Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі "Смерчів", у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені. ФОТОрепортаж

У Донецькій області протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах на Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні ввечері росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів - пошкоджено 4 будинки і понад 20 могил на місцевому цвинтарі.



На Волноваському напрямку у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені, частково зруйновано будинок. У Новоукраїнці пошкоджено заклад культури.



На Донецькому напрямку зранку росіяни обстріляли околиці Курахового. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

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На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено житловий будинок, крамницю лінії електропередач. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Васюківка.



На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Званівці і 1 будинок у Васюківці. Зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.



Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2", - йдеться в повідомленні.

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