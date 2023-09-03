УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4143 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
1 245 1
обстріл (21130) Донецька область (5705)

Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі "Смерчів", у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Донецькій області протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах на Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні ввечері росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів - пошкоджено 4 будинки і понад 20 могил на місцевому цвинтарі.

На Волноваському напрямку у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені, частково зруйновано будинок. У Новоукраїнці пошкоджено заклад культури.

На Донецькому напрямку зранку росіяни обстріляли околиці Курахового. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: окупанти обстріляли щонайменше 13 населених пунктів, 1 людина загинула, 3 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено житловий будинок, крамницю лінії електропередач. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Васюківка.

На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Званівці і 1 будинок у Васюківці. Зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти марно намагаються врятуватися від українського дрона, який атакував їх. ВIДЕО

Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі Смерчів, у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені 01
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі Смерчів, у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені 02
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі Смерчів, у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені 03
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі Смерчів, у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені 04
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Краматорськ зі Смерчів, у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені 05

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це наслідки " Путин введи войска". Я не зловтішаюсь, но це факт.
показати весь коментар
03.09.2023 10:59 Відповісти
 
 