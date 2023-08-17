Повідомлено про підозру блогерці Кохановській, яка провокувала сутички та релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку Вікторію Кохановську, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.
Тоді вона "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.
"Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".
Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників", - йдеться у повідомленні.
У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту)", - додають у СБУ.
Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
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Ти рамси попутав- це тебе на кордон і пєндєль до ведмедчука, а агітаторші - суд.
Ця тітка не не божевільна, вона ворог. Вона овинна нести кримінальну відповідальність за скоєне.
Гуляй, вкид не зараховано.
Отака вона морда ліца уZкого міра.
«Активістка», «стрімерша», «захисниця справжньої віри» - це про Вікторію Кохановську, мешканку Кам'янця-Подільського, яка переїхала до Києва.
У «акціях промосковських вірян» Кохановська надактивна. Закликає відстоювати конституційні права, віросповідання та не думати про матеріальні блага.
Насправді ж «активістка віри» переймається лише захистом власних фінансових інтересів. Адже з початку 2020 сидить на зарплаті в московської церкви.
З казни Лаври, з пожертв, вона отримує щомісяця - до 4 тисяч доларів, як кажуть джерела в силових структурах.
Після повномасштабного вторгнення Паша-«Мерседес» через свого диякона, Павла Музичука, наставляв і благословляв «протестні акції вірян», які координувала саме Кохановська.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Кохановській загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.
2 ч. ·
СБУ повідомляє, що влупіла підозру якійсь блогерці, яка там підбурювала людей під Лаврою. Що за боргерка я хз, не слідкував за перебігом подій.
АЛЕ *****?
А що у нас з блогером та народним депутатом Артемом Дмитруком, який всякую дикуху розганяє постійно, звинувачує Україну в атаці на християнство(!), прорікує в нас газовиє пєчі, бо сьогодні Лавра, а завтра всєх в піч, та і загалом послідовно захищає РПЦ? Що з ним?
А ***** з ним. Нічого. Ні чо го. У відповідь Дмитрук мобілізацію зриває розповідями про те що срічно треба кордони відкрити. Бо ж закрили тільки для хабарів. Як завжди ідея на рівні офіса простейших рішень - воділи заснували логістичну компанію, щоб лівий бенз злівати.
Так це тупа фігня. Але вона працює. А Дмитрук працює проти України. Послідовно. І пофіг що в нього особистсо підписоти нема. Його рознесе російська іпсоха. Вже окремо від нього.
Я для кого розповідаю, що зима буде *******?
Якщо Генеральна Прокуратура, ДБР та СБУ і дали будуть замість роботи по топам дрочити якихось ноунейм блогеринь, то взимку ми можемо і офігіти від результату.
Закривати треба. І закривати треба топів. І треба на вчора.