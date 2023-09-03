Окупанти обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені багатоповерхівки, без постраждалих. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Під ранок окупанти з важкої артилерії та "Градів" обстріляли Покровську сільську громаду Нікопольщини. Загалом випустили понад 30 снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили.
На щастя, людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.
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