їі всі знають. 😁
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17.08.2023 12:18 Відповісти
спалити її нах
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17.08.2023 12:34 Відповісти
Нахіба вона комусь потрібна? Замазали, бо страшна та й вовки її не пер.олять.
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17.08.2023 12:43 Відповісти
місце суки в камері, поряд з мерседесієм... піп погидує до нех приставати й притулятися...
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17.08.2023 13:00 Відповісти
На мамку Вірки Сердючки схожа !
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17.08.2023 13:29 Відповісти
для таких має бути покарання на кордон з рашкою і копняка під сраку в східному напрямку. А приймуть там її чи ні, нас не повинно хвилювати.
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17.08.2023 12:19 Відповісти
Та ти шо, тролик ?
Ти рамси попутав- це тебе на кордон і пєндєль до ведмедчука, а агітаторші - суд.
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17.08.2023 12:31 Відповісти
Та можна відразу до божевільні.
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17.08.2023 12:36 Відповісти
Навіщо пільги виписувати.
Ця тітка не не божевільна, вона ворог. Вона овинна нести кримінальну відповідальність за скоєне.
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17.08.2023 12:38 Відповісти
Одне іншому не заперечує. А психарня гірша за в'язницю.
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17.08.2023 12:40 Відповісти
Вона ворог - цілком. Кримінальна відповідальність, це в мирний час. А зараз, тихо на підвал, допит, а потім думати як її обміняти. Ворогу цивільні процеси - хрін на вуса.
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17.08.2023 12:56 Відповісти
Я ніколи нічого не плутаю, одоробло! де ти бачило ті рамси?
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17.08.2023 13:52 Відповісти
прізвище у неї зовсім не православно-українське,їй би до хасібів в Умань,а то вона пейси попутала
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17.08.2023 13:24 Відповісти
Та ну, "не перплутало". А хто тут зондує грунтю щоби ця агітаторша уникнула кримінальної відповідальності?
Гуляй, вкид не зараховано.
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17.08.2023 13:56 Відповісти
Немає сенсу брюлити її мордяку. Це відома психічно хвора жіночка, яка в 2019-му топила за Зе
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17.08.2023 12:19 Відповісти
Тим більше, що вона сама викладала купу своїх фото.
Отака вона морда ліца уZкого міра.

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17.08.2023 12:39 Відповісти
красуня як і Верещадло...
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17.08.2023 12:45 Відповісти
Морда як з анекдоту "я стільки не вип'ю"
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17.08.2023 13:00 Відповісти
знаю й інший, але не хочу задіти почуття віруючих без відчуття гумору...
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17.08.2023 13:06 Відповісти
жах який !!! )
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17.08.2023 13:16 Відповісти
Какая отвратительная рожа
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17.08.2023 13:21 Відповісти
з такою зовнішністю будь яка "жіночка" стане психічно хворою)))
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17.08.2023 13:17 Відповісти
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18.08.2023 00:41 Відповісти
Та вони, якось і, схожі...
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17.08.2023 15:02 Відповісти
Нехай веде тепер свій блог з камери….
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17.08.2023 12:21 Відповісти
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17.08.2023 12:26 Відповісти
не думав що буду лайкати слова пудєля
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17.08.2023 12:36 Відповісти
От ще одне. Треба замість браслета, невідома буцегарня, як Гуантанамо. І хай там сидить мовчки.
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17.08.2023 12:58 Відповісти
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17.08.2023 15:26 Відповісти
Десять год тюрми
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17.08.2023 12:27 Відповісти
ватнице єто во благо во искупление от грехов и покаяния так лет на 15
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17.08.2023 12:29 Відповісти
Гниди і ТП, єднайтеся!

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17.08.2023 12:29 Відповісти
Що ти сказати хотів, не стісняйся, може в бан полетиш !
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17.08.2023 12:32 Відповісти
слушайте ну есть же специальные заведения для убогих умолишенных пашуньку туда к ним и постица на водичке до конца жизни.
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17.08.2023 12:35 Відповісти
Ну, что бабоньки, помолилися? Так *******... А тьі Оникия, останься...
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18.08.2023 00:45 Відповісти
Блогери, то рідкісні дармоїди, нарубають з дов..бойобів лаве, накуплять тачок, нерухомості, повідпочивають на елітних курортах, а потім своїм же підписникам імбец.илами показують, що придбали за їх гроші, а ті дебіли хавають! Чисто моя думка, необхідно ввести податок на блогерську діяльність, відсотків 90 на доходи цих відеодармоїдів, виключення блогери, що працюють на Перемогу України - таким можна звільняти від сплати, якщо вони доведуть, що їх діяльність спрямована пришвидшення перемоги!
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17.08.2023 12:37 Відповісти
Тобто, відкритий ворог, спокійнісінько сидить у Києві, веде антиукраїнські блоги і стріми - і тільки зараз отримала підозру?
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17.08.2023 12:43 Відповісти
Тю, а в Покровському монастирі нові двері...
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17.08.2023 12:44 Відповісти
Кохановська - це мабудь іі не рідне прізвище . Фсб ******* маскуватися - лавров не лавров, новинський - не новинський и т п
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17.08.2023 12:47 Відповісти
У Німеччіни агенти фсб ( сплячі) мають німецькі призвіща, у СЛОВАЧЧІНІ - словацькі і т п. Ось де мають спецслужби поколупатися
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17.08.2023 12:48 Відповісти
До сраки їй ті підозри. Коли наважитесь хоча б СІЗО закрити?
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17.08.2023 12:49 Відповісти
Оці всі "блогерки кохановські"-лише туалетний папір. Цікаво чому вони самі про цей факт не замислювалися. Та й *** на них врешті решт. Цікавлять чому ще дихають інші суб'єкти - мураєв, клюєв, азаров,Пшонка......ТАТАРОВ,*****?;?
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17.08.2023 12:50 Відповісти
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички в Києво-Печерській лаврі

«Активістка», «стрімерша», «захисниця справжньої віри» - це про Вікторію Кохановську, мешканку Кам'янця-Подільського, яка переїхала до Києва.

У «акціях промосковських вірян» Кохановська надактивна. Закликає відстоювати конституційні права, віросповідання та не думати про матеріальні блага.

Насправді ж «активістка віри» переймається лише захистом власних фінансових інтересів. Адже з початку 2020 сидить на зарплаті в московської церкви.

З казни Лаври, з пожертв, вона отримує щомісяця - до 4 тисяч доларів, як кажуть джерела в силових структурах.

Після повномасштабного вторгнення Паша-«Мерседес» через свого диякона, Павла Музичука, наставляв і благословляв «протестні акції вірян», які координувала саме Кохановська.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Кохановській загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.
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17.08.2023 12:57 Відповісти
Платошна путінська вівчарка. .. ***** православная
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17.08.2023 13:15 Відповісти
Фігура як у гуски, а мізки - курячі
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17.08.2023 13:20 Відповісти
Закрити років на 10 рукавиці шити, а потім копняка піж жопу і на парашу.
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17.08.2023 13:46 Відповісти
потрібні, як у прибалтиці - паспорта негромадянина
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17.08.2023 13:53 Відповісти
Гм... а шо таке, вже в путіноїдів царство небесне силою не береться? Лапки в сявки Путіна наскільки не виросли, тож красим всім їбало в чорний колір та нехай штурмують в джунглях сіськи минулих мамць. АРХ М
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17.08.2023 14:37 Відповісти
... А на северах шо твоггится, пгямо уму непостижимо... То до якої неньки будемо відправляти НЕНЦІв? АРХ М
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17.08.2023 14:43 Відповісти
Anton Shvets

2 ч. ·

СБУ повідомляє, що влупіла підозру якійсь блогерці, яка там підбурювала людей під Лаврою. Що за боргерка я хз, не слідкував за перебігом подій.

АЛЕ *****?

А що у нас з блогером та народним депутатом Артемом Дмитруком, який всякую дикуху розганяє постійно, звинувачує Україну в атаці на християнство(!), прорікує в нас газовиє пєчі, бо сьогодні Лавра, а завтра всєх в піч, та і загалом послідовно захищає РПЦ? Що з ним?

А ***** з ним. Нічого. Ні чо го. У відповідь Дмитрук мобілізацію зриває розповідями про те що срічно треба кордони відкрити. Бо ж закрили тільки для хабарів. Як завжди ідея на рівні офіса простейших рішень - воділи заснували логістичну компанію, щоб лівий бенз злівати.

Так це тупа фігня. Але вона працює. А Дмитрук працює проти України. Послідовно. І пофіг що в нього особистсо підписоти нема. Його рознесе російська іпсоха. Вже окремо від нього.

Я для кого розповідаю, що зима буде *******?

Якщо Генеральна Прокуратура, ДБР та СБУ і дали будуть замість роботи по топам дрочити якихось ноунейм блогеринь, то взимку ми можемо і офігіти від результату.

Закривати треба. І закривати треба топів. І треба на вчора.
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17.08.2023 15:09 Відповісти
Хватит сюсюкаться. Пора забирать гражданство у подобных особей.
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17.08.2023 19:24 Відповісти
 
 