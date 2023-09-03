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Дніпропетровщина (2364) обстріл (21130)

Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під ранок окупанти з важкої артилерії та "Градів" обстріляли Покровську сільську громаду Нікопольщини. Загалом випустили понад 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили.

На щастя, людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу обстріляли 3 громади Дніпропетровщини з важкої артилерії, є поранені. ФОТО

Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 01
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 02
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 03
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 04
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 05
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 06
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 07
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 08
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 09
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих 10

Автор: Марина Макєєва
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