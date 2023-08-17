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Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 17 серпня, у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності попрощалися із полеглим захисником України Андрієм Веремієнком, з позивним Монах.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Андрій Веремієнко - майданівець, учасник бойових дій з 2014 року, офіцер 128 бригади ТРО. Загинув 6 серпня цього року під час бойових дій в районі Старомайорского.
Похоронять Героя на Лук'янівському кладовищі.
Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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