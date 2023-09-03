Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Під ранок окупанти з важкої артилерії та "Градів" обстріляли Покровську сільську громаду Нікопольщини. Загалом випустили понад 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили.

На щастя, людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу обстріляли 3 громади Дніпропетровщини з важкої артилерії, є поранені. ФОТО



















