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обстріл (21130) Запорізька область (2565) ДСНС (4463)

Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

2 вересня російські загарбники завдали масованого обстрілу прифронтового Оріхова Запорізької області. Рятувальники ліквідували 6 пожеж.

Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідовано загоряння на територіях приватних домоволодінь, в п’яти житлових будинках та надвірній господарчій споруді на загальній площі 247 кв.м. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ліквідація пожеж супроводжувалася постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.

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Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 01
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 02
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 03
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 04
Наслідки масованого обстрілу Оріхова Запорізької області 05

Автор: Марина Макєєва
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от тварюки. Подібна хата після моїх батьків мені досталася. Певно лита. Бо обкожушка цеглою відвалилася а стіна глиняна стоїть.
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03.09.2023 10:19 Відповісти
Усі ті села, котрі були окуповані, а потім звільнені, кацапи будуть розбирати в нуль; до останнього камінчика. Бо така у них стратегія; не змогли втримати - знищити. І не важливо, там чи мирні, чи військові, чи взагалі нікого немає. Кацапи - чорти просто!
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03.09.2023 10:29 Відповісти
Дика орда і кончені маньяки тільки так діють , як мерзенні кацапи !
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03.09.2023 12:49 Відповісти
 
 