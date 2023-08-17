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У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Соцмережами ширяться фото зрізаних у парку Київського політехнічного інституту дерев. В КПІ кажуть, що дерева були сухими й небезпечними і замість них посадять нові.

Дерева вирізали на ділянці, де росли ясени, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Хмарочос.

Фото пнів на місці зрізаних дерев опублікував фотограф Ян Доброносов. "Виглядає як знущання на містом та природою... Впевнений, що існує якесь законне рішення. Але враження гнітючі", - написав він.

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У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 01У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 02У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 03У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 04У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 05У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 06

Враження Доброносова розділяють інші користувачі соцмережі. "Парк КПІ. Навіть не знаю, що сказати, це якась паралельна площина до того, що можна зрозуміти", - пише Кирило Виноградов. Арборист Володимир Ветроградський розповів, що три з половиною роки тому, коли ясени лише починали хворіти, приходив до керівництва закладу з пропозицією зберегти та відновити дерева, але йому пообіцяли лише "подумати над пропозицією".

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У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 07

Голова кліматичного департаменту КМДА Олександр Возний наголосив, що ділянка перебуває у постійному користуванні КПІ та не обслуговується містом.

За його інформацією, у 2021 році комісія зафіксувала 245 сухостійних дерев у парку. Та надалі адміністрація інституту не зверталася до Управління екології або підпорядкованих комунальних підприємств з даного питання.

Проректор КПІ з адміністративної роботи Вадим Кондратюк розповів, що дерева видалили в рамках оновлення парку.

"Виявлено аж 137 аварійних дерев, які є небезпечними, у зв’язку з чим необхідно провести комплекс робіт по їх кронуванню або повному їхньому видаленню. Щоб унеможливити травмування людей, ми маємо виконати рішення "Зеленбуду" згідно з актами, тому маємо провести видалення цих дерев", - каже він.

Кондратюк обіцяє, що восени на місці видалених дерев посадять нові.

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На сайті КПІ йдеться, що проєктувальники близько 10 років тому обстежили парк і виявили, що на 1 гектар території припадає 600 дерев, а за нормами має бути 300-350.

"Така ситуація склалася ще й через те, що проти вирубки дерев часто виступала громадськість, яка, будучи необізнаною у парковій справі, визнавала тільки вирубку хворих дерев, а належну роз’яснювальну роботу не було проведено", - стверджують в Політеху.

У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Наверное готовят место для посадки второго миллиарда деревьев
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17.08.2023 12:54
+5
Ви там взагалі були? Там демаскуй, не демаскуй - територія КПІ величезна і парк ж лише з одного боку від корпусів...
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17.08.2023 13:02
+4
Дерева - то гуйня.
Нам запросто можуть пояснити, чому епоха бідності скінчилася лише для малої купки громадян.
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17.08.2023 13:19
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Наверное готовят место для посадки второго миллиарда деревьев
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17.08.2023 12:54 Відповісти
СоснИ- це до ОПи, а висадять корабельні піхти...
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17.08.2023 12:55 Відповісти
Демаскують КПІ для кацап атак дронами й ракетами... це випадково?
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17.08.2023 12:57 Відповісти
Ви там взагалі були? Там демаскуй, не демаскуй - територія КПІ величезна і парк ж лише з одного боку від корпусів...
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17.08.2023 13:02 Відповісти
ревнивий захисник вирубок... не доганяє іронії... не здивуюсь, що ще й протирає штани в кпі...
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17.08.2023 13:15 Відповісти
Де я захисник? Я вважаю дебілами тих, хто вирубав - класний парк був... Нафіга взагалі цим займатися під час війни?
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17.08.2023 13:27 Відповісти
рубають не дибіли - прості безмозглі роботяги... дебіли(чи то шкідники) ті, хто приймав подібне рішення.
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17.08.2023 13:35 Відповісти
Панасику,чи Стецьку-ти ж напевне світський пан-ще з польського панства,чи дворянин-повний мозгів.Чим тобі роботяги не підходять?Безмозглі?Може позичиш їм свого? В якому кіоску на базарі придбав такий ум-аж страшно.Увага -нова "аристократія" на підході-із під прилавка...
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17.08.2023 14:19 Відповісти
пересічна особа стала на захист роботяг... може ти з тих, хто з ними робив "рабочє-крестьянську революцію" й керував ними, знищуючи свій же народ? міліонами... нічого до роботяг не маю, сентиментів також. часто звичайні, пересічні люди...
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17.08.2023 14:30 Відповісти
Можно спитати?
А якій зміст ви вкладаєте в слово роботяги?
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17.08.2023 14:57 Відповісти
Вам, людині інтелігентній, не загрожує перебування і тому "класі".
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17.08.2023 15:24 Відповісти
Помиляєтесь. Я до інтелігенції ніякого відношення не маю. Хоча і закінчив у свій час ХПІ.
Є таке поняття , як розділення праці на фізичний та розумовий .
Але і там , і там щоб бути успішним потрібно працювати . Потрібно бути роботягою.
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17.08.2023 15:57 Відповісти
інтелігенція не в руках... інтелігенція в голові... мені дуже жаль...
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17.08.2023 16:03 Відповісти
Ви мені зараз нагадали боксера.
З його "блискучим" реченням "я головою єм".
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17.08.2023 16:12 Відповісти
блискуче! ви знайшли, в тому боксері, свого колегу...
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17.08.2023 16:26 Відповісти
Звісно. Цей колега. Боксер. Це ви.
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17.08.2023 16:33 Відповісти
я помилився, так думаючи про вас...
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17.08.2023 16:05 Відповісти
Я "засумував" тому , що ви помилились.
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17.08.2023 16:13 Відповісти
звісно, ваше юродство, як доказ, що ви належете до іншого класу...
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17.08.2023 16:23 Відповісти
Юродство?
У чому?
Що я "засумував"?
Прелестно.
З вас такий інтелігент як з мене балерина.
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17.08.2023 16:32 Відповісти
ХПІ, це херсонський, чи хмельницький педагогічний заклад? де таких випусників штампують?
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17.08.2023 16:49 Відповісти
Ти такий "обізнаний" , як "інтелігент" , який навчався у Поплавського.
А може навчалася? І я щось переплутав.
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17.08.2023 16:57 Відповісти
сміюсь з тебе, ти й не відчуваєш... соромно за харківський політех..
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17.08.2023 17:29 Відповісти
Аналагічна.
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17.08.2023 19:00 Відповісти
В КПИ бронь!
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17.08.2023 15:03 Відповісти
Дерева - то гуйня.
Нам запросто можуть пояснити, чому епоха бідності скінчилася лише для малої купки громадян.
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17.08.2023 13:19 Відповісти
таке "оновлення " відбувається всюди де тільки ростуть дерева
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17.08.2023 13:22 Відповісти
Нове Зе-будівництво планують. В Києві земля дорога. Хтось за це "відновлення" добре заплатив, а хтось добре зе-поповнив свої статки.
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17.08.2023 13:45 Відповісти
Олена Шуляк допоможе
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17.08.2023 20:10 Відповісти
Там такое происходит каждые несколько лет.
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17.08.2023 14:02 Відповісти
У цю суботу був в цьому парку. Бачив декілько місць , де були залишки від спиляних дерев.
Хочу сказати ,тощо ціх місць було небагато. Два , чи три. По друге . Треба бачити , в якому стані були ці спиляні дерева.
По третє. Бачив кучи сміття біля лавочок. Там де стоїть Т-34 , зенітка та літачок. Хоча поруч полно урн.
Чомусь це автора статті ніяк не обурело.
А сам парк файний. Трава , газони , діти що на роликах , та самокатах їздять.
Подружжя , що весілля справляють .
Ну якось так.
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17.08.2023 15:12 Відповісти
На сайті КПІ йдеться, що проєктувальники близько 10 років тому обстежили парк і виявили, що на 1 гектар території припадає 600 дерев, а за нормами має бути 300-350.

"Така ситуація склалася ще й через те, що проти вирубки дерев часто виступала громадськість, яка, будучи необізнаною у парковій справі, визнавала тільки вирубку хворих дерев, а належну роз'яснювальну роботу не було проведено", - стверджують в Політеху.

оце дичина. вони всіх ідіотами вважають?
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17.08.2023 15:46 Відповісти
Треба прийняти закон по якому вирубка дерев у місті буде КРИМІНАЛЬНИМ злочином.
Знести дерево можна буде тільки зі згоди громади яка проживає на тій території і за участю спеціаліста з ботанічною освітою. НА ШЛЯХУ ЧИНОВНИКА ПРИ ЗНОСІ ДЕРЕВА ПОВИННО БУТИ МІНІМУМ ДВІ ЛЮДИНИ ВІД ГРОМАДСЬКОСТІ І ВІД НАУКИ. З України роблять пустелю поху*сти які ********** офшори, а ви лохи тут і надалі живіть як хочете.
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17.08.2023 20:08 Відповісти
сьогодні це «оновлення» для замилювання очей,
а завтра вже паркан і нова висотка,

нема чим зайнятися то хай їдуть будувати лінію оборони і окопи рити
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17.08.2023 20:29 Відповісти
 
 