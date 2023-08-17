У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Соцмережами ширяться фото зрізаних у парку Київського політехнічного інституту дерев. В КПІ кажуть, що дерева були сухими й небезпечними і замість них посадять нові.
Дерева вирізали на ділянці, де росли ясени, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Хмарочос.
Фото пнів на місці зрізаних дерев опублікував фотограф Ян Доброносов. "Виглядає як знущання на містом та природою... Впевнений, що існує якесь законне рішення. Але враження гнітючі", - написав він.
Враження Доброносова розділяють інші користувачі соцмережі. "Парк КПІ. Навіть не знаю, що сказати, це якась паралельна площина до того, що можна зрозуміти", - пише Кирило Виноградов. Арборист Володимир Ветроградський розповів, що три з половиною роки тому, коли ясени лише починали хворіти, приходив до керівництва закладу з пропозицією зберегти та відновити дерева, але йому пообіцяли лише "подумати над пропозицією".
Голова кліматичного департаменту КМДА Олександр Возний наголосив, що ділянка перебуває у постійному користуванні КПІ та не обслуговується містом.
За його інформацією, у 2021 році комісія зафіксувала 245 сухостійних дерев у парку. Та надалі адміністрація інституту не зверталася до Управління екології або підпорядкованих комунальних підприємств з даного питання.
Проректор КПІ з адміністративної роботи Вадим Кондратюк розповів, що дерева видалили в рамках оновлення парку.
"Виявлено аж 137 аварійних дерев, які є небезпечними, у зв’язку з чим необхідно провести комплекс робіт по їх кронуванню або повному їхньому видаленню. Щоб унеможливити травмування людей, ми маємо виконати рішення "Зеленбуду" згідно з актами, тому маємо провести видалення цих дерев", - каже він.
Кондратюк обіцяє, що восени на місці видалених дерев посадять нові.
На сайті КПІ йдеться, що проєктувальники близько 10 років тому обстежили парк і виявили, що на 1 гектар території припадає 600 дерев, а за нормами має бути 300-350.
"Така ситуація склалася ще й через те, що проти вирубки дерев часто виступала громадськість, яка, будучи необізнаною у парковій справі, визнавала тільки вирубку хворих дерев, а належну роз’яснювальну роботу не було проведено", - стверджують в Політеху.
Будь ласка, зачекайте...
А якій зміст ви вкладаєте в слово роботяги?
Є таке поняття , як розділення праці на фізичний та розумовий .
Але і там , і там щоб бути успішним потрібно працювати . Потрібно бути роботягою.
З його "блискучим" реченням "я головою єм".
У чому?
Що я "засумував"?
Прелестно.
З вас такий інтелігент як з мене балерина.
А може навчалася? І я щось переплутав.
Нам запросто можуть пояснити, чому епоха бідності скінчилася лише для малої купки громадян.
Хочу сказати ,тощо ціх місць було небагато. Два , чи три. По друге . Треба бачити , в якому стані були ці спиляні дерева.
По третє. Бачив кучи сміття біля лавочок. Там де стоїть Т-34 , зенітка та літачок. Хоча поруч полно урн.
Чомусь це автора статті ніяк не обурело.
А сам парк файний. Трава , газони , діти що на роликах , та самокатах їздять.
Подружжя , що весілля справляють .
Ну якось так.
"Така ситуація склалася ще й через те, що проти вирубки дерев часто виступала громадськість, яка, будучи необізнаною у парковій справі, визнавала тільки вирубку хворих дерев, а належну роз'яснювальну роботу не було проведено", - стверджують в Політеху.
оце дичина. вони всіх ідіотами вважають?
Знести дерево можна буде тільки зі згоди громади яка проживає на тій території і за участю спеціаліста з ботанічною освітою. НА ШЛЯХУ ЧИНОВНИКА ПРИ ЗНОСІ ДЕРЕВА ПОВИННО БУТИ МІНІМУМ ДВІ ЛЮДИНИ ВІД ГРОМАДСЬКОСТІ І ВІД НАУКИ. З України роблять пустелю поху*сти які ********** офшори, а ви лохи тут і надалі живіть як хочете.
а завтра вже паркан і нова висотка,
нема чим зайнятися то хай їдуть будувати лінію оборони і окопи рити